Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Семак все ближе к Европе, а «Краснодар» не хочет в Лигу чемпионов?
«Уфа» второй раз в истории одолела на выезде «быков».
«Уфа» второй раз в истории одолела на выезде «быков».
ОДНА ПОБЕДА В СЕМИ ИГРАХ
В семи встречах с «Краснодаром» за те четыре года, что «Уфа» играет в
БОРЬБА ЗА ЕВРОКУБКИ
Впрочем, хозяевам победа была еще нужнее — команда Шалимова находится в шаге от призовой тройки, а значит — от зоны Лиги чемпионов. «Уфа» о еврокубках пока мечтает осторожно — от первой пятерки ее отделяют восемь очков, но это все равно создает дополнительную мотивацию у подопечных Семака.
ПЛОТНОСТЬ РЯДОВ
«Краснодар» начал игру активнее, но «Уфа» предложила хозяевам такой высокий прессинг и плотность оборонительной линии, что большинство атак «быков» заканчивалось на подступах к штрафной. Проверили прицел Рамирес и Смолов, Петров создал несколько моментов на правом фланге вместе с Мамаевым, пробил по воротам Шатов — Беленов был на месте. Вратарь «Уфы» выручил команду и в эпизоде с тяжелейшим ударом Классона — швед пробил головой с отскоком от земли, но голкипер блестяще отразил угрозу.
СВЯЗКА ЖИВОГЛЯДОВ — ПАУРЕВИЧ
В ответ гости несколько раз опасно огрызнулись: самый яркий момент «Уфы» в первом тайме создал Живоглядов, рванувший по правому флангу, ушедший на вираже от Каборе и выкативший мяч под удар Пауревичу — хорват пробил выше ворот. Их связка сработала в середине второй половины игры: такой же проход молодого защитника, заброс на дальнюю — и на этот раз Пауревич был точен. Гол пришел после контратаки — хозяева обнажили фланги, вновь упершись в стену гостевой обороны, и «Уфа» грамотно воспользовалась моментом.
ФИНАЛЬНЫЙ ШТУРМ
«Краснодар» нельзя упрекнуть в отсутствии желания — оставшиеся 20 минут «быки» провели у чужой штрафной, пытаясь вырвать хотя бы ничейный результат, но мяч, постоянно застревающий в ногах футболистов, никак не находил путь в ворота Беленова. Смолов имел несколько хороших шансов, но его удары не принесли хозяевам выгоды. «Уфа» во второй раз в своей истории смогла обыграть «Краснодар» на выезде, одержала первую с июля гостевую победу в чемпионате и поднялась на 6-ю строчку в таблице. Команда Шалимова упустила отличную возможность хотя бы на время разбавить московское представительство в лидирующей тройке и вмешаться в борьбу за медали.
|Игорь Шалимов
|Сергей Семак
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)