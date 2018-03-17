Ари планирует восстановиться от травмы к матчу с «Амкаром»

Источник: ИТАР-ТАСС

После восстановления от разрыва крестообразной связки колена Ари сыграл только два матча за «Локомотив» — в Лиге Европы против французской «Ниццы» (3:2 в гостях, 1:0 дома). Последние две игры чемпионата России против «Спартака» (0:0) и «Урала» (2:0), а также две встречи с испанским «Атлетико» в Лиге Европы (0:3 в гостях, 1:5 дома) нападающий пропустил.

«Я себя чувствую нормально, но не играл против “Атлетико”, потому что тренер не хочет мной рисковать, есть небольшой дискомфорт. Это хорошо, потому что есть время восстановиться. После перерыва, думаю, буду полностью здоров и готов играть», — сказал Ари.

Ближайший матч «Локомотива» запланирован на 1 апреля — в 24-м туре чемпионата России железнодорожники должны сыграть на выезде против пермского «Амкара».