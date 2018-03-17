Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану: как «Спартак» взял Казань

Теоретически этот матч мог не состояться. Ведь к моменту стартового свистка градусник показывал минус 16 градусов (а по ощущениям и того хуже). Напомним, 28 февраля
Однако на этот раз никто тему отмены встречи даже не поднимал. За несколько часов до игры источники в обоих клубах сообщили мне, возможность переноса не рассматривается, команды готовятся к игре в штатном режиме. Возможно, по той простой причине, что переносить матчи уже физически некуда.
Кроме того на предматчевом совещании представители лиги похвалили состояние газона на «Казань-Арене». Хотя не совсем понятно, что там можно хвалить, ведь травы как таковой на стадионе, который менее чем через 100 дней примет чемпионат мира, нет. Есть песок и искусственные волокна. И заледенелые кочки, которые после разминки тщательно утаптывали человечки в синих куртках.
ОБОШЛОСЬ БЕЗ МАРША
Накануне прошла информация о готовящемся марше болельщиков «Спартака» по центру Казани. Новость, анонсирующую так называемый проход, опубликовал портал «Татар-информ». Корреспонденту «СЭ» также сообщали, что
Несколько лет назад подобные акции
ФАНАТАМ «СПАРТАКА» ЗАПРЕТИЛИ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ТАБАКОВА
Поклонники гостей планировали почтить память актера Олега Табакова, который ушел из жизни несколько дней назад. Для этого была изготовлена растяжка с текстом. Напомним, Табаков болел за
При этом еще до начала матча в соцсетях стали одно за другим появляться жалобы спартаковских болельщиков на работу полиции и стюардов, которые осуществляли досмотр при входе на гостевую трибуну крайне медленно. Очередь почти не двигалась. А на улице было, напомню, минус 16! При этом в толпе было много детей и женщин. Образовалась давка. Люди писали, что простоять пришлось около часа,
При этом важно отметить, что болельщиков «Спартака» было действительно очень много. Возможно, принимающая сторона просто не ожидала такого наплыва. Днем к кассам подходили исключительно люди с
За воротами в итоге собралось более 4 тысяч болельщиков «Спартака». Но и на центральных трибунах их было очень много. Визуально, гостей поддерживало больше половины аудитории.
ПЕРВЫЙ ГОЛ ХАННИ
Атмосфера вокруг стадиона была далекой от праздничной не только
На фоне такого серого антуража и такого серого поля погрузиться в непосредственно футбольные события было непросто. Но раз уж матч решили проводить — деваться было некуда. И спасибо футболистам, которые не сразу, но сумели отвлечь от негатива самоотверженной, яркой игрой. Отдельного восхищения заслужил Ещенко: он оказался единственным из 22 игроков, который вышел играть с короткими рукавами. Зверюга!
В атаке «Рубина» вышли Жемалетдинов и Гекдениз Карадениз. Форварда Азмуна нет даже среди запасных — иранец не успел восстановиться от повреждения, полученного в матче с «Тосно». Кроме того по условиям арендного соглашения не может сыграть против «Спартака» болгарский полузащитник казанцев Попов.
У «Спартака» остались в Москве травмированные Боккетти, Таски, Тимофеев и Зе Луиш, а еще не полетел в Татарстан Промес — голландец получил четвертую по счету желтую карточку в неудачном для себя матче со «СКА-Хабаровск».
С самого начала стало ясно, что «Рубин» готов отдавать мяч. И запахло нулевой ничьей, ведь обычно, если Бердыев на такой результат согласен, то соперника можно даже не спрашивать — быть ничьей.
Но беда пришла к казанцам от традиционно самой надежной боевой единицы.
СУПЕР ЛУИЗ
Таким образом «Рубин» просто обязан был раскрываться, и показалось, что «Спартак» теперь банально додавит соперника. Сразу после гола Кудряшов получил желтую за фол на Адриану, но Фернанду, герой матча со СКА, пробил в стенку.
Дальше больше — забивать могли Зобнин, убежавший один на один, Глушаков…
Однако ближе к перерыву инициатива перешла к «Рубину». И с каждой минутой казанцы действовали все увереннее в атаке. До поры до времени Селихов с угрозами справлялся — прерывал прострелы, выбивал мяч кулаками, отражал удары (например, Камболова), но на исходе часа игры оказался бессилен против удара Нобоа головой в упор после очередной подачи Карадениза с фланга.
И на волне этого успеха уже «Рубин» казался фаворитом: атаковал с куражом, создавал момент за моментом. Кутепов лишь очень рискованным, но от того не менее мастерским подкатом прервал выход Жемалетдинова один на один. Карадениз очень опасно бил головой — чуть мимо угла. Но…
Забил «Спартак».
Но это была не точка. Нобоа мог сделать дубль, однако его шикарный удар со штрафного приняла на себя перекладина. Гостевой сектор после финального свистка взревел от восторга. Собравшиеся там заслужили эту радость.
Филипп ПАПЕНКОВ из Казани
|Курбан Бердыев
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)