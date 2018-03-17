Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Уфа» обыграла «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 17 марта. «Уфа» на выезде со счетом 1:0 одержала победу над «Краснодаром» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 17 марта. «Уфа» на выезде со счетом 1:0 одержала победу над «Краснодаром» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Гол на 72-й минуте забил хорватский полузащитник Иван Пауревич.
Это поражение стало для краснодарского клуба первым в шести последних матчах чемпионата.
В турнирной таблице «Уфа» поднялась на шестое место, набрав 34 очка, «Краснодар» с 40 очками идет четвертым.
В следующем туре «Уфа» 1 апреля примет санкт- петербургский «Зенит», «Краснодар» в тот же день дома сыграет с махачкалинским «Анжи».
|Игорь Шалимов
|Сергей Семак
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)