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11:56 (мск), источник: Советский спорт

Константин Рауш: Чемпионат России не так уж плох на фоне бундеслиги

Наш корреспондент поговорил с защитником сборной России и «Динамо», которое в ближайшее воскресенье не сыграет с «Зенитом» из-за переноса матча.

Источник: Советский спорт

Напомним, что на 18 апреля перенесены три игры с участием команд, игравших в четверг в 1/8 финала Лиги Европы. При этом уже в воскресенье в Новогорске сборная России начнет подготовку к контрольным матчам против Бразилии и Франции.

Из-за травмы Александра Кокорина вызов в команду Станислава Черчесова может получить Олег Шатов из «Краснодара». Ну, а защитник «Динамо» Константин Рауш в Новогорске точно будет. Он не просто в «списке 28». Рауш — твердый игрок стартового состава.

«ПОКА ГАЗОНЫ В РОССИИ ЖЕСТКОВАТЫ»

— Вы перешли в «Динамо» из «Кельна» зимой и успели провести за новую команду два матча — с «Уфой» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). Какие первые выводы для себя сделали?
— Сборы с «Динамо» прошли для меня очень хорошо. Я познакомился со всеми ребята, сейчас начинаю постепенно привыкать к российскому чемпионату. Не все пока получается, но требуется время для полной адаптации. В субботу против «Краснодара», если честно, было тяжело.

— Отвыкли от такой погоды на футболе?
— Да. В Германии я играл на полях другого качества. Там были по-настоящему футбольные условия. Сейчас в России газоны жестковаты. Но это не оправдание, а просто констатация факта. Профессиональный футболист обязан проявлять лучшие качества в любых обстоятельствах. Все в равном положении. Не собираюсь ни на что жаловаться.

— В игровом смысле разница между РФПЛ и бундеслигой большая?
— Да не сказал бы, что премьер-лига так уж плохо смотрится на фоне бундеслиги. Просто пока я не знаю возможностей всех команд. В каждой следующей игре подмечаю для себя что-то новое. Главное достоинство немецкого чемпионата — невероятный уровень конкуренции. «Баварию», разумеется, выношу за скобки. Это отдельная планета. А все остальные примерно на равных. Условный «Майнц» спокойно может победить дортмундскую «Боруссию» — и это никого не удивит.

Об РФПЛ целостного мнения еще не составил. Но я не жалею о выборе. Никогда не знаешь, выпадет ли тебе еще такой шанс. А поиграть в России мне очень хотелось.

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«СКОРО ПАНЧЕНКО НАЧНЕТ ЗАБИВАТЬ»

— Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и ваш бывший наставник в «Кельне» Петер Штегер, который уже успел уйти в Дортмунд, используют схожие методики?
— Хохлов — отличный специалист. Он сам выступал в Европе, поэтому прекрасно знаком с тем, как там выстроен тренировочный процесс. Методики в «Динамо» и «Кельне» почти одни и те же. И с адаптацией тренер мне лично очень помогает.

— А как вы взаимодействуете на поле с партнерами? Со всеми нашли общий язык?
— Конечно, официальные матчи и сборы — не одно и то же. Не могу сказать, что я уже со всеми идеально сыгрался. Позади всего два тура. Этого мало. Но я уверен, скоро все придет в норму.

— В матче с «Краснодаром» впервые за полгода на поле появился Кирилл Панченко. Его возвращение после тяжелой травмы — серьезное усиление для «Динамо»?
— Мы все поздравили Кирилла с возвращением. Конечно, он еще не в стопроцентной форме. У самого есть претензии к себе. После такого перерыва в игровой практике это естественно. Но главное — Кирилл снова с командой. Уверен, очень скоро он начнет забивать, как делал это до травмы.

— Панченко наверняка попробует пробиться в сборную, а пока в «списке 28» Станислава Черчесова вы — единственный динамовец…
— Из тех, кого сейчас вызвали, мой лучший друг — Роман Нойштедтер. Но я буду рад увидеть всех. Всегда еду в сборную с огромным удовольствием.

— В защите у сборной России большие проблемы. Каким вам видится выход после травм Георгия Джикии и Виктора Васина?
— Это очень серьезные потери. Но я думаю, наш тренерский штаб знает, как перестроить игру без Джикии и Васина. Обоим, пользуясь случаем, желаю скорейшего выздоровления.

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«ПРОТИВ НЕЙМАРА БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНЕЕ»

— На вас в обороне ляжет особая ответственность. Расстроились, что 23 марта против нашей сборной не сыграет Неймар? Бразилец теперь рискует пропустить чемпионат мира.
— В контрольных матчах лучше, когда соперник выставляет против тебя оптимальный состав. Важно же проверить себя на максимуме. Но у Бразилии, поверьте, есть кому играть и без Неймара. Отличный тест для нашей сборной. Как, впрочем, и следующая игра — с французами в Санкт-Петербурге.

— Уже обжились в Москве?
— Мне здесь нравится, по Европе точно не тоскую. Москва впечатляет! Хотя я еще далеко не все видел, после возвращения со сборов полностью переключился на чемпионат. Но даже беглого знакомства с центром города достаточно, чтобы тебе здесь понравилось.

— Новыми друзьями в Москве обзавелись?
— Еще нет. Говорю же, почти все время уходит на тренировки. Но у меня есть московские родственники. С ними, разумеется, держу связь.

— С кем в «Динамо» больше всего общаетесь?
— Быстро сдружился с Федей Черных. С Тони Шуничем — то же самое. Антон Соснин, Панченко — тоже мои хорошие приятели. Вообще, в «Динамо» очень дружный коллектив. Меня приняли великолепно. Как и остальных новичков.

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