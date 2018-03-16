Казань готовится к маршу фанатов «Спартака»

Источник: ФК "Спартак"

Действующий чемпион отправился на матч 23-го тура против «Рубина» в пятницу вечером. Утром команда провела занятие на базе в Тарасовке, и в 14.45 выехала в аэропорт.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял в Казань 19 игроков. Полетели с командой вратари Ребров и Селихов, защитники Кутепов, Максимович, Комбаров, Ещенко, Петкович, Рассказов, полузащитники Фернанду, Глушаков, Пашалич, Зобнин, Джано, Ханни, Бакаев, Самедов, и форварды — Мельгарехо, Луиз Адриану, Педро Роша.

Таким образом в Москве остались травмированные Боккетти, Таски, Тимофеев и Зе Луиш — как сообщил официальный сайт клуба, все они будут заниматься в Тарасовке по индивидуальной программе. А Джикия и Тигиев продолжают курс реабилитации после операций на крестообразных связках.

А еще не полетел в Татарстан Промес. Часто бывает, что дисквалифицированные игроки отправляются на выезд вместе с командой, но в данном случае этого не произошло. Напомню, голландец получил четвертую по счету желтую карточку в неудачном для себя матче со «СКА-Хабаровск».

Красно-белые разместились в гостинице с видом на Кремль после восьми вечера. В лобби их ждала группа болельщиков, в том числе дети, которым игроки и Каррера не отказали в фото и автографах. Кроме того спартаковцы расписывались на футболках и мячах, приготовленных сотрудниками отеля.

Казань встретила москвичей снегопадом. Видимость на дорогах — минимальная, кругом сугробы. Если в субботу до матча погода будет такой же, то нас ждет очередной раунд зимнего футбола. С красной разметкой и желтым мячом. При этом качество поля на «Казань Арене», как отметил на днях Курбан Бердыев, оставляет желать лучшего. Но говорить об угрозе проведению матча все же не стоит — до критических «минус 15» далеко.

В субботу матч начнется в 19.00, а до этого фанаты «Спартака» намерены устроить в центре города марш. Колонна пройдет по улице Баумана. Несколько лет назад подобные акции проходили регулярно, но в последнее время стали редкостью. Так, по Казани поклонники красно-белых не гуляли подобным образом с апреля 2014 года. Как напомнило издание «Татар-информ» в новости, посвященной предстоящему маршу, четыре года назад в акции приняли участие более тысячи человек, при этом вся улица по ходу шествия колонны была заклеена стикерами с фанатской символикой.