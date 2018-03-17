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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану: как «Спартак» взял Казань

Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз. А их болельщики покинули «Казань Арену» счастливыми вопреки беспределу местной полиции.

Источник: ФК "Спартак"

Теоретически этот матч мог не состояться. Ведь к моменту стартового свистка градусник показывал минус 16 градусов (а по ощущениям и того хуже). Напомним, 28 февраля из-за низкой температуры был перенесен матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» (встреча состоится 4 апреля). Тогда именно красно-белые отказались играть, сославшись на мороз ниже 15 градусов.

Однако на этот раз никто тему отмены встречи даже не поднимал. За несколько часов до игры источники в обоих клубах сообщили мне, возможность переноса не рассматривается, команды готовятся к игре в штатном режиме. Возможно, по той простой причине, что переносить матчи уже физически некуда.

Кроме того на предматчевом совещании представители лиги похвалили состояние газона на «Казань-Арене». Хотя не совсем понятно, что там можно хвалить, ведь травы как таковой на стадионе, который менее чем через 100 дней примет чемпионат мира, нет. Есть песок и искусственные волокна. И заледенелые кочки, которые после разминки тщательно утаптывали человечки в синих куртках.

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ОБОШЛОСЬ БЕЗ МАРША

Накануне прошла информация о готовящемся марше болельщиков «Спартака» по центру Казани. Новость, анонсирующую так называемый проход, опубликовал портал «Татар-информ». Корреспонденту «СЭ» также сообщали, что красно-белые намерены пройти колонной по улице Баумана. Однако сегодня сайт спартаковских болельщиков fanat1k.ru выпустил заявление: «Уважаемые болельщики! В сети появилась информация о готовящемся проходе в Казани. Все лидеры фанатских групп не имеют отношения к проходу. Мы призываем не поддаваться на провокации! Увидимся на стадионе».

Несколько лет назад подобные акции красно-белых фанатов проходили регулярно, но в последнее время стали редкостью. Так, по Казани поклонники красно-белых не гуляли подобным образом с апреля 2014 года. Тогда власти города были крайне возмущены последствиями прохода — вся улица по ходу шествия колонны была заклеена стикерами с фанатской символикой. С тех полиция пресекает любые попытки московских фанатов собираться большими группами. И вообще все пресекает.

ФАНАТАМ «СПАРТАКА» ЗАПРЕТИЛИ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ТАБАКОВА

Поклонники гостей планировали почтить память актера Олега Табакова, который ушел из жизни несколько дней назад. Для этого была изготовлена растяжка с текстом. Напомним, Табаков болел за красно-белых. Однако, как подтвердили «СЭ» в объединении «Фратрия», казанские полицейские не разрешили пронести растяжку на сектор! Как это можно объяснить?!

При этом еще до начала матча в соцсетях стали одно за другим появляться жалобы спартаковских болельщиков на работу полиции и стюардов, которые осуществляли досмотр при входе на гостевую трибуну крайне медленно. Очередь почти не двигалась. А на улице было, напомню, минус 16! При этом в толпе было много детей и женщин. Образовалась давка. Люди писали, что простоять пришлось около часа, кому-то разбили телефон. А еще объединили мужской туалет с женским.

При этом важно отметить, что болельщиков «Спартака» было действительно очень много. Возможно, принимающая сторона просто не ожидала такого наплыва. Днем к кассам подходили исключительно люди с красно-белой атрибутикой, и продавщица, выдавая очередную порцию билетов на гостевой сектор по 400 рублей за штуку, в сердцах произнесла: «Ну когда вы уже закончитесь».

За воротами в итоге собралось более 4 тысяч болельщиков «Спартака». Но и на центральных трибунах их было очень много. Визуально, гостей поддерживало больше половины аудитории.

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ПЕРВЫЙ ГОЛ ХАННИ

Атмосфера вокруг стадиона была далекой от праздничной не только из-за мороза. Пару дней назад был в Черкизово, и там перед матчем «Локомотив» — «Атлетико» обстановка вокруг арены напоминала ярмарку. В Казани же казалось, что я в ледяной пустыне. Ни тебе каких-то развлечений для болельщиков, ни теплых шатров. Была сцена с триколором, но и на ней никто не выступал — ее построили для следующего мероприятия. Воскресного. Очень важного. Может, поэтому полиция и настроена так серьезно.

На фоне такого серого антуража и такого серого поля погрузиться в непосредственно футбольные события было непросто. Но раз уж матч решили проводить — деваться было некуда. И спасибо футболистам, которые не сразу, но сумели отвлечь от негатива самоотверженной, яркой игрой. Отдельного восхищения заслужил Ещенко: он оказался единственным из 22 игроков, который вышел играть с короткими рукавами. Зверюга!

В атаке «Рубина» вышли Жемалетдинов и Гекдениз Карадениз. Форварда Азмуна нет даже среди запасных — иранец не успел восстановиться от повреждения, полученного в матче с «Тосно». Кроме того по условиям арендного соглашения не может сыграть против «Спартака» болгарский полузащитник казанцев Попов.

У «Спартака» остались в Москве травмированные Боккетти, Таски, Тимофеев и Зе Луиш, а еще не полетел в Татарстан Промес — голландец получил четвертую по счету желтую карточку в неудачном для себя матче со «СКА-Хабаровск».

С самого начала стало ясно, что «Рубин» готов отдавать мяч. И запахло нулевой ничьей, ведь обычно, если Бердыев на такой результат согласен, то соперника можно даже не спрашивать — быть ничьей.

Но беда пришла к казанцам от традиционно самой надежной боевой единицы. Все-таки никто не вечен. Сесар Навас на ровном месте потерял мяч в борьбе с Луизом Адриану, промахнулся по мячу, и Ханни выскочил один на один. Джанаев сыграл тоже не лучшим образом — и алжирец забил свой первый мяч за красно-белых.

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СУПЕР ЛУИЗ

Таким образом «Рубин» просто обязан был раскрываться, и показалось, что «Спартак» теперь банально додавит соперника. Сразу после гола Кудряшов получил желтую за фол на Адриану, но Фернанду, герой матча со СКА, пробил в стенку.

Дальше больше — забивать могли Зобнин, убежавший один на один, Глушаков…

Однако ближе к перерыву инициатива перешла к «Рубину». И с каждой минутой казанцы действовали все увереннее в атаке. До поры до времени Селихов с угрозами справлялся — прерывал прострелы, выбивал мяч кулаками, отражал удары (например, Камболова), но на исходе часа игры оказался бессилен против удара Нобоа головой в упор после очередной подачи Карадениза с фланга.

И на волне этого успеха уже «Рубин» казался фаворитом: атаковал с куражом, создавал момент за моментом. Кутепов лишь очень рискованным, но от того не менее мастерским подкатом прервал выход Жемалетдинова один на один. Карадениз очень опасно бил головой — чуть мимо угла. Но…

Забил «Спартак». Все-таки Луиз Адриану — форвард экстра-класса. Про таких говорят — делает разницу. Получив мяч в штрафной после прохода Зобнина и неудачного выноса Камболова, бразилец элегантно обыграл Могилевца на замахе и вывел гостей вперед.

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Но это была не точка. Нобоа мог сделать дубль, однако его шикарный удар со штрафного приняла на себя перекладина. Гостевой сектор после финального свистка взревел от восторга. Собравшиеся там заслужили эту радость.

Филипп ПАПЕНКОВ из Казани

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
17.03.2018, 19:00 Зрители: 14239 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Массимо Каррера
Голы
61′ Кристиан Нобоа (Карадениз Гекдениз) 66
30 Софьян Ханни 18′
12 де Соуза Луиз Адриану (А. Самедов) 81′
Составы
Сослан Джанаев 35
Габриэл Энаке 26
22′ Федор Кудряшов 30
48′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Руслан Камболов 88
Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
Кристиан Нобоа 66
Карадениз Гекдениз 61
Рифат Жемалетдинов 96
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович 9′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду 60′
30 Софьян Ханни 68′
99 Педро Роша
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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