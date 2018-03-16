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22:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Сказал Фурсенко, что Манчини позорит «Зенит»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Зенита» под руководством Роберто Манчини.

Источник: РИА "Новости"

«У «Зенита» нет поставленной игры. Конечно, Манчини доработает до конца года, но задачу не выполнит — не станет чемпионом и с такой игрой вряд ли попадёт в зону Лиги чемпионов. А теперь ещё и Кокорина нет — это очень большая проблема. Ещё одна цель перед сезоном была далеко пройти в Лиге Европы. Там выступили лучше, чем в прошлом году, но это, знаете, маленькие радости. Изначально вообще замахивались на победу, в крайнем случае — выход в финал.

Вот эти замечания Манчини о том, что ему не купили игроков… Мы уже общались с Фурсенко. Сначала он мне претензии предъявил: «Что же ты так жёстко отзываешься о нашем тренере?» А я ему: «Как не говорить жёстко, если он позорит “Зенит”? Вы же президент. Он же против вас говорит! Говорит, что вы ему не купили игроков. Это же после каждого матча мы слышим». Вот такая деталь: вчера объявляли состав, назвали фамилию Манчини — ни одного хлопка. Вираж промолчал, а это молчание очень зловещее. Такое на матче было впервые, — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».

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