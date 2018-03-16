Малафеев: Это испытание, и Кокорин должен его пройти
Кокорин порвал кресты и пропустит остаток сезона. Что об этом думают в «Зените» и как быть Черчесову — мнение Вячеслава Малафеева.
Кокорин порвал кресты и пропустит остаток сезона. Что об этом думают в «Зените» и как быть Черчесову — мнение Вячеслава Малафеева.
Сначала травмировался Васин, потом Джикия. В обоих случаях речь о крестах. Вчера к ним добавился Кокорин. Что с этим делать «Зениту» и как быть сборной России — отвечает Вячеслав Малафеев.
— Видел как Саша упал, но судил больше по его реакции, — говорит заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. — Понимал, что игрок такого высокого уровня и с таким волевым характером никогда не покинет поле, если не случилось
— Александр досматривал матч со скамейки. Показалось, что может всё не так страшно.
— Были такие мысли. Знаю, что такое надрыв крестообразной связки колена, испытывал эти ощущения. Надрыв и разрыв в
— Вы с ним общались сразу после матча?
— Не удалось. К сожалению, Саша не помог «Зениту» в этой игре. А ведь его присутствие на поле в конечном итоге могло бы сказаться на результате — Кокорин способен забить в любой момент. Присутствие его и Заболотного на поле усилило бы натиск на ворота соперника. Плюс Дриусси сыграл очень хороший матч. Отметился не только голом, но и был очень агрессивен в остальное время. В таком сочетании у нас было бы больше шансов на успех.
— В каком Кокорин сейчас состоянии?
— Утешение ему не нужно. Наоборот, простые футбольные слова помогут больше философских. Саше надо приложить много сил, чтобы вернуться сильнее, чем прежде. После восстановления иногда сложнее пробиться в состав, чем если ты просто потерял место в основе в силу разных причин. Это испытание, и Кокорин должен его пройти. Значит это его судьба. В жизни бывает всякое. Зачастую негативные обстоятельства позитивно влияют на дальнейшую карьеру. Во всём нужно искать положительные стороны. Наше отношение к ситуации во многом предопределяет будущее. Это понимание полезнее, чем слова жалости. Поддержка людей, прошедших через такие испытания и ставших сильнее — ему нужнее. Кокорин знает, что клуб всегда с ним и команда поддержит его до конца. Предоставим все ресурсы, чтобы он как можно быстрее восстановился и вернулся в строй.
— Профессор Мариани ставит людей на ноги после травмы крестов за четыре месяца. Но в любом случае, Александр, скорее всего, чемпионат мира пропустит.
— Будь у него чуть больше времени, может он и успел бы восстановиться к чемпионату мира. В моём случае так и было. В 2004-м году я сломал руку во время матча на сборах. Это было в феврале. Уже в мае я вернулся в строй на матч со «Спартаком», а в июле выступил со сборной России на чемпионате Европы. Но
— После потери Кокорина «Зенит» наверняка ждут тактические изменения. Обсуждали с Манчини, что можно сделать в этой ситуации, кем заменить Александра?
— Безусловно, заменить Кокорина будет сложно. Но у нас есть потенциал в виде молодых игроков. Например, Панюков, который неплохо проявил себя на сборах и сейчас играет за «Зенит-2». В первом круге он забил много голов (12 в 15 матчах). Для усиления конкуренции его кандидатуру рассмотреть можно, но это на усмотрение тренерского штаба. В случае необходимости можем набрать обойму из игроков молодежного состава. Есть Максим Бачинский, который не плохо себя проявляет, другие ребята. Если Манчини посчитает, что нужно обратить внимание на игроков из «Зенита-2» или молодежки, мы это сделаем. Но дозаявить, к сожалению, никого невозможно.
— Сначала Джикия, потом Васин, теперь Кокорин. Нет ощущения злого рока?
— Не навис ли дамоклов меч над сборной России, — вы хотите спросить? К сожалению, у нас нет игроков на
— Ещё один нападающий «Зенита» — Артём Дзюба сейчас в аренде в «Арсенале». Он не попал в расширенный список Черчесова. После травмы Кокорина, у него появились шансы на вызов?
— На усмотрение тренерского штаба сборной. По моему мнению, нужно использовать все резервы, если они соответствуют определенному уровню и смогут принести пользу.
— Несмотря на потерю Кокорина, «Зенит» участвует в чемпионской гонке или отыграть 10 очков за 8 туров, тем более без него — нереально?
— Есть реалистичный, оптимистичный, и пессимистичный настрой. Пока существуют хотя бы теоретические шансы, чтобы бороться за чемпионство — никто от них не откажется. Это логично и профессионально. Как бы это не казалось маловероятным, ни один здравомыслящий спортсмен не опустит руки и приложит все усилия, чтобы добиться максимального результата. Пока шансы есть — «Зенит» будет бороться за самые высокие места.