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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак все ближе к Европе, а «Краснодар» не хочет в Лигу чемпионов?

«Уфа» второй раз в истории одолела на выезде «быков».

ОДНА ПОБЕДА В СЕМИ ИГРАХ

В семи встречах с «Краснодаром» за те четыре года, что «Уфа» играет в премьер-лиге, ей удалось одержать лишь одну победу — в самом первом матче команд, гостевом для «Уфы», в сентябре 2014-го (2:0). С тех пор — три поражения и три ничьи, причем результативность встреч падала с каждым годом: в прошлом сезоне обе игры между субботними соперниками завершились со счетом 0:0, в первом круге текущего чемпионата «быкам» удалось одержать на выезде минимальную победу 1:0. В субботу, накануне перерыва на матчи сборных, уфимцы приехали в Краснодар за повторением успеха четырехлетней давности.

БОРЬБА ЗА ЕВРОКУБКИ

Впрочем, хозяевам победа была еще нужнее — команда Шалимова находится в шаге от призовой тройки, а значит — от зоны Лиги чемпионов. «Уфа» о еврокубках пока мечтает осторожно — от первой пятерки ее отделяют восемь очков, но это все равно создает дополнительную мотивацию у подопечных Семака.

ПЛОТНОСТЬ РЯДОВ

«Краснодар» начал игру активнее, но «Уфа» предложила хозяевам такой высокий прессинг и плотность оборонительной линии, что большинство атак «быков» заканчивалось на подступах к штрафной. Проверили прицел Рамирес и Смолов, Петров создал несколько моментов на правом фланге вместе с Мамаевым, пробил по воротам Шатов — Беленов был на месте. Вратарь «Уфы» выручил команду и в эпизоде с тяжелейшим ударом Классона — швед пробил головой с отскоком от земли, но голкипер блестяще отразил угрозу.

СВЯЗКА ЖИВОГЛЯДОВ — ПАУРЕВИЧ

В ответ гости несколько раз опасно огрызнулись: самый яркий момент «Уфы» в первом тайме создал Живоглядов, рванувший по правому флангу, ушедший на вираже от Каборе и выкативший мяч под удар Пауревичу — хорват пробил выше ворот. Их связка сработала в середине второй половины игры: такой же проход молодого защитника, заброс на дальнюю — и на этот раз Пауревич был точен. Гол пришел после контратаки — хозяева обнажили фланги, вновь упершись в стену гостевой обороны, и «Уфа» грамотно воспользовалась моментом.

ФИНАЛЬНЫЙ ШТУРМ

«Краснодар» нельзя упрекнуть в отсутствии желания — оставшиеся 20 минут «быки» провели у чужой штрафной, пытаясь вырвать хотя бы ничейный результат, но мяч, постоянно застревающий в ногах футболистов, никак не находил путь в ворота Беленова. Смолов имел несколько хороших шансов, но его удары не принесли хозяевам выгоды. «Уфа» во второй раз в своей истории смогла обыграть «Краснодар» на выезде, одержала первую с июля гостевую победу в чемпионате и поднялась на 6-ю строчку в таблице. Команда Шалимова упустила отличную возможность хотя бы на время разбавить московское представительство в лидирующей тройке и вмешаться в борьбу за медали.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
17.03.2018, 16:30 Зрители: 20626 основной раунд: 23-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Семак
Голы
19 Иван Пауревич (Д. Живоглядов, А. Никитин) 72′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Олег Шатов 18
Виктор Классон 16
Федор Смолов 10
76′ Кристиан Рамирес 12
83′ Рикардо Лаборде 21
58′ Шарль Каборе 77
Вандерсон Масиэл 7
71′ Павел Мамаев 17
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов 56′
5 Боян Йокич (к)
4 Алексей Никитин
27 Йонуц Неделчару
55 Джемал Табидзе
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич
98 Иван Обляков 83′
39 Дмитрий Стоцкий 71′
13 Азамат Засеев
7 Дмитрий Сысуев 64′
21 Кехинде Фатаи 88′ 70′
3 Павел Аликин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
6 Угловые 3
7 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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