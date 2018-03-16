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22:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Динияр Билялетдинов: «Спартак» не так зависит от Промеса, как это подается

Бывший полузащитник «Спартака», «Рубина» и сборной России, а ныне — литовского «Тракая» оценил готовность бывших команд к очному противостоянию.

Источник: Спорт-Экспресс

«РУБИНУ» ЗАБИТЬ НЕПРОСТО

— Квинси Промес пропустит матч в Казани из-за перебора карточек. Чемпион может побеждать без него?

— Незаменимых нет. «Спартак» не так зависим от голландца, как это подается в СМИ. Давно не видели Педру Рошу. Мне понравился новичок Ханни. Видно, что алжирец — комбинационный футболист. Посмотрим, как проявит себя дальше.

— После травмы Джикии у «Спартака» пожарит оборона. Илья Кутепов — слабое звено или все же игрок уровня сборной?

— Я знаком с Ильей, и не думаю, что он — слабое звено. Просто именно в защите совершаются ключевые ошибки, поэтому они видны ярче всего. Атака «Спартака» остается одной из самых доминирующих в лиге.

— Считаете, красно-белые должны больше забивать, чем пропускать?

— Так складывалось исторически. «Спартак» всегда был нацелен на атаку, а защитная линия оставалась в тени передней. В ошибках ничего страшного нет. Просто, если красно-белые пропустят, должны забить на гол больше. А «Рубину» забить непросто.

— Что скажете об обновленной казанской команде, куда вернулись Нобоа с Азмуном и отлично вписался Попов?

— Подберезкин хорошо влился в состав. Не знаю, какую схему выберет Курбан Бердыев, но он наверняка постарается перекрыть преимущественные зоны атаки «Спартака». Считаю, что гости более опасны не командными действиями, а индивидуальным мастерством — после прохода или со штрафного — вспомните, как Фернанду решил вопрос в прошлом туре.

У «ЗЕНИТА» ОТМАЗОК НЕТ

— Почему такие проблемы возникли со «СКА-Хабаровск»?

— Какого бы плана ни придерживались Каррера и Ринат Билялетдинов, рисунок игры был понятен с первой минуты. Все ожидали подавляющего преимущества хозяев. Учитывая гол в концовке, подозреваю, что к «Спартаку» вернулся чемпионский фарт прошлого года. Ребята могут забить в неочевидных моментах. Есть ощущение, что в прошлом туре спартаковцы получили запал.

— «Спартак» сможет догнать «Локомотив»?

— Кто знает? В декабре красно-белые 0:7 проигрывали «Ливерпулю». Все зависит от того, как команда вкатится в чемпионат — это задача коллектива в целом.

— Отрыв лидера — 8 очков.

— Все-таки «Локо» вряд ли растеряет преимущество, поскольку уже встречался со «Спартаком». ЦСКА может навязать борьбу, но у вряд ли хватит ресурсов на два фронта. Вскоре армейцам предстоит выложиться в двух сложных матчах с «Арсеналом».

— В претендента из Петербурга тоже не верите?

— «Зенит» ослаблен ситуацией, сложившей вокруг и внутри команды. Нет никаких оправданий и отмазок для нулевых ничьих в чемпионате и вылета из Лиги Европы. Состав укомплектован на три фронта, поэтому жаловаться на какие-то проблемы бессмысленно.

— Может, петербуржцам заявиться в чемпионат Литвы вне конкурса, чтобы получить игровую практику взамен еврокубков?

— Не знаю. Сейчас всем понятно, что турнирное положение клуба должно было быть несколько другим, но мы видим то, что видим. Трудно сказать, в чем проблема, но решать ее нужно срочно.

— Как складываются ваши дела в Литве?

— К сожалению, уже две недели я вне футбола после мышечного повреждения. Только пару дней назад начал бегать. Думаю, через неделю буду в строю.

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