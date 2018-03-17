Дзюба передал «привет» Манчини и Черчесову

Источник: Советский спорт

КАРПИН ПОБЫВАЛ НА «РОСТОВ АРЕНЕ»

Валерий Карпин продолжает обживаться в Ростове-на-Дону. Тренер уже перевез в южный город жену, без проблем ездит по местным улицам на служебной машине, а на днях познакомился с «Ростов Ареной, которую построили к ЧМ-2018.

Перед матчем с «Арсеналом» весь «Ростовом» отвезли на новый стадион. Команда «выбрала» домашнюю раздевалку, осмотрела поле, которое находится в идеальном состоянии. До первого тестового матча на арене осталось менее месяца. В середине апреля желто-синие будут принимать «СКА-Хабаровск». Не самая яркая афиша, но открыть и проверить стадион все же когда-нибудь надо.

Что касается тренировки перед игрой с «Арсеналом», проводить ее решили дома. В середине марта на Тулу «обрушились» морозы, из-за которых лишний раз выходить на улицу не самое приятное испытание.

УТРОМ — МИНУС 16

Утром в день матча столбик термометра показывал минус 16 градусов, но об отмене матча речи не велось. Все-таки прогноз погоды был благоприятным. К стартовому свистку воздух должен был «прогреться» до 10 ниже нуля, поэтому экстренных мер не принимали. Не стали делать даже никаких «контрольных замеров».

Поле, кстати, в Туле подготовили достойное. Трава была похожа на траву, поэтому обошлись без желтого мяча и нынче модной красной разметки.

«Разогревали» болельщиков в такой мороз уже в традиционной фан-зоне. За 1.5 часа до матча поклонники туляков могли пообщаться с травмированным Лукой Джорджевичем и Игорем Шевченко.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

Приезд команд на старенький стадион «Арсенал» получился «теплым». Возле раздевалок главный тренер туляков Миодраг Божович встретился с Тимофеем Калачевым и Александром Гацканом, с которыми почти 4 года назад завоевал Кубок России. Дисквалификация не помешала капитану желто-синих все же отправился на игру. Его место в «старте» занял Валерий Чуперка.

Около 5 минут старые знакомые что-то с интересом обсуждали. Сразу после оживленной беседы ветераны «Ростова» попали в объятия Артема Дзюбы, у которого как всегда нашлось парочка шуток для друзей.

Интересно, что до матча Дзюба так и не пересекся с Карпиным. А ведь это была их первая «дуэль» после расставания, которое произошло еще в спартаковские времена.

ИОНОВ — ДЗЮБА — 2:2

Несмотря на морозную погоду, без болельщиков матч не остался. Зрители собрались на каждой из трибун. Не был пустым и гостевой сектор. За «Ростов» переживало около 150 человек.

Те, кто все же рискнул здоровьем — не прогадали. Гости неожиданно стартовали агрессивно и уже на 8-й минуте Алексей Ионов открыл счет после паса Бьорна Сигурдарсона. «Викинг» в первом тайме был на поле лучшим. Много выигранной борьбы, скидки не партнеров. Иногда казалось, что по игровому интеллекту исландец в разы превосходит всех остальных.

«Арсенал» ответил голом Дзюбы, который здорово открылся в чужой штрафной и замкнул фланговую передачу. Показалось, что туляки забьют еще, но вновь о себе заявил Ионов, сыгравший на добивании.

После перерыва гости чуть успокоились и были наказаны. Дзюба оформил дубль и передал очередной «привет» Роберто Манчини и Станиславу Черчесову. Сейчас форвард находится в потрясающей форме.

Концовка матча превратилась в сумбур, но самый реальный шанс забить упустил Александр Зуев, который из убойной позиции не попал в пустые ворота.