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00:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лучший в Казани — Луиз Адриану!

Наиболее высоких оценок у «Спартака» и «Рубина» заслужили Луиз Адриану, Ханни и Гекдениз Карадениз.

Источник: ФК "Спартак"

СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 6,0. Не часто вступал в игру, но когда это было необходимо, действовал уверенно и надежно. В моменте с пропущенным голом выручить команду не мог.

ЕЩЕНКО — 6,0. Как всегда активно поддерживал атаки по своему правому флангу. В обороне действовал не без просчетов, но фатальными они не стали. Играл жестко и с огромным желанием.

МАКСИМОВИЧ — 5,5. На первых минутах позволил уйти от себя Гекденизу Караденизу и получил желтую карточку. После этого играл внимательнее и надежнее. Грамотно выбирал позицию и не уступал в силовой борьбе.

КУТЕПОВ — 6,0. Выиграл множество единоборств, старался играть на опережение, накрывал удары и не уступал оппонентам в скорости. В паре центральных защитников смотрелся лидером. Четко держал линию офсайда и не позволил Жемалетдинову ничего сделать.

КОМБАРОВ — 5,5. Обычный матч Дмитрия. Пусть в этот раз он не так часто, как обычно, подключался к атакам, зато его навесы и прострелы с фланга были острее и точнее, чем в большинстве матчей. Несколько раз упустил на своем фланге подключения Энаке, но в целом играл без серьезных нареканий.

ГЛУШАКОВ — 6,5. Цементировал центр поля, боролся за каждый мяч и был настоящим лидером полузащиты. Имел отличный шанс в первом тайме, но не сумел переиграть Джанаева. После перерыва, как и вся команда, чуть сдал и позволил Нобоа организовать игру «Рубина», но даже при этом остановил уйму перспективных атак казанцев своими перехватами.

ЗОБНИН — 6,0. У Романа в этом матче получалось далеко не все, но компенсировал это огромной работоспособностью и нацеленностью на борьбу. Не на шутку завелся после того, как Безбородов не зафиксировал на нем нарушение правил, но сумел сохранить голову холодной. Имел отличный шанс забить, однако не сумел переиграть Джанаева после отличной передачи Ханни.

ФЕРНАНДУ — 6,0. Как обычно конструировал большинство атак «Спартака». Здорово выбирал вектор развития. Проделал огромный объем черновой работы в центре поля. Всю игру боролся с Нобоа и Могилевцем и часто выходил из этих дуэлей победителем.

САМЕДОВ — 6,0. Был важным звеном в позиционных атаках команды. После перерыва немного сник, но здорово сыграл на подборе перед победным голом Адриану. Неплохо отрабатывал в обороне и накрывал атаки «Рубина» в первой стадии.

ХАННИ — 7,0. Создавал остроту практически после каждого касания с мячом. Организовывал моменты для себя и для партнеров. Здорово подкараулил ошибку Наваса и открыл счет в матче. Затем отличным пасом вывел один на один Зобнина. После перерыва традиционно был заменен, но в отведенный отрезок был одним из лучших.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 7,0. Проделал огромный объем работы, открывался в свободные зоны. Стал натуральной головной болью обороны «Рубина». Упустил шикарный шанс на исходе первого тайма, но полностью реабилитировался после перерыва, забив победный гол.

ПЕДРО РОША — 5,5. Был активен, но играл вспышками. Вновь смотрелся инородным телом в атаке «Спартака». Шикарные действия чередовал с бездарными.

РУБИН

ДЖАНАЕВ — 6,0. То, что в первом тайме «Рубин» пропустил только один — исключительно заслуга вратаря «Рубина». В эпизоде с голом Адриану не мог спасти свою команду. Защита в этой встрече здорово подставила своего вратаря.

ЭНАКЕ — 5,5. Румынский защитник очень старался, но партнеры подключали его к атакам реже, чем могли бы. Не смог довести до ума редкий момент казанцев в первом тайме. После перерыва выглядел лучше.

КАМБОЛОВ — 4,0. Руслан, как всегда бился и был жесток в борьбе, но одной чудовищной ошибки защитника в первом тайме вполне достаточно для того, чтобы перечеркнуть все хорошее. Тогда Адриану его простил, но во втором тайме Камболов снова неудачно скинул мяч в центр, что привело к решающему голу.

НАВАС — 4,5. Плохой матч испанца. Допустил ужасный ляп в моменте с голом Ханни. Неожиданно стал самым слабым звеном в обороне «Рубина». Действовал не уверенно и нервно, допускал много брака в передачах.

ГРАНАТ — 4,5. Был не намного лучше своих партнеров по центру обороны. Терял позицию и пускал соперника за спину.

КУДРЯШОВ — 4,5. Допускал гигантский процент брака при подключениях в атаку. Ошибался и в защите. Не справлялся с Адриану и Ханни, когда он оказывались в его зоне.

МОГИЛЕВЕЦ — 5,5. Одно из немногих светлых пятен в составе «Рубина». Пытался завязать игру в центре поля, практически не терял мяч и постоянно искал острое продолжение. Много боролся в центре и в целом справился со своими задачами, но потерял мяч перед голевой атакой «Спартака» во втором тайме.

НОБОА — 6,0. Неважно начал матч, допускал непозволительное, для себя, количество брака в простых ситуациях. Но на 61-й минуте отлично выбрал позицию и ударом головой сравнял счет. Во втором тайме играл вдохновенно и качественно. Сотряс перекладину выстрелом со штрафного.

ПОДБЕРЕЗКИН — 5,5. Очень старался, но для своей позиции играл слишком медленно и не остро. Имел шансы в концовке, но выбирал не лучшие решения.

ЖЕМАЛЕТДИНОВ — 4,5. Не смог заменить Азмуна на острие атаки. Плохо цеплялся за мячи и открывался не в те зоны. За 90 минут так и не нашел своего шанса.

ГЕКДЕНИЗ КАРАДЕНИЗ — 6,5. В свои 38 лет был самым активным в составе «Рубина». Боролся за каждый мяч и пытался завести своей энергией партнеров. Посадил на желтую карточку Максимовича и стал автором голевой передачи. Мог забить и сам, но головой пробил чуть мимо ворот.

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
17.03.2018, 19:00 Зрители: 14239 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Массимо Каррера
Голы
61′ Кристиан Нобоа (Карадениз Гекдениз) 66
30 Софьян Ханни 18′
12 де Соуза Луиз Адриану (А. Самедов) 81′
Составы
Сослан Джанаев 35
Габриэл Энаке 26
22′ Федор Кудряшов 30
48′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Руслан Камболов 88
Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
Кристиан Нобоа 66
Карадениз Гекдениз 61
Рифат Жемалетдинов 96
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович 9′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду 60′
30 Софьян Ханни 68′
99 Педро Роша
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
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