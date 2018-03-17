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00:16 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Кокорин перенес операцию и пропустит до пяти месяцев

ТАСС, 16 марта. Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин успешно перенес операцию в Риме на крестообразных связках колена, его возвращение в строй займет от четырех до пяти месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Источник: ИТАР-ТАСС

Кокорин получил травму в четверг во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким «Лейпцигом» (1:1). По итогам двухматчевого противостояния «Зенит» не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. Позднее у Кокорина был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

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Таким образом, форвард, скорее всего, пропустит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Ранее в этом году из-за повреждения крестообразных связок выбыли два основных центральных защитника сборной — Георгий Джикия из «Спартака» и Виктор Васин из ЦСКА.

Кокорин был включен в состав сборной на ближайшие контрольные игры — с командами Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург). Сбор национальной команды начнется 18 марта.

В текущем сезоне Кокорин является лучшим бомбардиром «Зенита», на его счету 19 голов в 35 встречах в составе клуба во всех турнирах.

Александр Кокорин порвал крестообразную связку и пропустит чемпионат мира
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16 марта© Ньюстюб
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