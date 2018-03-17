Семак все ближе к Европе, а «Краснодар» не хочет в Лигу чемпионов?

ОДНА ПОБЕДА В СЕМИ ИГРАХ

В семи встречах с «Краснодаром» за те четыре года, что «Уфа» играет в премьер-лиге, ей удалось одержать лишь одну победу — в самом первом матче команд, гостевом для «Уфы», в сентябре 2014-го (2:0). С тех пор — три поражения и три ничьи, причем результативность встреч падала с каждым годом: в прошлом сезоне обе игры между субботними соперниками завершились со счетом 0:0, в первом круге текущего чемпионата «быкам» удалось одержать на выезде минимальную победу 1:0. В субботу, накануне перерыва на матчи сборных, уфимцы приехали в Краснодар за повторением успеха четырехлетней давности.

БОРЬБА ЗА ЕВРОКУБКИ

Впрочем, хозяевам победа была еще нужнее — команда Шалимова находится в шаге от призовой тройки, а значит — от зоны Лиги чемпионов. «Уфа» о еврокубках пока мечтает осторожно — от первой пятерки ее отделяют восемь очков, но это все равно создает дополнительную мотивацию у подопечных Семака.

ПЛОТНОСТЬ РЯДОВ

«Краснодар» начал игру активнее, но «Уфа» предложила хозяевам такой высокий прессинг и плотность оборонительной линии, что большинство атак «быков» заканчивалось на подступах к штрафной. Проверили прицел Рамирес и Смолов, Петров создал несколько моментов на правом фланге вместе с Мамаевым, пробил по воротам Шатов — Беленов был на месте. Вратарь «Уфы» выручил команду и в эпизоде с тяжелейшим ударом Классона — швед пробил головой с отскоком от земли, но голкипер блестяще отразил угрозу.

СВЯЗКА ЖИВОГЛЯДОВ — ПАУРЕВИЧ

В ответ гости несколько раз опасно огрызнулись: самый яркий момент «Уфы» в первом тайме создал Живоглядов, рванувший по правому флангу, ушедший на вираже от Каборе и выкативший мяч под удар Пауревичу — хорват пробил выше ворот. Их связка сработала в середине второй половины игры: такой же проход молодого защитника, заброс на дальнюю — и на этот раз Пауревич был точен. Гол пришел после контратаки — хозяева обнажили фланги, вновь упершись в стену гостевой обороны, и «Уфа» грамотно воспользовалась моментом.

ФИНАЛЬНЫЙ ШТУРМ