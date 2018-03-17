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16:56 (мск), источник: Советский спорт

Дзюба передал «привет» Манчини и Черчесову

«Советский спорт» о матче «Арсенал» — «Ростов» (2:2), в котором дублями отметились Дзюба и Ионов.

Источник: Советский спорт

КАРПИН ПОБЫВАЛ НА «РОСТОВ АРЕНЕ»

Валерий Карпин продолжает обживаться в Ростове-на-Дону. Тренер уже перевез в южный город жену, без проблем ездит по местным улицам на служебной машине, а на днях познакомился с «Ростов Ареной, которую построили к ЧМ-2018.

Перед матчем с «Арсеналом» весь «Ростовом» отвезли на новый стадион. Команда «выбрала» домашнюю раздевалку, осмотрела поле, которое находится в идеальном состоянии. До первого тестового матча на арене осталось менее месяца. В середине апреля желто-синие будут принимать «СКА-Хабаровск». Не самая яркая афиша, но открыть и проверить стадион все же когда-нибудь надо.

Что касается тренировки перед игрой с «Арсеналом», проводить ее решили дома. В середине марта на Тулу «обрушились» морозы, из-за которых лишний раз выходить на улицу не самое приятное испытание.

УТРОМ — МИНУС 16

Утром в день матча столбик термометра показывал минус 16 градусов, но об отмене матча речи не велось. Все-таки прогноз погоды был благоприятным. К стартовому свистку воздух должен был «прогреться» до 10 ниже нуля, поэтому экстренных мер не принимали. Не стали делать даже никаких «контрольных замеров».

Поле, кстати, в Туле подготовили достойное. Трава была похожа на траву, поэтому обошлись без желтого мяча и нынче модной красной разметки.

«Разогревали» болельщиков в такой мороз уже в традиционной фан-зоне. За 1.5 часа до матча поклонники туляков могли пообщаться с травмированным Лукой Джорджевичем и Игорем Шевченко.

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ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

Приезд команд на старенький стадион «Арсенал» получился «теплым». Возле раздевалок главный тренер туляков Миодраг Божович встретился с Тимофеем Калачевым и Александром Гацканом, с которыми почти 4 года назад завоевал Кубок России. Дисквалификация не помешала капитану желто-синих все же отправился на игру. Его место в «старте» занял Валерий Чуперка.

Около 5 минут старые знакомые что-то с интересом обсуждали. Сразу после оживленной беседы ветераны «Ростова» попали в объятия Артема Дзюбы, у которого как всегда нашлось парочка шуток для друзей.

Интересно, что до матча Дзюба так и не пересекся с Карпиным. А ведь это была их первая «дуэль» после расставания, которое произошло еще в спартаковские времена.

ИОНОВ — ДЗЮБА — 2:2

Несмотря на морозную погоду, без болельщиков матч не остался. Зрители собрались на каждой из трибун. Не был пустым и гостевой сектор. За «Ростов» переживало около 150 человек.

Те, кто все же рискнул здоровьем — не прогадали. Гости неожиданно стартовали агрессивно и уже на 8-й минуте Алексей Ионов открыл счет после паса Бьорна Сигурдарсона. «Викинг» в первом тайме был на поле лучшим. Много выигранной борьбы, скидки не партнеров. Иногда казалось, что по игровому интеллекту исландец в разы превосходит всех остальных.

«Арсенал» ответил голом Дзюбы, который здорово открылся в чужой штрафной и замкнул фланговую передачу. Показалось, что туляки забьют еще, но вновь о себе заявил Ионов, сыгравший на добивании.

После перерыва гости чуть успокоились и были наказаны. Дзюба оформил дубль и передал очередной «привет» Роберто Манчини и Станиславу Черчесову. Сейчас форвард находится в потрясающей форме.

Концовка матча превратилась в сумбур, но самый реальный шанс забить упустил Александр Зуев, который из убойной позиции не попал в пустые ворота.

«Ростов» Карпина набирает очки во второй встрече подряд, но побед у нового тренера желто-синих еще нет.

Арсенал Т 2:2
Первый тайм: 1:2
Ростов
17.03.2018, 14:00 Зрители: 7760 основной раунд: 23-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Валерий Карпин
Голы
14′ Артем Дзюба (Э. Кангва) 24
59′ Артем Дзюба 24
12 Алексей Ионов (Б. Сигурдарсон, Т. Калачев) 7′
12 Алексей Ионов 32′
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
87′ Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Эванс Кангва 10
56′ Игорь Горбатенко 23
Артем Дзюба 24
Горан Чаушич 20
86′ Сергей Ткачев 11
Анри Хагуш 14
16′ 81′ Михаил Александров 77
Федерико Иван Расич 19
30 Сергей Песьяков
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
2 Тимофей Калачев (к)
21 Александр Сапета 32′
9 Бьорн Бергманн Сигурдарсон
77 Дмитрий Скопинцев 86′
16 Евгений Макеев
23 Валерий Чуперка 46′
8 Аяз Гулиев
12 Алексей Ионов 68′
10 Александр Зуев 72′
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 2
4 Угловые 4
17 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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