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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС отклонил заявление М’Вила о назначении санкций в отношении «Динамо»

Палата по разрешению споров РФС оставила без удовлетворения просьбу экс-игрока московского «Динамо» Янна М’Вила, который хотел, чтобы к его бывшему клубу были применены санкции, об этом сообщает официальный сайт футбольного союза.

Источник: РИА "Новости"

М’Вила летом 2015 года достиг договорённости с «Динамо» о контракте, который так и не был подписан из-за смены руководства в клубе. После заключения мирового соглашения футболист не получил одного из траншей. Он подал заявление о погашении перед ним задолженности по зарплате за время пребывания в стане бело-голубых, которое было частично удовлетворено в октябре 2016 года.

Из-за ситуации с невыполненными обязательствами перед французским хавбеком летом 2017 года на «Динамо» был наложен запрет на регистрацию новых игроков, который отменили после внесения залога.

В январе ВФСО «Динамо» безуспешно пыталось признать недействительным мировое соглашение, некогда подписанное с футболистом. Председатель Владимир Стржалковский заявил, что его заключение даже стало предметом уголовного разбирательства.

В январе М’Вила стал игроком «Сент-Этьена».

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