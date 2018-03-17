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14:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ильин подписал приговор Хабаровску

Хабаровская команда, по всем статьям уступив не побеждавшему c октября «Уралу», полным ходом движется в направлении ФНЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Высокая плотность на каждом участке поля, обилие единоборств и акцент на стандартные положения. Приблизительно так можно описать значительную часть первого тайма, по ходу которого хабаровчане смотрелись настойчивее, а уральцы — мастеровитее. Визиты защитников «шмелей» в чужую штрафную на подачи угловых стали для хозяев настоящей головной болью. Быстрый гол Чернова не состоялся лишь благодаря Карпову, подстраховавшему на ленточке Довбню. Однако в середине тайма Ароян не стал наносить удар, а в борьбе с двумя соперниками выполнил скидку в район дальней штанги, где Баляйкин оставил без внимания вколотившего мяч под перекладину Ильина.

Атаке же хозяев не хватало акцентированных завершающих ударов, и Годзюр словно притягивал к себе мяч. Матчи жизни, когда стоит вопрос о сохранении прописки в премьер-лиге, так не играют. «Урал» просто делал то, что требовалось, и когда вышедший на замену Секульски и Канунников наконец-то создали два момента, счет был уже 0:2, причем забили гости с поразительной легкостью. Диагональ Кулакова к линии штрафной, скидка головой Ильина, к которому зачем-то двинулись сразу два защитника, и оставленный в одиночестве Эль-Кабир спокойно катнул мяч мимо вратаря. В концовке голландец вернул бомбардиру должок, хотя правильнее говорить о грубой ошибке Довбни.

ЦИФРЫ

1-й раз Александр Тарханов обыграл Рината Билялетдинова, который трижды побеждал «Урал» во время работы с «Рубином».

36-м футболистом, сыгравшим в этом сезоне за «СКА-Хабаровск», стал Колесниченко, утром удаленный в игре молодежных составов.

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— Увиденного в трех матчах было достаточно, чтобы отметить игру соперника в единоборствах. Билялетдинов хорошо готовит команды функционально, но мы нивелировали это за счет контроля мяча. После первого гола соперник чуть раскрылся, и у нас было достаточно много моментов для взятия ворот.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— В очередной раз не получилось. Не хочется по горячим следам рубить с плеча, но здесь есть что-то системное. Вроде все проговариваем, моделируем на тренировках, но начинается игра, и словно все смывает. Таким ляпам сложно найти объяснение. Может, что-то я не так проговорил, но обвинять ребят в том, что они не дорабатывали, не буду.

СКА-Хабаровск 0:3
Первый тайм: 0:1
Урал
17.03.2018, 11:00 Зрители: 3821 основной раунд: 23-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Ринат Билялетдинов Александр Тарханов
Голы
18 Владимир Ильин (В. Ароян, Н. Димитров) 26′
58 Отман Эль-Кабир (В. Ильин, Д. Кулаков) 72′
18 Владимир Ильин 89′
Составы
Александр Довбня 1
Дмитрий Кабутов 17
21′ Евгений Баляйкин 15
Александр Димидко (к) 13
Максим Карпов 50
Максим Канунников 20
Сергей I Макаров 2
Павел Карасев 6
46′ Дмитрий Гришко 37
Виталий Федотов 19
87′ Владислав Никифоров 10
Кирилл Колесниченко 22
74′ Мирослав Маркович 11
Лукаш Секульски 44
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
28 Никита Чернов
58 Отман Эль-Кабир
18 Владимир Ильин
13 Петрюс Бумаль
57 Артем Фидлер (к) 12′
17 Николай Димитров 88′
9 Георгий Чантурия
6 Эрик Бикфалви 85′ 50′
44 Андрей Егорычев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 9
4 Угловые 5
14 Фолы 21
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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