Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Краснодар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 23-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 23-го тура российской
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Мамаев, Шатов, Классон, Смолов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев.