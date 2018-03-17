Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера: интриги 23-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги урезанного
«СЭ» выделяет главные интриги урезанного
Прогноз Winline — П1 3.62 — Н 3.07 — П2 2.23
Для дальневосточников предстоящий матч, наверное, последний шанс начать реальную борьбу за сохранение прописки в
АРСЕНАЛ — РОСТОВ
Прогноз Winline — П1 2.70 — Н 2.80 — П2 3.11
Можно, конечно, вспомнить, что Артем Дзюба и Миодраг Божович сегодня встретятся с командой, с которой они несколько лет назад выиграли Кубок России. Или про группы бывших спартаковцев как в тульском, так и в ростовском клубах. Однако на первом плане все же противостояние Дзюбы и Валерия Карпина, под началом которого в «Спартаке» форвард то поднимался на гребень волны, то отправлялся в аренды. В итоге Артем так и не сыграл против бывшего тренера, и
КРАСНОДАР — УФА
Прогноз Winline — П1 1.64 — Н 3.69 — П2 5.95
Принято считать, что стихия «быков» — атака, тогда как уфимцы пляшут от оборонительной печки. С учетом меняющегося в этом сезоне имиджа гостей это близко к истине лишь отчасти, но, судя по последним матчам, подопечным Сергея Семака удается доставлять Игорю Шалимову проблемы как раз благодаря крепкой обороне. После того как два года назад южане разгромили гостей из Башкоторстана (4:0), за три последующих игры зрители увидели один единственный гол. Сначала были две нулевые ничьих, а минувшей осенью ближе к концу игры Федор Смолов все же отыскал брешь в обороне. Получится ли сделать то же самое в субботу, или уфимский бетон на этот раз будет без изъянов?
АНЖИ — ТОСНО
Прогноз Winline — П2 2.28 — Н 3.05 — П2 3.52
Сериал о борьбе за выживание продолжится в Каспийске, где у хозяев поля будет реальный шанс сравняться с «Тосно» по набранным очкам. Волевая ничья с «Рубином» и два гола в Уфе показали, что «Анжи» далеко не безнадежен, однако команде Вадима Скрипченко надо
РУБИН — СПАРТАК
Прогноз Winline — П1 3.11 — Н 3.07 — П2 2.48
Жаль, за казанцев не сможет сыграть арендованный у столичного клуба Ивелин Попов, которому есть, что доказывать Массимо Каррере. Впрочем, тренерская дуэль итальянского специалиста с Курбаном Бердыевым и без болгарского полузащитника будет любопытной. Если учитывать еще период работы наставника казанцев в «Ростове», то здесь многое зависит от фактора своего поля. На «Открытие Арене» Каррера обыграл две разных бердыевских команды со счетом 1:0, тогда как на берегах Дона «Спартак» был разгромлен по всем статьям. Как все сложится в столице Татарстана, где Массимо в прошлом чемпионате ограничился ничьей (1:1) и голом оказавшегося теперь лишним Попова, а теперь