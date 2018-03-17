Об этом хоккеист рассказал в соцсети
Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином»
«Рубин» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 23-го тура российской
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«Рубин» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 23-го тура российской
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Сорокин, Коновалов, Шекари, Голдобин.
Запасные: Ребров, Рассказов, Петкович, Ананидзе, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.
Начало — в 19:00 мск.