Болельщикам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове

Первым внимание к проблеме с баннером в эфире телеканала Наш Футбол проявил комментатор Константин Генич.

Позже стало известно, что баннер с ушедшим из жизни актером театра и кино был запрещен к проносу на Казань-Арену из-за неправильно оформленных документов. Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах.