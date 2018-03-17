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19:02 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» обыграла «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 марта. «Уфа» на выезде со счетом 1:0 одержала победу над «Краснодаром» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол на 72-й минуте забил хорватский полузащитник Иван Пауревич.

Это поражение стало для краснодарского клуба первым в шести последних матчах чемпионата. Из-за дисквалификации игру пропустил уругвайский полузащитник хозяев Маурисио Перейра. Последний раз «Уфа» побеждала на выезде 15 июля 2017 года, обыграв со счетом 1:0 «Тосно».

В турнирной таблице «Уфа» поднялась на шестое место, набрав 34 очка, «Краснодар» с 40 очками идет четвертым.

В следующем туре «Уфа» 1 апреля примет санкт- петербургский «Зенит», «Краснодар» в тот же день дома сыграет с махачкалинским «Анжи».

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
17.03.2018, 16:30 Зрители: 20626 основной раунд: 23-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Сергей Семак
Голы
19 Иван Пауревич (Д. Живоглядов, А. Никитин) 72′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Олег Шатов 18
Виктор Классон 16
Федор Смолов 10
76′ Кристиан Рамирес 12
83′ Рикардо Лаборде 21
58′ Шарль Каборе 77
Вандерсон Масиэл 7
71′ Павел Мамаев 17
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
31 Александр Беленов
17 Дмитрий Живоглядов 56′
5 Боян Йокич (к)
4 Алексей Никитин
27 Йонуц Неделчару
55 Джемал Табидзе
6 Веролюб Салатич
19 Иван Пауревич
98 Иван Обляков 83′
39 Дмитрий Стоцкий 71′
13 Азамат Засеев
7 Дмитрий Сысуев 64′
21 Кехинде Фатаи 88′ 70′
3 Павел Аликин
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
18 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
6 Угловые 3
7 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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