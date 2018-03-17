Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Арсенал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч 23-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч 23-го тура российской
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ткачёв, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.
Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Новосельцев, Берхамов, Буранов, Ивакин, Аджоев, Расич.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачёв, Сапета, Ионов, Чуперка, Скопинцев, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Макеев, Плиев, Байрамян, Гулиев, Зуев, Вебер, Дядюн, Шомуродов.