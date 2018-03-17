РФС отклонил заявление М’Вила о назначении санкций в отношении «Динамо»

М’Вила летом 2015 года достиг договорённости с «Динамо» о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. После заключения мирового соглашения футболист не получил одного из траншей. Он подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане бело-голубых, которое было частично удовлетворено в октябре 2016 года.