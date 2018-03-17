Дзюба передал «привет» Манчини и Черчесову
«Советский спорт» о матче «Арсенал» — «Ростов» (2:2), в котором дублями отметились Дзюба и Ионов.
«Советский спорт» о матче «Арсенал» — «Ростов» (2:2), в котором дублями отметились Дзюба и Ионов.
КАРПИН ПОБЫВАЛ НА «РОСТОВ АРЕНЕ»
Валерий Карпин продолжает обживаться в
Перед матчем с «Арсеналом» весь «Ростовом» отвезли на новый стадион. Команда «выбрала» домашнюю раздевалку, осмотрела поле, которое находится в идеальном состоянии. До первого тестового матча на арене осталось менее месяца. В середине апреля
Что касается тренировки перед игрой с «Арсеналом», проводить ее решили дома. В середине марта на Тулу «обрушились» морозы,
УТРОМ — МИНУС 16
Утром в день матча столбик термометра показывал минус 16 градусов, но об отмене матча речи не велось.
Поле, кстати, в Туле подготовили достойное. Трава была похожа на траву, поэтому обошлись без желтого мяча и нынче модной красной разметки.
«Разогревали» болельщиков в такой мороз уже в традиционной
ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
Приезд команд на старенький стадион «Арсенал» получился «теплым». Возле раздевалок главный тренер туляков Миодраг Божович встретился с Тимофеем Калачевым и Александром Гацканом, с которыми почти 4 года назад завоевал Кубок России. Дисквалификация не помешала капитану
Около 5 минут старые знакомые
Интересно, что до матча Дзюба так и не пересекся с Карпиным. А ведь это была их первая «дуэль» после расставания, которое произошло еще в спартаковские времена.
ИОНОВ — ДЗЮБА — 2:2
Несмотря на морозную погоду, без болельщиков матч не остался. Зрители собрались на каждой из трибун. Не был пустым и гостевой сектор. За «Ростов» переживало около 150 человек.
Те, кто все же рискнул здоровьем — не прогадали. Гости неожиданно стартовали агрессивно и уже на 8-й минуте Алексей Ионов открыл счет после паса Бьорна Сигурдарсона. «Викинг» в первом тайме был на поле лучшим. Много выигранной борьбы, скидки не партнеров. Иногда казалось, что по игровому интеллекту исландец в разы превосходит всех остальных.
«Арсенал» ответил голом Дзюбы, который здорово открылся в чужой штрафной и замкнул фланговую передачу. Показалось, что туляки забьют еще, но вновь о себе заявил Ионов, сыгравший на добивании.
После перерыва гости чуть успокоились и были наказаны. Дзюба оформил дубль и передал очередной «привет» Роберто Манчини и Станиславу Черчесову. Сейчас форвард находится в потрясающей форме.
Концовка матча превратилась в сумбур, но самый реальный шанс забить упустил Александр Зуев, который из убойной позиции не попал в пустые ворота.
«Ростов» Карпина набирает очки во второй встрече подряд, но побед у нового тренера
|Миодраг Божович
|Валерий Карпин
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)