Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове

Первым внимание к проблеме с баннером в эфире телеканала Наш Футбол проявил комментатор Константин Генич.
Позже стало известно, что баннер с ушедшим из жизни актером театра и кино был запрещен к проносу на Казань-Арену из-за неправильно оформленных документов. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах.
Футболисты «Спартака» одержали победу в гостях 2:1. Голы в составе москвичей забивали Софьян Ханни и Луис Адриано.
4 марта фанаты «Спартака» заявляли, что президент «Локомотива» Илья Геркус не разрешил устроить согласованный с РФПЛ перформанс. Причиной было названо опасения, что фанаты красно-белых могут пронести на стадион пиротехнику.
Табаков скончался 12 марта в возрасте 83 лет. Пресс-служба красно-белых выразила соболезнования, отметив, что актер являлся преданным поклонником «Спартака» с 1957 года.