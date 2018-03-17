Ильин подписал приговор Хабаровску

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Высокая плотность на каждом участке поля, обилие единоборств и акцент на стандартные положения. Приблизительно так можно описать значительную часть первого тайма, по ходу которого хабаровчане смотрелись настойчивее, а уральцы — мастеровитее. Визиты защитников «шмелей» в чужую штрафную на подачи угловых стали для хозяев настоящей головной болью. Быстрый гол Чернова не состоялся лишь благодаря Карпову, подстраховавшему на ленточке Довбню. Однако в середине тайма Ароян не стал наносить удар, а в борьбе с двумя соперниками выполнил скидку в район дальней штанги, где Баляйкин оставил без внимания вколотившего мяч под перекладину Ильина.

Атаке же хозяев не хватало акцентированных завершающих ударов, и Годзюр словно притягивал к себе мяч. Матчи жизни, когда стоит вопрос о сохранении прописки в премьер-лиге, так не играют. «Урал» просто делал то, что требовалось, и когда вышедший на замену Секульски и Канунников наконец-то создали два момента, счет был уже 0:2, причем забили гости с поразительной легкостью. Диагональ Кулакова к линии штрафной, скидка головой Ильина, к которому зачем-то двинулись сразу два защитника, и оставленный в одиночестве Эль-Кабир спокойно катнул мяч мимо вратаря. В концовке голландец вернул бомбардиру должок, хотя правильнее говорить о грубой ошибке Довбни.

ЦИФРЫ

1-й раз Александр Тарханов обыграл Рината Билялетдинова, который трижды побеждал «Урал» во время работы с «Рубином».

36-м футболистом, сыгравшим в этом сезоне за «СКА-Хабаровск», стал Колесниченко, утром удаленный в игре молодежных составов.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Увиденного в трех матчах было достаточно, чтобы отметить игру соперника в единоборствах. Билялетдинов хорошо готовит команды функционально, но мы нивелировали это за счет контроля мяча. После первого гола соперник чуть раскрылся, и у нас было достаточно много моментов для взятия ворот.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «СКА-Хабаровск»: