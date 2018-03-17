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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ростова» на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле сегодня, 17 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ткачёв, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва.

Запасные: Березин, Обухов, Хагуш, Денисов, Новосельцев, Берхамов, Буранов, Ивакин, Аджоев, Расич.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачёв, Сапета, Ионов, Чуперка, Скопинцев, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Макеев, Плиев, Байрамян, Гулиев, Зуев, Вебер, Дядюн, Шомуродов.

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