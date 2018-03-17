Футболист сборной России Кокорин перенес операцию и пропустит до пяти месяцев

Источник: ИТАР-ТАСС

Кокорин получил травму в четверг во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1). По итогам двухматчевого противостояния «Зенит» не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. Позднее у Кокорина был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

Таким образом, форвард, скорее всего, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ранее в этом году из-за повреждения крестообразных связок выбыли два основных центральных защитника сборной — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.

Кокорин был включен в состав сборной на ближайшие контрольные игры — с командами Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). Сбор национальной команды начнется 18 марта.