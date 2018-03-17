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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Уфа»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Уфы» на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» сегодня, 17 марта.

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Каборе, Газинский, Мамаев, Шатов, Классон, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев.

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