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22:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Двойной удар Антона: «Анжи» догнал «Тосно»

Благодаря двум голам румынского полузащитника Антона «Анжи» покинул зону вылета и обошел «Тосно» в турнирной таблице.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Вадим Скрипченко серьезно перетряхнул состав после поражения в Уфе, доверив место в воротах Будакову, сформировал пару нападающих Лескано — Будковский, и сразу бросил в бой только заявленного накануне Хамдамова. И ставка «Анжи» на атаку в первом тайме сработала на все сто, а большое число участвовавших в наступлении футболистов приводило к тому, что активно игравшие на флангах хозяева стягивали внимание на себя и открывали пространство для подключавшегося из глубины Антона.

Благодаря этому румынский опорный полузащитник превратился в бомбардира. В первом случае ему ассистировал собравший вокруг себя нескольких тосненцев и покативший мяч вдоль штрафной Хубулов, а рикошет от ноги пытавшегося исправить ситуацию Маргасова сделал траекторию удара абсолютно непредсказуемой для Юрченко. Второй гол отчасти на совести Буйволова. Пытаясь прервать прострел Данченко, он так подкорректировал полет мяча, что тот идеально лет Антону на ногу и проследовал в нижний угол.

Добытое к перерыву преимущество позволило «Анжи» во втором тайме играть по счету, тогда как у «Тосно» хорошо вошел в игру удачно взаимодействовавший с Жигулевым Макаров. Однако даже гола престижа гости не забили, тогда как махачкалинцы не раз могли довести счет до крупного.

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ЦИФРЫ

2-й голевой дубль в карьере сделал полузащитник «Анжи» Антон. Прошлый раз он забил два мяча в чемпионате Румынии-2012/13 за «Пандурий», а в первой половине этого сезона у него шесть голов за бухарестское «Динамо».

2 «сухих» матча в этом сезоне у голкипера махачкалинцев Будакова. В августе он защищал ворота в победной встрече с «Уфой».

ЦИТАТА

Игра понравилась в том плане, что встречались команды, находившиеся в таблице рядом. Было видно желание проявить свои лучшие качества и проявить себя в единоборствах. Хозяйский статус заставлял нас играть активнее при хорошей поддержке болельщиков. Мы провели хороший первый тайм, забили два мяча — Антон исполнил из зоны подбора. Во второй половине контролировали игру, имел еще ряд моментов и одержали заслуженную победу.
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»
Анжи 2:0
Первый тайм: 2:0
Тосно
17.03.2018, 19:00 Зрители: 10200 основной раунд: 23-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Дмитрий Парфенов
Голы
17′ Паул Антон (А. Хубулов, Х. Лескано) 6
43′ Паул Антон 6
Составы
Александр Будаков 98
Олег Данченко 94
Владимир Полуяхтов 3
Мирал Самарджич 52
Сергей Брызгалов 92
Филипп Будковский 9
Гурам Тетрашвили (к) 2
Паул Антон 6
86′ Арсен Хубулов 8
Александр Прудников 49
71′ Достонбек Хамдамов 7
Михаил Бакаев 78
76′ Хуан Эдуардо Лескано 99
Амур Калмыков 90
16 Давид Юрченко (к)
25 Андрей Буйволов
26 Раде Дугалич
28 Евгений Чернов
88 Марко Полетанович
29 Рикарду Кавальканте Рикардинью
4 Илья Жигулев
21 Вагиз Галиулин
24 Тимофей Маргасов 73′
15 Нуну Роша
77 Никола Труич 46′
31 Александр Макаров 48′
33 Павел Погребняк 53′
10 Георгий Мелкадзе
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
7 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 1
4 Угловые 3
20 Фолы 24
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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