Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера: интриги 23-го тура РФПЛ

СКА-ХАБАРОВСК — УРАЛ

Прогноз Winline — П1 3.62 — Н 3.07 — П2 2.23

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Для дальневосточников предстоящий матч, наверное, последний шанс начать реальную борьбу за сохранение прописки в премьер-лиге. После игры с уральцами у команды Рината Билялетдинова останется всего три домашних встречи в запасе, и ничья, как в первом круге в Екатеринбурге, СКА не устроит. Удастся ли хозяевам выиграть на заказ и наконец-то забить первый гол 2018 года? Прошлые рецепты им точно не помогут, потому что в Хабаровске они в прошлый раз побеждали «Урал» в первом дивизионе девять лет назад, после чего «шмели» оступаться перестали (+1=2).

АРСЕНАЛ — РОСТОВ

Прогноз Winline — П1 2.70 — Н 2.80 — П2 3.11

2009 год. Валерий КАРПИН и Артем ДЗЮБА — 9 лет назад | Источник: Спорт-Экспресс

Можно, конечно, вспомнить, что Артем Дзюба и Миодраг Божович сегодня встретятся с командой, с которой они несколько лет назад выиграли Кубок России. Или про группы бывших спартаковцев как в тульском, так и в ростовском клубах. Однако на первом плане все же противостояние Дзюбы и Валерия Карпина, под началом которого в «Спартаке» форвард то поднимался на гребень волны, то отправлялся в аренды. В итоге Артем так и не сыграл против бывшего тренера, и красно-белые пропускали голы от перебравшегося в «Зенит» воспитанника уже с Дмитрием Аленичевым на тренерской скамейке. В субботу — первая дуэль.

КРАСНОДАР — УФА

Прогноз Winline — П1 1.64 — Н 3.69 — П2 5.95

Федор СМОЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Принято считать, что стихия «быков» — атака, тогда как уфимцы пляшут от оборонительной печки. С учетом меняющегося в этом сезоне имиджа гостей это близко к истине лишь отчасти, но, судя по последним матчам, подопечным Сергея Семака удается доставлять Игорю Шалимову проблемы как раз благодаря крепкой обороне. После того как два года назад южане разгромили гостей из Башкоторстана (4:0), за три последующих игры зрители увидели один единственный гол. Сначала были две нулевые ничьих, а минувшей осенью ближе к концу игры Федор Смолов все же отыскал брешь в обороне. Получится ли сделать то же самое в субботу, или уфимский бетон на этот раз будет без изъянов?

АНЖИ — ТОСНО

Прогноз Winline — П2 2.28 — Н 3.05 — П2 3.52

Сергей БРЫЗГАЛОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Сериал о борьбе за выживание продолжится в Каспийске, где у хозяев поля будет реальный шанс сравняться с «Тосно» по набранным очкам. Волевая ничья с «Рубином» и два гола в Уфе показали, что «Анжи» далеко не безнадежен, однако команде Вадима Скрипченко надо наконец-то реализовать собственный потенциал. В этом плане противостояние с гостями из Ленинградской области определяющее. И не только с турнирной точки зрения, ведь подопечные Дмитрия Парфенова на чужих полях чувствуют себя даже лучше, чем дома, одержав в гостях две трети своих побед (четыре из шести).

РУБИН — СПАРТАК

Прогноз Winline — П1 3.11 — Н 3.07 — П2 2.48

Ивелин ПОПОВ и Массимо КАРРЕРА | Источник: Спорт-Экспресс