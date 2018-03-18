Курбан Бердыев: Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле

Источник: РИА "Новости"

Массимо Каррера зашёл в зал для пресс-конференций, зажмурившись и держась за виски. На несколько секунд он опустил голову вниз — и только после этого начал отвечать на вопросы журналистов.

— У меня от холода разболелась голова, — ответил он. Очередной экстремальный матч российской лиги закончился в тот момент, когда температура в Казани опустилась до «минус» 18.

— Вы из-за мороза не ходили к бровке?

— Нет. Просто есть матчи, когда ведешь себя спокойнее.

И, показалось, в Казани главный тренер «Спартака» был уверен в себе больше, чем Курбан Бердыев.

Об игре. Бердыев жёстче

Каррера:

— «Спартак» хорошо сыграл первый там, ничего не позволив «Рубину», мы могли 2−3 гола забить. Во второй половине хозяева прибавили, хотя это было ожидаемо. К сожалению, получили гол в свои ворота, хотя его можно было предотвратить. Хорошо, что правильно отреагировали и нашли силы и желание, чтобы победить. И счет здесь не важен, главное — три очка, — мягко сказал Массимо.

Бердыев:

— Были два разных тайма. В первом — из-за структурных ошибок «Спартак» имел два момента. Во второй половине играли правильно, но опять пропустили из-за ошибки. В целом удовлетворение есть.

— Вы говорите об удовлетворении после поражения — оно связано с тем, что у «Спартака» игроки сильнее?

— Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле, — отрезал тренер «Рубина».

О поле. Бердыев вновь жёстче

На «Казань-Арене» практически не было травы — лишь искусственная прошивка. Вопросы об этом достались обоим тренерам.

— На этом поле сложно было контролировать мяч, — сказал Массимо. — Но это проблема обеих команд, ни у кого не было преимущества.

— Почему тогда в Москве все хорошо с газоном?

— Это нужно спрашивать не у меня, а у тех, кто готовит поле.

— То есть, дело в людях? — спровоцировали Массимо.

— Нет. Честно говоря, у нас в Тарасовке тоже не лучший газон. Но влияет погода. Думаю, стадион будет готов к чемпионату мира, который проводится летом.

После этих слов казанские журналисты стали аплодировать тренеру «Спартака».

— Поле — это не ко мне вопрос, — хмуро сказал уже Бердыев. — Мы претензии высказали. Потому что на стадионах в Москве хорошие условия, а у нас — огород. Хотя погода такая же.

Об игроках. Бердыев жёстче

Карреру спросили о двух футболистах: Луисе Адриано, забившем победный мяч, и Ивелине Попове, который находится в аренде в «Рубине».

— Как думаете, за кого болел Попов?

— Конечно, за «Рубин», — сказал Массимо. — Это нормально, ведь он игрок Казани.

— Луис Адриано забил классный гол. Он — главная звезда чемпионата?

— Он — сильный игрок, но не мы сейчас с вами это открыли. У него есть сильные качества, но такие же и у других футболистов. Я горжусь, что тренирую этих ребят.

Бердыев же вновь отмёл дипломатию.

— Были системные ошибки, когда футболисты действовали неправильно. Не было максимальной концентрации. Будем делать выводы, потому что не можем ставить одних и тех же игроков, если они повторяют одни и те же ошибки.

Смешные вопросы. Каррера ответил мягче

Происходило на этой пресс-конференции и нечто странное.

— Почему не играл Промес? — спросил молодой казанский журналист.

— Если вы немножко следите за футболом, то можете знать, что он чуть перебрал с жёлтыми, — рассмеялся Массимо, и тут на помощь ему пришёл пресс-атташе Трахтенберг.

— Просто когда Промес получал первые три карты — вы ещё не родились! — сказал тот, и Каррера закрыл лицо рукой.

Бердыеву от журналистов тоже досталось.

— Что за человек выходит к бровке и руководит командой перед стандартами?

— Если вы знаете «Рубин», то уже 8 лет за стандарты отвечает Виталий Кафанов, — прозвучал ответ.

Вывод:

Каррера в Казани и впрямь чувствовал себя не в гостях. «Спартак» начал с прессинга и забил первый мяч, затем, пропустив, дожал в концовке — это признак команды, играющей на своем поле. Хотя, по сути, так и было.

— Мы играли дома, — сказал Массимо. — Было очень много наших болельщиков, я рад, что мы их порадовали сегодня. Они нас везде сопровождают и наша цель — побеждать для них.