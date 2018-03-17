«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» в гостевом матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 17 марта. «Урал» со счетом 3:0 одержал победу над «СКА-Хабаровском» в выездном матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 17 марта. «Урал» со счетом 3:0 одержал победу над «СКА-Хабаровском» в выездном матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Голами отметились Владимир Ильин (27-я и 89-я минуты) и Отман
Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем игроке хабаровской команды Владимире Козлове, который скончался 13 марта на 62-м году жизни. Козлов выступал за «СКА-Хабаровск» в течение 14 сезонов, сыграл в 438 матчах первенства страны и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 100 голов.
«СКА-Хабаровск» потерпел девятое подряд поражение в чемпионате России, команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Урал» находится на восьмом месте, в активе команды 28 очков.
В следующем матче «Урал» на домашнем поле сыграет с казанским «Рубином» 1 апреля, «СКА-Хабаровск» в тот же день на выезде встретится с грозненским «Ахматом».
|СКА-Хабаровск
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0:3
Первый тайм: 0:1
|Урал
|Ринат Билялетдинов
|Александр Тарханов
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|21
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Игорь Федотов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)