Ильин подписал приговор Хабаровску
Хабаровская команда, по всем статьям уступив не побеждавшему c октября «Уралу», полным ходом движется в направлении ФНЛ.
Хабаровская команда, по всем статьям уступив не побеждавшему c октября «Уралу», полным ходом движется в направлении ФНЛ.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Высокая плотность на каждом участке поля, обилие единоборств и акцент на стандартные положения. Приблизительно так можно описать значительную часть первого тайма, по ходу которого хабаровчане смотрелись настойчивее, а уральцы — мастеровитее. Визиты защитников «шмелей» в чужую штрафную на подачи угловых стали для хозяев настоящей головной болью. Быстрый гол Чернова не состоялся лишь благодаря Карпову, подстраховавшему на ленточке Довбню. Однако в середине тайма Ароян не стал наносить удар, а в борьбе с двумя соперниками выполнил скидку в район дальней штанги, где Баляйкин оставил без внимания вколотившего мяч под перекладину Ильина.
Атаке же хозяев не хватало акцентированных завершающих ударов, и Годзюр словно притягивал к себе мяч. Матчи жизни, когда стоит вопрос о сохранении прописки в
ЦИФРЫ
1-й раз Александр Тарханов обыграл Рината Билялетдинова, который трижды побеждал «Урал» во время работы с «Рубином».
36-м футболистом, сыгравшим в этом сезоне за «СКА-Хабаровск», стал Колесниченко, утром удаленный в игре молодежных составов.
ЦИТАТЫ
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:
— Увиденного в трех матчах было достаточно, чтобы отметить игру соперника в единоборствах. Билялетдинов хорошо готовит команды функционально, но мы нивелировали это за счет контроля мяча. После первого гола соперник чуть раскрылся, и у нас было достаточно много моментов для взятия ворот.
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
— В очередной раз не получилось. Не хочется по горячим следам рубить с плеча, но здесь есть
|СКА-Хабаровск
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0:3
Первый тайм: 0:1
|Урал
|Ринат Билялетдинов
|Александр Тарханов
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)