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17 марта, источник: Lenta.Ru

Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове

В Казани болельщики «Спартака» не смогли пронести баннер, посвященный актеру Олегу Табакову, на матч 23 тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «Рубина». Об этом сообщает «Р-Спорт».

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Первым внимание к проблеме с баннером в эфире телеканала Наш Футбол проявил комментатор Константин Генич.
Позже стало известно, что баннер с ушедшим из жизни актером театра и кино был запрещен к проносу на Казань-Арену из-за неправильно оформленных документов. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

Футболисты «Спартака» одержали победу в гостях 2:1. Голы в составе москвичей забивали Софьян Ханни и Луис Адриано.

4 марта фанаты «Спартака» заявляли, что президент «Локомотива» Илья Геркус не разрешил устроить согласованный с РФПЛ перформанс. Причиной было названо опасения, что фанаты красно-белых могут пронести на стадион пиротехнику.

Табаков скончался 12 марта в возрасте 83 лет. Пресс-служба красно-белых выразила соболезнования, отметив, что актер являлся преданным поклонником «Спартака» с 1957 года.

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
17.03.2018, 19:00 Зрители: 14239 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Массимо Каррера
Голы
61′ Кристиан Нобоа (Карадениз Гекдениз) 66
30 Софьян Ханни 18′
12 де Соуза Луиз Адриану (А. Самедов) 81′
Составы
Сослан Джанаев 35
Габриэл Энаке 26
22′ Федор Кудряшов 30
48′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Руслан Камболов 88
Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
Кристиан Нобоа 66
Карадениз Гекдениз 61
Рифат Жемалетдинов 96
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович 9′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду 60′
30 Софьян Ханни 68′
99 Педро Роша
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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