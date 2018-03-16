По «Зениту» потеря Кокорина ударит сильнее, чем по сборной России

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ПАТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТА»

«Если не забивает Кокорин, то не забивает никто»

Положение «Зенита» после травмы Александра Кокорина выглядит аховым — никто из питерцев кроме него не забил в чемпионате России больше четырех голов. Сам Кокорин отличился уже десять раз. Столько же мячей отправил в сетку ворот спартаковец Квинси Промес. А лучше результат лишь у бомбардира «Краснодара» Федора Смолова — 12 голевых попаданий.

Роберто Манчини проблему признает: «Наша проблема — забивает только Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто». Такую мысль итальянец выражал еще в прошлом году, а в этом повторил ее.

На данный момент «Зенит» сыграл уже девять матчей в чемпионате России, в которых не смог отличиться. Ни у одной из команд, входящих в пятерку сильнейших в чемпионате России, нет такой коллекции. В семи матчах не забил «Краснодар», но у «быков» прослеживается вполне четкая проблема: игры с лидерами. Питерцы же могут не забить абсолютно любой команде. Явные проблемы возникают с коллективами, которые присаживаются к своим воротам. По количеству забитых голов «Зенит» в группе лидеров тоже уступает всем — 31.

«У него есть уникальный параметр — скорость»

Манчини Кокорина очень ценит: на данный момент в чемпионате России форвард провел на поле 1918 минут — никто не сыграл больше. Нападающий участвовал во всех матчах, лишь один раз выйдя на замену.

Кокорин не просто забивает, но и идеально вписывается в интенсивный футбол Манчини: много двигается, классно ускоряется под передачи, отлично играет головой, совершает ускорения с мячом. Но фундаментом всего является скорость — даже под фланговые подачи Александр ускорятся, что позволяет ему опережать соперников. «У него есть уникальный параметр для нашего футбола — скорость», — сказал про Кокорина главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев, работавший с нападающим в юношеской сборной России. Скоростные качества Кокорина позволяют спортсмену ярко играть, а Манчини — использовать его на разных позициях.

Габаритному Дзюбе в моторном футболе Манчини проявить себя было тяжело. Не зря в первой части чемпионата он забил лишь один гол за 790 минут! Интеллектуал Шатов, перешедший в «Краснодар» на правах аренды, для такого футбола слишком подвержен мышечным травмам. Вписаться в стиль Манчини могли аргентинские новобранцы Дриусси и Ригони, но пока не складывается. В Аргентине Дриусси впечатлял именно грамотным движением между зонами, рывками в штрафную, игрой в одно-два касания — то, что нужно Манчини, если судить по игре «Зенита».

В футболе «Зенита» нет игрока, который бы оказывался заведомо больше других на ударных позициях. Лучшим является Александр Кокорин, но в среднем за игру наносит лишь 2,9 удара. По данным WhoScored.com, показатель Промеса — 3,9, Смолова — 4,5. Но это не мешает Кокорину идти в тройке лучших бомбардиров. Портал Understat.com занимается подсчетом ожидаемых голов — каждому удару присваивается коэффициент опасности. По данным этого сайта Кокорин наиграл на 9.35 гола. А забил уже десять — выжимает максимум. В стиль вписывается, реализацию дает — идеальный нападающий. И в «Зените» такой один.

Манчини сетует: «Я просил дать мне ещё игроков в атаку. Но я их не получил». Проблема в том, что Манчини хочет не просто забивных игроков, но и тех, кто бы вписывался в его футбол. По этой причине вместо Дзюбы в Санкт-Петербург прибыл Антон Заболотный — более мобильный форвард. Но до этого сезона о нем знали единицы! Получается, что мобильность он «Зениту» дает, а голы нет. Если Юрий Семин и Виктор Гончаренко выстраивают игру с учетом особенностей своих футболистов, то Манчини пока этого не делает, занимаясь поисками не только результативных, но и стилистически пригодных футболистов. Будь иначе, не дал бы пропасть Дзюбе.

В сложившейся ситуации травма Александра Кокорина существенно облегчит жизнь соперникам «Зенита». Уже 1 апреля питерцев ждет серьезное испытание — проверка «Уфой». В нынешнем сезоне «Уфа» уже сдерживала ЦСКА (0:0) и «Локомотив» (1:0). А тут особый соперник для Сергея Семака: бывшая команда, которая могла бы дать шанс молодому тренеру, но сделал выбор в пользу бренда — звездного иностранца!

Без Кокорина «Зенит» рискует не попасть в зону Лиги чемпионов. Он и с ним-то рисковал, а теперь ситуация лишь усугубилась.

ТРУДНАЯ, НО НЕ БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ РОССИИ

У сборной России ситуация легче, чем у «Зенита». Во-первых, у национальной команды нет такой зависимости от форварда. Во-вторых, больший выбор альтернативных вариантов. И это не только кадровые решения, но и тактические.

Сложно поверить, но только осенью прошлого года в сборной Станислава Черчесова впервые одновременно сыграли Федор Смолов и Александр Кокорин. В общей сложности осенью в национальной команде они появились одновременно на поле четыре раза. Смолов забил Южной Корее (4:2) и сделал дубль в матче с Испанией (3:3), Кокорин не забил никому, лишь отметился голевой передачей в матче с Испанией. Были игры с Ираном (1:1) и Аргентиной (0:1), в которых оба форварда себя не проявили. Как связка, они о себе в сборной пока так и не заявили. Поэтому с травмой Кокорина мощную связку мы не теряем.

После прихода на пост главного тренера Станислава Черчесова Кокорин сыграл за сборную России всего лишь шесть матчей — мячей не забивал. Последние голы за национальную команду нападающий провел еще в первой половине 2016-го, когда ее тренировал Леонид Слуцкий — ему удалось поразить ворота Франции (2:4) и Чехии (1:2) в контрольных испытаниях в преддверии Евро-2016.

Сборной России точно не помешал бы опытный футболист (Кокорин играл и забивал на ЧМ-2014, выступал на Евро-2016). Но смог ли бы он раскрыться в команде Черчесова, еще вопрос. На данный момент этого раскрытия не случилось. Моменты в штрафной он бы точно нашел.

Прямой замены Кокорину у сборной России нет — не существует в российском футболе столь же маневренного, способного играть на разных позициях, и забивного игрока. Но! У нас хватает атакующих полузащитников. Сразу на ум приходят братья Миранчуки. А ведь есть еще Олег Шатов и Павел Мамаев из «Краснодара»! Плюс не будем забывать об универсалах Зобнине, Кузяеве, Дзагоеве, Головине и Ерохине. Никто не забыт? Заменить Кокорина в составе можно одним из этих игроков. Дзагоев в ЦСКА сейчас вообще играет инсайда, располагаясь рядом с форвардов.

В сложившейся ситуации весьма кстати, что осенью сборная России использовала два тактических модуля — 3−5−2 и 3−4−3. Забивной нападающий у нас есть. Как и выбор игроков в креативную группу. В четырех матчах сборной России в октябре и ноябре Алексей Миранчук забил два гола и ассистировал партнеру! Получается, выступил даже результативнее Кокорина.