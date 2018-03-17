«Спартак» обыграл «Рубин» в гостях в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» отличились Софьян Ханни (18-я минута), для которого этот гол стал первым в чемпионате, и Луис Адриано (81), у «Рубина» гол забил Кристиан Нобоа (61).

Для главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева этот матч стал 400-м в чемпионате России, по этому показателю он уступает Юрию Семину (556), Валерию Газзаеву (484) и Александру Тарханову (422). Болгарский форвард казанского клуба Ивелин Попов не принял участия в матче из-за условий контракта, встречу по причине дисквалификации пропустил голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес. В матче первого круга «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.

В турнирной таблице «Спартак» находится на втором месте, набрав 44 очка и отставая от лидера «Локомотива» на 5 баллов. «Рубин» с 27 очками идет девятым.