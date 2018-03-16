Футболисты намерены взыскать с «Динамо» 5 миллионов евро

В феврале московский клуб разорвал соглашение с игроком в одностороннем порядке. Договор действовал до июня 2019 года.

Ранее с жалобами на «Динамо» в Палату по разрешению споров обратились еще трое игроков. Нападающий Павел Погребняк — в связи с досрочным прекращением трудовых отношений по инициативе клуба. Полузащитник Анатолий Катрич — из-за долгов по зарплате. Французский хавбек Янн М'Вила, сейчас играющий за «Сент-Этьен», — из-за не полностью выплаченной компенсации за расторжение контракта.