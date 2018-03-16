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16 марта, источник: Спорт-Экспресс

Футболисты намерены взыскать с «Динамо» 5 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ростова» Александр Сапета подал жалобу на московское «Динамо» в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), потребовав компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Источник: Спорт-Экспресс

В феврале московский клуб разорвал соглашение с игроком в одностороннем порядке. Договор действовал до июня 2019 года.

Ранее с жалобами на «Динамо» в Палату по разрешению споров обратились еще трое игроков. Нападающий Павел Погребняк — в связи с досрочным прекращением трудовых отношений по инициативе клуба. Полузащитник Анатолий Катрич — из-за долгов по зарплате. Французский хавбек Янн М'Вила, сейчас играющий за «Сент-Этьен», — из-за не полностью выплаченной компенсации за расторжение контракта.

Футболисты намерены взыскать с московского клуба в общей сложности около 5 миллионов евро.

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