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00:23 (мск), источник: Газета.Ру

Игнатьев: Видимо, Манчини хотел Месси и Роналду к себе в «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил работу наставника петербургского «Зенита» Роберто Манчини. Специалист раскритиковал итальянца, который регулярно высказывает недовольство трансферной политикой клуба, передает RT.

Источник: РИА "Новости"

«Удивительно, когда таким образом начинает вести себя опытный тренер, поработавший и поигравший на самом высоком уровне. Может, он думал, что ему купят Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Антуана Гризманна? Но что толку от его жалоб? Позитивным образом на “Зените” они точно не сказываются. Футболисты ведь все читают и понимают, что Манчини на них не особо рассчитывает, раз ему все не нравится», — сказал он.

Также Игнатьев выразил мнение, что за все время работы в «Зените» Манчини не удалось поставить игру команде.

«Набор игроков в футболках “Зенита” не демонстрировал никаких идей. Складывается впечатление, что Манчини просто не понимает, какую игру ставить команде, либо подопечные его не слушают. В итоге на поле выходят, казалось бы, квалифицированные исполнители, но каждый играет сам за себя», — заключил специалист.

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