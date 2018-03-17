Семак: Для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре — очень здорово

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт из ЕС признал, что Скрипаля могла отравить Британия
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад1
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе1
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи2
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин1
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо0
Ренн2
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия3
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Тамбов2
Луч-Энергия1
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Вест Бромвич Альбион1
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити1
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург1
Герта2
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Вердер3
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф3
Майнц0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар0
Уфа1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-20
Авангард К4
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-20
Кубань0
Футбол. Зарубежный
15:00
Депортиво1
Лас-Пальмас1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Томь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург3
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Крылья Советов1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей1
Факел0
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Урал3
Все события
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ в Хольменколлене
«Локомотив» одержал гостевую победу над СКА в Кубке Гагарина
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: Для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре — очень здорово

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую победу в матче 23-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0).

Источник: РИА "Новости"

«Судя по первому тайму, думаю, были у нас возможности неплохие, чтобы создать моменты у ворот соперника. Был неплохой проход Живоглядова. Моментов было немного, но были. Во втором тайме после прохода Живоглядова забили. Краснодар много атаковал в конце, не забил Смолов в конце прекрасный момент. Естественно, мы понимаем силу соперника, команда опытная. Территориальное преимущество «Краснодара» понятно. Да, нам хочется играть лучше в плане качества игры и контроля мяча. Когда получается, когда нет, но сегодня мы довольны победой.

Установка на игру была выполнена в большей степени. В голове, конечно, подсознательно всегда сидит давление результата, поэтому во втором тайме играли ниже, чем хотели. Но это подсознательные вещи. У нас было много возможностей для того, чтобы контратаковать, но не было ресурса. У нас много игроков выпало из-за травм, болезней. Конечно, хотелось бы играть выше. Но, учитывая, уровень «Краснодара», считаю, мы сыграли качественно в обороне. В атаке же были моменты, где могли сыграть лучше. Но, в целом, для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре — очень здорово.

Наша задача стараться побеждать в каждом матче, а дальше двигаться, как сложится. Понятно, что на бумаге мы не являемся фаворитами в гонке команд за шестое место. Но мы будем стараться улучшать нашу игру. А в конце займём то место, на которое мы наработали. «Краснодар» очень хорошая команда, которая борется за Лигу чемпионов. Но я хотел бы говорить о своей команде. Все знают возможности наших соперников. Но одно дело знать, другое дело исполнять на футбольном поле. Обратная замена Фаттая вызвана небольшим повреждением. Он не мог нормально заниматься неделю. К тому же в конце матча на место нападающего пошёл Гранквист, поэтому была сделана такая замена, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
17.03.2018, 16:30 Зрители: 20626 основной раунд: 23-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Семак
Голы
19 Иван Пауревич (Д. Живоглядов, А. Никитин) 72′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Олег Шатов 18
Виктор Классон 16
Федор Смолов 10
76′ Кристиан Рамирес 12
83′ Рикардо Лаборде 21
58′ Шарль Каборе 77
Вандерсон Масиэл 7
71′ Павел Мамаев 17
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов 56′
5 Боян Йокич (к)
4 Алексей Никитин
27 Йонуц Неделчару
55 Джемал Табидзе
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич
98 Иван Обляков 83′
39 Дмитрий Стоцкий 71′
13 Азамат Засеев
7 Дмитрий Сысуев 64′
21 Кехинде Фатаи 88′ 70′
3 Павел Аликин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
6 Угловые 3
7 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ в Хольменколлене
«Локомотив» одержал гостевую победу над СКА в Кубке Гагарина
Чешский биатлонист: Русские могут поменять наши допинг-пробы
«Уфа» обыграла «Краснодар» в выездном матче чемпионата России
Француженки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» в гостевом матче РФПЛ
УЕФА прокомментировал проведение матча ЦСКА — «Арсенал» в Москве
Новости
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь