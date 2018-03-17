«Удивительно, что Березуцкие отказались от сборной России»

Перед началом сезона один из лучших футболистов в истории РФПЛ Сесар Навас пропустил сборы «Рубина» и уехал в Испанию, чтобы поддержать тяжело больного отца.

— Думаю, Навас закончил карьеру, — предположил тогда Курбан Бердыев.



Но 37-летний футболист возвращался в Россию дважды. Сначала в сентябре, когда наступило временное облегчение. Затем в ноябре, уже после похорон.



— Я просто очень люблю футбол, — объяснил Навас. — Это жизнь, и она продолжается здесь, в России, в «Рубине» — там, где я как дома.

— В Казани вы чувствуете себя на родине?

— Центр моей жизни всё равно в Мадриде, в Испании — там мои друзья, моя семья. Но здесь мне просто хорошо и комфортно.

— Вас удивляет, когда вы слышите, что на ЧМ-2018 европейцам ехать опасно?

— Это раздувание, нужное политикам и прессе. Но я точно знаю, что все испанцы хотят видеть свою команду в России или хотят смотреть за ней по ТВ. Никто из болельщиков, уверен, не думает о бойкоте.

— Что бы вы посоветовали европейским болельщикам, отправляющимся на ЧМ в Россию?

— Быть адекватными и вести себя нормально. Потому что если ты не делать плохих, запрещённых вещей, то и проблем не будет. Никому не нужно бояться России — она гостеприимна и развивается. Даже в том, что касается изучения иностранных языков. С тех пор как я приехал в Казань, ситуация точно улучшилась.

***

— Вы провели в России девять лет — хоть раз думали о том, чтобы получить гражданство и играть за сборную, в том числе на ЧМ?

— Никогда. Хотя мне никто и не предлагал. И я даже думать не хочу о том, что ответил бы, если бы такой разговор случился. Конечно, мечтал когда-нибудь сыграть на чемпионате мира и могу только сожалеть, что это не получилось в сборной Испании.

— Вы ведь были воспитанником «Реала», ездили на тренировки с Касильясом.

— С Икером, наверное, даже дружили. У нас с ним был слишком длинный путь на базу: сначала на поезде, потом на метро — в итоге получалось по два часа в день. Вместе и попадали в истории.

— Что могло произойти в испанских электричках?

— У нас же была экипировка «Реала», поэтому, конечно, многие не только завидовали, но и считали нас богатенькими парнями. Вот если зимой выходили на тёмную платформу, то к нам могли подойти люди и попросить отдать и форму, и деньги. Но мы были слишком быстрыми в 14−15 лет, чтобы сдаваться — и всегда убегали.

— Вам не обидно, что тот же Касильяс построил великую карьеру, а вы провели последние девять лет в России, хотя и были здесь одним из лучших?

— У меня действительно были разные предложения из других стран. Но на самом деле каждый раз, когда подписывал контракт в России, то оценивал профессиональную и финансовую сторону — и ни разу не пожалел, что остался.

— Мы критикуем российских футболистов за эту зону комфорта, но вы, получается, тоже остались в ней, путешествуя вместе с Курбаном Бердыевым.

— Меня в России всё устраивало. А Бердыев и его штаб, готов повторить, заслуживают того, чтобы работать в топ-клубах мира. Мне повезло с такими людьми.

— Поэтому вы и не пошли в «Спартак»? Есть информация, что всё было очень близко к подписанию контракта.

— Я не хотел бы говорить о том, что не получилось. Повторю, ни разу не пожалел о своём выборе.

***

— «Спартак», возможно, обладает лучшей линией атаки в РФПЛ, но вам удавалось её сдерживать даже в Ростове.

— Это правда, они очень сильны и используют любую ошибку, нам нужно быть абсолютно сконцентрированными. Рад, что прежде нам это не раз удавалось.

— В субботу у «Спартака» не сыграют Промес и Зе Луиш.

— И это хорошая новость для нас. Против обоих очень сложно обороняться. Но мне, например, каждый день не менее сложно с Азмуном, причём на каждой тренировке.

— Участие в матче Азмуна под вопросом. Пришедший из «Спартака» Попов не сыграет точно. Это большая потеря?

— Ивелин — отличное усиление для нас. У него очень высокий профессиональный уровень игры, а также личные качества. Он полезен и на поле, и в раздевалке. Пусть не в оптимальном составе, но мы должны биться за победу, не думая о том, какие проблемы у нас или у соперника, борется ли он за чемпионство или нет.

***

— Когда вы вернулись в «Рубин» после трёх лет в «Ростове», не было ли у вас ощущения бардака?

— Нет, у нас был хороший коллектив, хоть и не получалось добиваться результатов. Да, зимой много ребят ушло, но я точно не скажу, что они мешали.

— Я имею в виду не только команду, но и пустые трибуны.

— Ничего страшного. Если мы вернём победы, то и люди пойдут на футбол. Причина только в этом. Думаю, всё будет хорошо.

— Так получилось, что после травм Васина с Джикией и ухода из сборной Березуцких с Игнашевичем ваши партнёры по «Рубину» Гранат и Кудряшов стали чуть ли не безальтернативными центральными защитниками сборной на ЧМ.

— Но я не вижу здесь ничего ужасного. Проблема хороших центральных защитников есть в любой сборной мира. Это странно, и я сильно удивлён, что Березуцкие и Игнашевич отказываются от шанса сыграть на домашнем чемпионате мира. Они очень опытные и сильные футболисты, которые сыграли много матчей на высочайшем уровне — и в любом возрасте помогли бы сборной. Но молодые футболисты, в том числе из «Рубина», уверен, способны их заменить.