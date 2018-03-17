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21:35 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Рубин» в гостях в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 марта. Московский «Спартак» на выезде со счетом 2:1 победил казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» отличились Софьян Ханни (18-я минута), для которого этот гол стал первым в чемпионате, и Луис Адриано (81), у «Рубина» гол забил Кристиан Нобоа (61).

Для главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева этот матч стал 400-м в чемпионате России, по этому показателю он уступает Юрию Семину (556), Валерию Газзаеву (484) и Александру Тарханову (422). Болгарский форвард казанского клуба Ивелин Попов не принял участия в матче из-за условий контракта, встречу по причине дисквалификации пропустил голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес. В матче первого круга «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Спартак» находится на втором месте, набрав 44 очка и отставая от лидера «Локомотива» на 5 баллов. «Рубин» с 27 очками идет девятым.

«Спартак» в следующем туре дома 1 апреля сыграет против «Тосно», «Рубин» в тот же день в гостях встретится с «Уралом».

Рубин 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
17.03.2018, 19:00 Зрители: 14239 основной раунд: 23-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Массимо Каррера
Голы
61′ Кристиан Нобоа (Карадениз Гекдениз) 66
30 Софьян Ханни 18′
12 де Соуза Луиз Адриану (А. Самедов) 81′
Составы
Сослан Джанаев 35
Габриэл Энаке 26
22′ Федор Кудряшов 30
48′ Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Руслан Камболов 88
Павел Могилевец 18
Вячеслав Подберезкин 7
Кристиан Нобоа 66
Карадениз Гекдениз 61
Рифат Жемалетдинов 96
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
29 Илья Кутепов
33 Никола Максимович 9′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к)
47 Роман Зобнин
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду 60′
30 Софьян Ханни 68′
99 Педро Роша
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 3
12 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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