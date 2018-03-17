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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином»

«Рубин» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Джанаев, Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Нобоа, Могилевец, Подберёзкин, Карадениз, Жемалетдинов.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Сорокин, Коновалов, Шекари, Голдобин.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ханни, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Рассказов, Петкович, Ананидзе, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.

Начало — в 19:00 мск.

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