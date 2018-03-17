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«СКА-Хабаровск» — «Урал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Урала» на матч 23-го тура РФПЛ.
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Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Урала» на матч 23-го тура РФПЛ.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин, Димидко, Карпов, Гришко, Никифоров, Макаров, Кабутов, Карасёв, Канунников, Маркович.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.