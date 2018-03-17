Двойной удар Антона: «Анжи» догнал «Тосно»

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Вадим Скрипченко серьезно перетряхнул состав после поражения в Уфе, доверив место в воротах Будакову, сформировал пару нападающих Лескано — Будковский, и сразу бросил в бой только заявленного накануне Хамдамова. И ставка «Анжи» на атаку в первом тайме сработала на все сто, а большое число участвовавших в наступлении футболистов приводило к тому, что активно игравшие на флангах хозяева стягивали внимание на себя и открывали пространство для подключавшегося из глубины Антона.

Благодаря этому румынский опорный полузащитник превратился в бомбардира. В первом случае ему ассистировал собравший вокруг себя нескольких тосненцев и покативший мяч вдоль штрафной Хубулов, а рикошет от ноги пытавшегося исправить ситуацию Маргасова сделал траекторию удара абсолютно непредсказуемой для Юрченко. Второй гол отчасти на совести Буйволова. Пытаясь прервать прострел Данченко, он так подкорректировал полет мяча, что тот идеально лет Антону на ногу и проследовал в нижний угол.

Добытое к перерыву преимущество позволило «Анжи» во втором тайме играть по счету, тогда как у «Тосно» хорошо вошел в игру удачно взаимодействовавший с Жигулевым Макаров. Однако даже гола престижа гости не забили, тогда как махачкалинцы не раз могли довести счет до крупного.

ЦИФРЫ

2-й голевой дубль в карьере сделал полузащитник «Анжи» Антон. Прошлый раз он забил два мяча в чемпионате Румынии-2012/13 за «Пандурий», а в первой половине этого сезона у него шесть голов за бухарестское «Динамо».

2 «сухих» матча в этом сезоне у голкипера махачкалинцев Будакова. В августе он защищал ворота в победной встрече с «Уфой».

ЦИТАТА