РФС отклонил заявление М’Вила о назначении санкций в отношении «Динамо»
Палата по разрешению споров РФС оставила без удовлетворения просьбу
Палата по разрешению споров РФС оставила без удовлетворения просьбу
М’Вила летом 2015 года достиг договорённости с «Динамо» о контракте, который так и не был подписан
В январе ВФСО «Динамо» безуспешно пыталось признать недействительным мировое соглашение, некогда подписанное с футболистом. Председатель Владимир Стржалковский заявил, что его заключение даже стало предметом уголовного разбирательства.
В январе М’Вила стал игроком «Сент-Этьена».