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19:22 (мск), источник: Советский спорт

Роман Асхабадзе: Уровень РФПЛ остается низким

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал возобновление российского сезона, покритиковал «Зенит» и «Тосно», а также признался, что предсказывал лидерство «Локомотива».

Источник: Советский спорт

«МАКСИМОВИЧ — ВЕДОМЫЙ ЗАЩИТНИК»

— Что скажете о защите «Спартака» с учетом травмы Джикии и прихода Максимовича?

— В российском чемпионате защита «Спартака» конкурентоспособна. Максимовичем интересовался не один наш клуб, это игрок высокого уровня — силен в единоборствах, резкий, хорошо играет головой, показывает себя с лучшей стороны, когда есть ведущий, то есть основной защитник, который страхует. У «Спартака» такого сейчас нет, и в этом случае вероятность индивидуальных ошибок серба высока.

Посмотрим на Максимовича после адаптации. Думаю, она будет короткой. Руководство клуба и главный тренер делают на него ставку. Приход Максимовича в команду не означает, что он заменит Джикию. «Спартак» искал центрального защитника давно, велись переговоры по другим игрокам, поиски начались задолго до травмы Георгия.

— Березуцкие завершили карьеру в сборной. Травмы у Васина и Джикии. Кто будет играть?

— Мне кажется, эту проблему надо было решать раньше — вести переговоры с Березуцкими, искать внутренние резервы. Придется смотреть на тех, кто остался, и выбирать лучших, в том числе из тех игроков, которые не привлекались в сборную. Березуцкие заранее предупреждали о завершении карьеры, а Джикия не был основным защитником в национальной команде. У тренеров сборной было время, позволяющее предпринять какие-то шаги, провести аналитическую работу. Но сейчас, в цейтноте, я бы уже не стал рисковать и привлекать новых игроков перед стартом такого крупного турнира.

— В прошлом интервью вы говорили о застое на трансферном рынке. Какова ситуация сейчас?

— Хочу подчеркнуть, что зимняя трансферная кампания скудна по приобретениям не только в России. Но тенденция сохранилась. Наш чемпионат по уровню игроков становится скуднее.

«В “ЗЕНИТЕ” ОТСУТСТВУЕТ ИГРОВАЯ ДИСЦИПЛИНА»

— «Спартаку» запретили проводить перфоманс на матче с «Локомотивом», и это была ответная реакция. А вы бы запретили «Локо» перфоманс на домашней игре красно-белых?

— Сложившаяся ситуация с «Локомотивом» и «Спартаком» похожа на ссору в детском саду. На мой взгляд, при таких разногласиях премьер-лига должна брать бразды правления в свои руки, чтобы избежать негатива. Если два клуба не могут договориться и принять общее решение по поводу перфоманса, именно за РФПЛ должно быть последнее слово исходя из установленных правил и процедуры согласования.

— На ваш взгляд, в «Зените» сейчас существуют группировки, как когда-то в «Динамо», которые нарушают целостность команды?

— Мы не можем делать подобные выводы, так как не находимся внутри команды. Очень часто говорили, что в «Спартаке» есть какие-то группировки, когда я там работал. Но я видел, что такого не было. Давайте говорить о футболе! Мы видим футбольное поле, игру, динамику команды, ее результаты. Очевидно, что в «Зените» отсутствует игровая дисциплина, особенно если сравнивать с «Локомотивом» или «Спартаком». Причины могут быть разные — недопонимание с тренером, плохая физическая форма игроков, их психологическое состояние… Или другая причина, в том числе упомянутая вами.

— В нашей предыдущей беседе мы говорили об аргентинцах как игроках на перспективу. Насколько они оправдывают ожидания на данный момент?

— С учетом такого большого притока иностранцев в команду, а также изменения состава в целом и возраста новичков, считаю, полгода недостаточно для полной адаптации к новым условиям чемпионата. Тем более многие футболисты попали в Россию прямиком из Южной Америки без заезда в Европу.

— Считаете, Манчини потерял интерес к «Зениту»?

— У «Зенита» есть проблемы с результатами, они растеряли очень много очков. Манчини озабочен этой проблемой, но не думаю, что он потерял страсть к футболу.

— Почему Карпин выбрал «Ростов»?

— Выбрал Карпин «Ростов» или «Ростов» выбрал Карпина, я не знаю. Не надо никого обижать такими формулировками. Мы поддерживаем контакт с Валерием Георгиевичем. Я внимательно смотрел игру между «Ростовом» и «Краснодаром» и могу сказать, что это лучший матч первого весеннего тура. Другие встречи смотреть было скучно.

Никто не может быть абсолютно уверен, у кого и где получится, но уже очевидно, что у «Ростова» есть свой почерк. Для меня естественно: если тренер приходит после философии «Спартака» в другую команду и не меняет никаких требований, его нельзя назвать профессионалом. Думаю, требования Валерия Георгиевича как адекватного тренера видоизменились с приходом в другой клуб.

— А в чем феномен Семина в «Локомотиве»? Было много скепсиса перед сезоном.

— Юрий Павлович опытнейший тренер, который прошел колоссальную школу и сталкивался в своей карьере с различными ситуациями. Он матерый специалист. С самого начала понимал, что при достаточно низком уровне чемпионата «Локомотив», который имеет хороший бюджет, подбор игроков и опытного наставника, будет в лидерах. Читал, что между Геркусом и Семиным есть недопонимание. Мне неизвестно, есть ли оно, но если команда идет на первом месте, то, возможно, это недопонимание стимулирует ситуацию, мотивирует обе стороны на дальнейшее развитие.

«НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА — ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС»

— Как вам новость о переезде «Тосно» в Саранск?

— Никак. Я вообще не понимаю этот проект. Наверное, владелец «Тосно» очень любит футбол. А сопутствующие вещи, которые творятся в «Тосно», — уход, приход игроков, отсутствие инфраструктуры — мне настолько непонятны, что даже не знаю, что сказать.

— Снова заговорили о реформах календаря РФПЛ. Что думаете на сей счет?

— Из года в год одни и те же проблемы, касающиеся календаря. Кому-то нравится, кому-то нет. Недовольные будут всегда. Ведь «весна-осень» не отличается от «осень-весна», а именно: раньше мы тоже начинали в марте, а заканчивали ровно так же в конце ноября либо в первых числах декабря. Мы живем в России, а значит, в любом случае будем сталкиваться со снегопадами и начинать играть в холод. Другое дело, будь возможность начинать играть в марте чуть позже, а уходить на зимнюю паузу чуть раньше — не в декабре.

— Понимаете, что делать со стадионами после чемпионата мира? Поддерживаете реформы Леонида Федуна?

— Не разделяю мнения Федуна, что на этих стадионах следует проводить матчи Кубка России. Это может ущемить интересы клубов, которые играют в турнире и могут принять соперника на своем поле. Идея понятна с точки зрения коммерциализации новых объектов инфраструктуры. Но каждая команда в отдельности представляет свой регион, и болельщики не поймут игры на нейтральном поле.

Наследие чемпионата мира — проблема. В большинстве регионов не знают, что делать со стадионами и как их дальше развивать. В свое время я предлагал разработать такой пакет документов, который позволит клубам, новым аренам и региональным властям понимать, как дальше юридически и коммерчески будет развиваться это направление.

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