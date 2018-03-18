Курбан Бердыев: Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Бывшая жена Резо Гигинеишвили обвинила режиссера в том, что он забыл дочку
У петербуржцев из кранов потек бензин
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.03
Бетис3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
17.03
СПАЛ0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
17.03
Анже3
Кан0
Футбол. Зарубежный
17.03
Амьен1
Труа1
Футбол. Зарубежный
17.03
Монпелье2
Дижон2
Футбол. Зарубежный
17.03
Тулуза2
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
17.03
Ливерпуль5
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17.03
Вольфсбург0
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
17.03
Реал Сосьедад1
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
17.03
Удинезе1
Сассуоло2
Футбол. Премьер-лига
17.03
Анжи2
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
17.03
Рубин1
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
17.03
Бордо0
Ренн2
Футбол. Зарубежный
17.03
Валенсия3
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
17.03
Тамбов2
Луч-Энергия1
Футбол. Зарубежный
17.03
Хаддерсфилд0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
17.03
Борнмут2
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
17.03
Стоук Сити1
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
17.03
Боруссия М3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17.03
Гамбург1
Герта2
Футбол. Зарубежный
17.03
Аугсбург1
Вердер3
Футбол. Зарубежный
17.03
Айнтрахт Ф3
Майнц0
Футбол. Премьер-лига
17.03
Краснодар0
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
17.03
Балтика1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
17.03
Зенит-20
Авангард К4
Футбол. Первый дивизион
17.03
Спартак-20
Кубань0
Футбол. Зарубежный
17.03
Депортиво1
Лас-Пальмас1
Футбол. Премьер-лига
17.03
Арсенал Т2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
17.03
Шинник1
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
17.03
Тюмень1
Томь1
Футбол. Первый дивизион
17.03
Оренбург3
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
17.03
Сибирь0
Крылья Советов1
Футбол. Первый дивизион
17.03
Енисей1
Факел0
Футбол. Премьер-лига
17.03
СКА-Хабаровск0
Урал3
Все события
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану
«Локомотив» одержал гостевую победу над СКА в Кубке Гагарина
Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой
Анджелина Джоли считает настоящей внутреннюю красоту
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Курбан Бердыев: Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле

Прямые слова после экстремального матча.

Источник: РИА "Новости"

Массимо Каррера зашёл в зал для пресс-конференций, зажмурившись и держась за виски. На несколько секунд он опустил голову вниз — и только после этого начал отвечать на вопросы журналистов.

— У меня от холода разболелась голова, — ответил он. Очередной экстремальный матч российской лиги закончился в тот момент, когда температура в Казани опустилась до «минус» 18.

— Вы из-за мороза не ходили к бровке?

— Нет. Просто есть матчи, когда ведешь себя спокойнее.

И, показалось, в Казани главный тренер «Спартака» был уверен в себе больше, чем Курбан Бердыев.

Об игре. Бердыев жёстче

Каррера:

— «Спартак» хорошо сыграл первый там, ничего не позволив «Рубину», мы могли 2−3 гола забить. Во второй половине хозяева прибавили, хотя это было ожидаемо. К сожалению, получили гол в свои ворота, хотя его можно было предотвратить. Хорошо, что правильно отреагировали и нашли силы и желание, чтобы победить. И счет здесь не важен, главное — три очка, — мягко сказал Массимо.

Бердыев:

— Были два разных тайма. В первом — из-за структурных ошибок «Спартак» имел два момента. Во второй половине играли правильно, но опять пропустили из-за ошибки. В целом удовлетворение есть.

— Вы говорите об удовлетворении после поражения — оно связано с тем, что у «Спартака» игроки сильнее?

— Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле, — отрезал тренер «Рубина».

О поле. Бердыев вновь жёстче

На «Казань-Арене» практически не было травы — лишь искусственная прошивка. Вопросы об этом достались обоим тренерам.

— На этом поле сложно было контролировать мяч, — сказал Массимо. — Но это проблема обеих команд, ни у кого не было преимущества.

— Почему тогда в Москве все хорошо с газоном?

— Это нужно спрашивать не у меня, а у тех, кто готовит поле.

— То есть, дело в людях? — спровоцировали Массимо.

— Нет. Честно говоря, у нас в Тарасовке тоже не лучший газон. Но влияет погода. Думаю, стадион будет готов к чемпионату мира, который проводится летом.

После этих слов казанские журналисты стали аплодировать тренеру «Спартака».

— Поле — это не ко мне вопрос, — хмуро сказал уже Бердыев. — Мы претензии высказали. Потому что на стадионах в Москве хорошие условия, а у нас — огород. Хотя погода такая же.

Об игроках. Бердыев жёстче

Карреру спросили о двух футболистах: Луисе Адриано, забившем победный мяч, и Ивелине Попове, который находится в аренде в «Рубине».

— Как думаете, за кого болел Попов?

— Конечно, за «Рубин», — сказал Массимо. — Это нормально, ведь он игрок Казани.

— Луис Адриано забил классный гол. Он — главная звезда чемпионата?

— Он — сильный игрок, но не мы сейчас с вами это открыли. У него есть сильные качества, но такие же и у других футболистов. Я горжусь, что тренирую этих ребят.

Бердыев же вновь отмёл дипломатию.

— Были системные ошибки, когда футболисты действовали неправильно. Не было максимальной концентрации. Будем делать выводы, потому что не можем ставить одних и тех же игроков, если они повторяют одни и те же ошибки.

Смешные вопросы. Каррера ответил мягче

Происходило на этой пресс-конференции и нечто странное.

— Почему не играл Промес? — спросил молодой казанский журналист.

— Если вы немножко следите за футболом, то можете знать, что он чуть перебрал с жёлтыми, — рассмеялся Массимо, и тут на помощь ему пришёл пресс-атташе Трахтенберг.

— Просто когда Промес получал первые три карты — вы ещё не родились! — сказал тот, и Каррера закрыл лицо рукой.

Бердыеву от журналистов тоже досталось.

— Что за человек выходит к бровке и руководит командой перед стандартами?

— Если вы знаете «Рубин», то уже 8 лет за стандарты отвечает Виталий Кафанов, — прозвучал ответ.

Вывод:

Каррера в Казани и впрямь чувствовал себя не в гостях. «Спартак» начал с прессинга и забил первый мяч, затем, пропустив, дожал в концовке — это признак команды, играющей на своем поле. Хотя, по сути, так и было.

— Мы играли дома, — сказал Массимо. — Было очень много наших болельщиков, я рад, что мы их порадовали сегодня. Они нас везде сопровождают и наша цель — побеждать для них.

«Спартак» выполнил задачу и продолжает не выбывает из чемпионской гонки.

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
17.03.2018, 19:00 Зрители: 14239 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Массимо Каррера
Голы
61′ Кристиан Нобоа (Карадениз Гекдениз) 66
30 Софьян Ханни 18′
12 де Соуза Луиз Адриану (А. Самедов) 81′
Составы
Сослан Джанаев 35
Габриэл Энаке 26
22′ Федор Кудряшов 30
48′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Руслан Камболов 88
Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
Кристиан Нобоа 66
Карадениз Гекдениз 61
Рифат Жемалетдинов 96
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович 9′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду 60′
30 Софьян Ханни 68′
99 Педро Роша
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану
«Локомотив» одержал гостевую победу над СКА в Кубке Гагарина
Чешский биатлонист: Русские могут поменять наши допинг-пробы
Мохамед Салах повторил достижение Аршавина в чемпионате Англии
Призер ОИ-2018 Елистратов завоевал бронзу на чемпионате мира
Шипулин идет третьим в общем зачете Кубка мира после 8-го этапа
УЕФА прокомментировал проведение матча ЦСКА — «Арсенал» в Москве
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь