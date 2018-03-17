«Спартак» постарается испортить юбилей Бердыеву
«СЭ» приводит главные цифры 23-го тура чемпионата России.
«СЭ» приводит главные цифры 23-го тура чемпионата России.
0 поражений потерпели команды Миодрага Божовича от «Ростова» в чемпионатах России (+5=4−0, мячи 16−9). Единственный раз черногорец не справился с дончанами в четвертьфинале Кубка России-2010/11, когда его «Динамо» уступило со счетом 1:2.
1 из 13 последних матчей против «Спартака» смог выиграть «Рубин» (+1=4−8, мячи 8−19). Единственный успех пришел к казанцам в апреле 2014 года, когда на точный удар Юры Мовсисяна ответили Марко Девич и Александр Прудников.
3 гола прямыми ударами со штрафного забил в текущем чемпионате Фернанду. Спартаковский бразилец наказал за нарушения «Краснодар», «Уфу» и «СКА-Хабаровск». Два штрафных реализовал Исмаэл из «Ахмата», по одному — еще восемь футболистов.
4 победных гола забил в ворота «Спартака» Кристиан Нобоа. Эквадорцу, вернувшемуся зимой в «Рубин», принадлежит рекорд по числу решающих мячей в ворота
4 гостевых победы одержал «Тосно», набрав на выезде 13 очков (+4=1−5, мячи 7−18). Чаще на чужом поле выигрывали лишь «Локомотив» (8), ЦСКА и «Краснодар» (по 7). Для сравнения «Спартак» возвращался домой с тремя очками трижды, а «Зенит» — четырежды.
5 игр 23-го тура состоятся в ближайшие выходные. Причем из пятерки лидеров чемпионата на поле выйдут только две команды. Встречи «Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар» и «Зенит» — «Динамо» состоятся 18 апреля.
6 голов было забито в семи матчах на стадионе «Арсенал». После результативной ничьей с «Уралом» (2:2) туляки одержали на своем поле четыре минимальных победы, сыграли 0:0 с «Рубином» и дважды уступили со счетом 0:1.
7 матчей
8 поражений подряд потерпел «СКА-Хабаровск» (мячи 6−21). Ближайший соперник дальневосточников «Урал» за это время набрал всего три очка, не одержав ни одной победы (+0=3−5, мячи 5−12).
9 очков набрали команды Рината Билялетдинова в матчах с командами Александра Тарханова. В сезоне-2013/14 «Рубин» выиграл со счетом 1:0, а в сезоне-2014/15 — 3:1 и 2:1.
10 попаданий в каркас ворота совершили футболисты «Краснодара» — самой невезучей команды текущего чемпионата. Любопытно, что в ближайшем туре противостоять «быкам» будет «Уфа», которую штанги выручали чаще всех — девять раз.
11 пенальти пробили футболисты «Арсенала» в
15-е назначение на тур
24 мяча забила «Уфа», реализовав ровно половину созданных голевых моментов (24 из 48). В лидерах по реализации идут «СКА-Хабаровск» (48,44%, 16/33) и «Урал» (45,83%, 45,83). Хуже всего своими шансами пользуются «Ростов» (32,14%, 20/49) и «Амкар» (23,53%, 12/51).
400-й матч в качестве главного тренера клуба высшего дивизиона проведет в субботу Курбан Бердыев. «Рубин» под его руководством сыграл 355 встреч (+155=103−97, мячи 475−330), «Ростов» — 44 (+25=9−10, мячи 54−34). Опережают Бердыева три специалиста — Юрий Семин (556), Валерий Газзаев (484) и Александр Тарханов (421).
401 минуту продолжается безголевая серия «Уфы» во встречах с «Краснодаром». После дальнего выстрела Семена Фомина в октябре 2015 года клуб из Башкирии не смог найти в четырех играх (дважды 0:0, 0:4 и 0:1).
415 минут составляет сухая серия Александра Селихова. В последний раз голкипер «Спартака» пропускал в матче с «Зенитом» от Доменико Кришито, после этого он четырежды отстоял «на ноль». Дольше Селихова в этом сезоне сохраняли свои ворота только Игорь Акинфеев (665), Андрей Лунев (615) и Артур Нигматуллин (536).