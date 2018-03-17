«Уфа» обыграла «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол на 72-й минуте забил хорватский полузащитник Иван Пауревич.

Это поражение стало для краснодарского клуба первым в шести последних матчах чемпионата. Из-за дисквалификации игру пропустил уругвайский полузащитник хозяев Маурисио Перейра. Последний раз «Уфа» побеждала на выезде 15 июля 2017 года, обыграв со счетом 1:0 «Тосно».

В турнирной таблице «Уфа» поднялась на шестое место, набрав 34 очка, «Краснодар» с 40 очками идет четвертым.