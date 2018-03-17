«Спартак» постарается испортить юбилей Бердыеву

0 поражений потерпели команды Миодрага Божовича от «Ростова» в чемпионатах России (+5=4−0, мячи 16−9). Единственный раз черногорец не справился с дончанами в четвертьфинале Кубка России-2010/11, когда его «Динамо» уступило со счетом 1:2.

1 из 13 последних матчей против «Спартака» смог выиграть «Рубин» (+1=4−8, мячи 8−19). Единственный успех пришел к казанцам в апреле 2014 года, когда на точный удар Юры Мовсисяна ответили Марко Девич и Александр Прудников.

3 гола прямыми ударами со штрафного забил в текущем чемпионате Фернанду. Спартаковский бразилец наказал за нарушения «Краснодар», «Уфу» и «СКА-Хабаровск». Два штрафных реализовал Исмаэл из «Ахмата», по одному — еще восемь футболистов.

4 победных гола забил в ворота «Спартака» Кристиан Нобоа. Эквадорцу, вернувшемуся зимой в «Рубин», принадлежит рекорд по числу решающих мячей в ворота красно-белых. По три раза три очка своим клубам приносили Сейду Думбья, Ахмед Муса и Игорь Семшов.

4 гостевых победы одержал «Тосно», набрав на выезде 13 очков (+4=1−5, мячи 7−18). Чаще на чужом поле выигрывали лишь «Локомотив» (8), ЦСКА и «Краснодар» (по 7). Для сравнения «Спартак» возвращался домой с тремя очками трижды, а «Зенит» — четырежды.

5 игр 23-го тура состоятся в ближайшие выходные. Причем из пятерки лидеров чемпионата на поле выйдут только две команды. Встречи «Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар» и «Зенит» — «Динамо» состоятся 18 апреля.

6 голов было забито в семи матчах на стадионе «Арсенал». После результативной ничьей с «Уралом» (2:2) туляки одержали на своем поле четыре минимальных победы, сыграли 0:0 с «Рубином» и дважды уступили со счетом 0:1.

7 матчей премьер-лиги пропустил Квинси Промес с момента дебюта за «Спартак». В шести случаях он не появлялся на поле из-за травмы, однажды — из-за дисквалификации. В этих встречах красно-белые набрали 80,95% очков (+5=2−0, мячи 10−4). С «Рубином» Промес не выйдет из-за перебора желтых карточек.

8 поражений подряд потерпел «СКА-Хабаровск» (мячи 6−21). Ближайший соперник дальневосточников «Урал» за это время набрал всего три очка, не одержав ни одной победы (+0=3−5, мячи 5−12).

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

9 очков набрали команды Рината Билялетдинова в матчах с командами Александра Тарханова. В сезоне-2013/14 «Рубин» выиграл со счетом 1:0, а в сезоне-2014/15 — 3:1 и 2:1.

10 попаданий в каркас ворота совершили футболисты «Краснодара» — самой невезучей команды текущего чемпионата. Любопытно, что в ближайшем туре противостоять «быкам» будет «Уфа», которую штанги выручали чаще всех — девять раз.

11 пенальти пробили футболисты «Арсенала» в премьер-лиге. Но наказать соперника за грубость вблизи ворот туляки сумели всего лишь трижды. Двумя голами отметился Федерико Расич, одним Фелисио Форбс. Из всех участников высшего дивизиона хуже «Арсенала» (27,27% точности) пенальти била только «Сибирь» (единственную попытку не реализовал Бартоломей Гжеляк).

15-е назначение на тур премьер-лиги получил питерский арбитр Сергей Лапочкин, лидирующий по числу проведенных матчей в этом сезоне. Он чаще всех указывал на 11-метровую отметку (6 раз), а вот по желтым карточкам (2,36 в среднем за матч) уступает только сочинцу Павлу Кукуяну (2,33).

24 мяча забила «Уфа», реализовав ровно половину созданных голевых моментов (24 из 48). В лидерах по реализации идут «СКА-Хабаровск» (48,44%, 16/33) и «Урал» (45,83%, 45,83). Хуже всего своими шансами пользуются «Ростов» (32,14%, 20/49) и «Амкар» (23,53%, 12/51).

Курбан БЕРДЫЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

400-й матч в качестве главного тренера клуба высшего дивизиона проведет в субботу Курбан Бердыев. «Рубин» под его руководством сыграл 355 встреч (+155=103−97, мячи 475−330), «Ростов» — 44 (+25=9−10, мячи 54−34). Опережают Бердыева три специалиста — Юрий Семин (556), Валерий Газзаев (484) и Александр Тарханов (421).

401 минуту продолжается безголевая серия «Уфы» во встречах с «Краснодаром». После дальнего выстрела Семена Фомина в октябре 2015 года клуб из Башкирии не смог найти в четырех играх (дважды 0:0, 0:4 и 0:1).