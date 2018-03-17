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13:24 (мск), источник: ТАСС

«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» в гостевом матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 17 марта. «Урал» со счетом 3:0 одержал победу над «СКА-Хабаровском» в выездном матче 23-го тура чемпионата России по футболу.

Голами отметились Владимир Ильин (27-я и 89-я минуты) и Отман Эль-Кабио (72).

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем игроке хабаровской команды Владимире Козлове, который скончался 13 марта на 62-м году жизни. Козлов выступал за «СКА-Хабаровск» в течение 14 сезонов, сыграл в 438 матчах первенства страны и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 100 голов.

«СКА-Хабаровск» потерпел девятое подряд поражение в чемпионате России, команда располагается на последнем месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Урал» находится на восьмом месте, в активе команды 28 очков.

В следующем матче «Урал» на домашнем поле сыграет с казанским «Рубином» 1 апреля, «СКА-Хабаровск» в тот же день на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

СКА-Хабаровск 0:3
Первый тайм: 0:1
Урал
17.03.2018, 11:00 Зрители: 3821 основной раунд: 23-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Ринат Билялетдинов Александр Тарханов
Голы
18 Владимир Ильин (В. Ароян, Н. Димитров) 26′
58 Отман Эль-Кабир (В. Ильин, Д. Кулаков) 72′
18 Владимир Ильин 89′
Составы
Александр Довбня 1
Дмитрий Кабутов 17
21′ Евгений Баляйкин 15
Александр Димидко (к) 13
Максим Карпов 50
Максим Канунников 20
Сергей I Макаров 2
Павел Карасев 6
46′ Дмитрий Гришко 37
Виталий Федотов 19
87′ Владислав Никифоров 10
Кирилл Колесниченко 22
74′ Мирослав Маркович 11
Лукаш Секульски 44
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
28 Никита Чернов
58 Отман Эль-Кабир
18 Владимир Ильин
13 Петрюс Бумаль
57 Артем Фидлер (к) 12′
17 Николай Димитров 88′
9 Георгий Чантурия
6 Эрик Бикфалви 85′ 50′
44 Андрей Егорычев
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 9
4 Угловые 5
14 Фолы 21
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Игорь Федотов (Москва, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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