Курбан Бердыев: Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле
Прямые слова после экстремального матча.
Прямые слова после экстремального матча.
Массимо Каррера зашёл в зал для
— У меня от холода разболелась голова, — ответил он. Очередной экстремальный матч российской лиги закончился в тот момент, когда температура в Казани опустилась до «минус» 18.
— Вы
— Нет. Просто есть матчи, когда ведешь себя спокойнее.
И, показалось, в Казани главный тренер «Спартака» был уверен в себе больше, чем Курбан Бердыев.
Об игре. Бердыев жёстче
Каррера:
— «Спартак» хорошо сыграл первый там, ничего не позволив «Рубину», мы могли 2−3 гола забить. Во второй половине хозяева прибавили, хотя это было ожидаемо. К сожалению, получили гол в свои ворота, хотя его можно было предотвратить. Хорошо, что правильно отреагировали и нашли силы и желание, чтобы победить. И счет здесь не важен, главное — три очка, — мягко сказал Массимо.
Бердыев:
— Были два разных тайма. В первом —
— Вы говорите об удовлетворении после поражения — оно связано с тем, что у «Спартака» игроки сильнее?
— Во втором тайме я не видел «Спартак» на поле, — отрезал тренер «Рубина».
О поле. Бердыев вновь жёстче
На «Казань-Арене» практически не было травы — лишь искусственная прошивка. Вопросы об этом достались обоим тренерам.
— На этом поле сложно было контролировать мяч, — сказал Массимо. — Но это проблема обеих команд, ни у кого не было преимущества.
— Почему тогда в Москве все хорошо с газоном?
— Это нужно спрашивать не у меня, а у тех, кто готовит поле.
— То есть, дело в людях? — спровоцировали Массимо.
— Нет. Честно говоря, у нас в Тарасовке тоже не лучший газон. Но влияет погода. Думаю, стадион будет готов к чемпионату мира, который проводится летом.
После этих слов казанские журналисты стали аплодировать тренеру «Спартака».
— Поле — это не ко мне вопрос, — хмуро сказал уже Бердыев. — Мы претензии высказали. Потому что на стадионах в Москве хорошие условия, а у нас — огород. Хотя погода такая же.
Об игроках. Бердыев жёстче
Карреру спросили о двух футболистах: Луисе Адриано, забившем победный мяч, и Ивелине Попове, который находится в аренде в «Рубине».
— Как думаете, за кого болел Попов?
— Конечно, за «Рубин», — сказал Массимо. — Это нормально, ведь он игрок Казани.
— Луис Адриано забил классный гол. Он — главная звезда чемпионата?
— Он — сильный игрок, но не мы сейчас с вами это открыли. У него есть сильные качества, но такие же и у других футболистов. Я горжусь, что тренирую этих ребят.
Бердыев же вновь отмёл дипломатию.
— Были системные ошибки, когда футболисты действовали неправильно. Не было максимальной концентрации. Будем делать выводы, потому что не можем ставить одних и тех же игроков, если они повторяют одни и те же ошибки.
Смешные вопросы. Каррера ответил мягче
Происходило на этой
— Почему не играл Промес? — спросил молодой казанский журналист.
— Если вы немножко следите за футболом, то можете знать, что он чуть перебрал с жёлтыми, — рассмеялся Массимо, и тут на помощь ему пришёл
— Просто когда Промес получал первые три карты — вы ещё не родились! — сказал тот, и Каррера закрыл лицо рукой.
Бердыеву от журналистов тоже досталось.
— Что за человек выходит к бровке и руководит командой перед стандартами?
— Если вы знаете «Рубин», то уже 8 лет за стандарты отвечает Виталий Кафанов, — прозвучал ответ.
Вывод:
Каррера в Казани и впрямь чувствовал себя не в гостях. «Спартак» начал с прессинга и забил первый мяч, затем, пропустив, дожал в концовке — это признак команды, играющей на своем поле. Хотя, по сути, так и было.
— Мы играли дома, — сказал Массимо. — Было очень много наших болельщиков, я рад, что мы их порадовали сегодня. Они нас везде сопровождают и наша цель — побеждать для них.
«Спартак» выполнил задачу и продолжает не выбывает из чемпионской гонки.
|Курбан Бердыев
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)