Игнатьев: Видимо, Манчини хотел Месси и Роналду к себе в «Зенит»

«Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна? Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на “Зените” они точно не сказываются. Футболисты ведь все читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему все не нравится», — сказал он.