«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» в гостевом матче чемпионата России по футболу

Голами отметились Владимир Ильин (27-я и 89-я минуты) и Отман Эль-Кабио (72).

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем игроке хабаровской команды Владимире Козлове, который скончался 13 марта на 62-м году жизни. Козлов выступал за «СКА-Хабаровск» в течение 14 сезонов, сыграл в 438 матчах первенства страны и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 100 голов.

«СКА-Хабаровск» потерпел девятое подряд поражение в чемпионате России, команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Урал» находится на восьмом месте, в активе команды 28 очков.