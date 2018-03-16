Малафеев: Это испытание, и Кокорин должен его пройти

Источник: РИА "Новости"

Сначала травмировался Васин, потом Джикия. В обоих случаях речь о крестах. Вчера к ним добавился Кокорин. Что с этим делать «Зениту» и как быть сборной России — отвечает Вячеслав Малафеев.

— Видел как Саша упал, но судил больше по его реакции, — говорит заместитель спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. — Понимал, что игрок такого высокого уровня и с таким волевым характером никогда не покинет поле, если не случилось что-то плохое. Видел, как он закрывает лицо руками и явно скрывает эмоции. Тем самым он неосознанно показал, что проблема серьезная. Конечно, хотелось верить, что это не кресты и Кокорин выпадет не на такой долгий срок. Но увы.

— Александр досматривал матч со скамейки. Показалось, что может всё не так страшно.

— Были такие мысли. Знаю, что такое надрыв крестообразной связки колена, испытывал эти ощущения. Надрыв и разрыв в чём-то похожи: зависит от тяжести, какой процент волокон порвался. Но в целом боль одна и та же. Всё становится ясно после обследования: нужна операция или нет.

— Вы с ним общались сразу после матча?

— Не удалось. К сожалению, Саша не помог «Зениту» в этой игре. А ведь его присутствие на поле в конечном итоге могло бы сказаться на результате — Кокорин способен забить в любой момент. Присутствие его и Заболотного на поле усилило бы натиск на ворота соперника. Плюс Дриусси сыграл очень хороший матч. Отметился не только голом, но и был очень агрессивен в остальное время. В таком сочетании у нас было бы больше шансов на успех.

— В каком Кокорин сейчас состоянии?

— Утешение ему не нужно. Наоборот, простые футбольные слова помогут больше философских. Саше надо приложить много сил, чтобы вернуться сильнее, чем прежде. После восстановления иногда сложнее пробиться в состав, чем если ты просто потерял место в основе в силу разных причин. Это испытание, и Кокорин должен его пройти. Значит это его судьба. В жизни бывает всякое. Зачастую негативные обстоятельства позитивно влияют на дальнейшую карьеру. Во всём нужно искать положительные стороны. Наше отношение к ситуации во многом предопределяет будущее. Это понимание полезнее, чем слова жалости. Поддержка людей, прошедших через такие испытания и ставших сильнее — ему нужнее. Кокорин знает, что клуб всегда с ним и команда поддержит его до конца. Предоставим все ресурсы, чтобы он как можно быстрее восстановился и вернулся в строй.

— Профессор Мариани ставит людей на ноги после травмы крестов за четыре месяца. Но в любом случае, Александр, скорее всего, чемпионат мира пропустит.

— Будь у него чуть больше времени, может он и успел бы восстановиться к чемпионату мира. В моём случае так и было. В 2004-м году я сломал руку во время матча на сборах. Это было в феврале. Уже в мае я вернулся в строй на матч со «Спартаком», а в июле выступил со сборной России на чемпионате Европы. Но всё-таки у меня было время, да и повреждение не такое серьезное. Хоть и перелом, но восстановился я за два-три месяца. Кстати, после этого моя карьера пошла в гору. Думаю, и у Саши вся футбольная жизнь ещё впереди.

— После потери Кокорина «Зенит» наверняка ждут тактические изменения. Обсуждали с Манчини, что можно сделать в этой ситуации, кем заменить Александра?

— Безусловно, заменить Кокорина будет сложно. Но у нас есть потенциал в виде молодых игроков. Например, Панюков, который неплохо проявил себя на сборах и сейчас играет за «Зенит-2». В первом круге он забил много голов (12 в 15 матчах). Для усиления конкуренции его кандидатуру рассмотреть можно, но это на усмотрение тренерского штаба. В случае необходимости можем набрать обойму из игроков молодежного состава. Есть Максим Бачинский, который не плохо себя проявляет, другие ребята. Если Манчини посчитает, что нужно обратить внимание на игроков из «Зенита-2» или молодежки, мы это сделаем. Но дозаявить, к сожалению, никого невозможно.

— Сначала Джикия, потом Васин, теперь Кокорин. Нет ощущения злого рока?

— Не навис ли дамоклов меч над сборной России, — вы хотите спросить? К сожалению, у нас нет игроков на два-три состава, как у Германии. Ключевые футболисты своих клубов — на вес золота для сборной. Череда травм, мягко говоря, поставила много вопросов перед тренерским штабом национальной команды. Нужно закрывать проблемные позиции другими игроками, брать новых людей на замену. Но зато появится шанс у тех, кто был в расширенном списке. У них будет возможность показать себя, чтобы, возможно, поехать на чемпионат мира. Опять же, наше отношение к ситуации предопределит будущее. Если думать в негативном ключе, то так и будет. Во всём надо искать положительные стороны. Значит так должно быть, значит это испытание. Советую воспринимать ситуацию таким образом и тренерскому штабу сборной.

— Ещё один нападающий «Зенита» — Артём Дзюба сейчас в аренде в «Арсенале». Он не попал в расширенный список Черчесова. После травмы Кокорина, у него появились шансы на вызов?

— На усмотрение тренерского штаба сборной. По моему мнению, нужно использовать все резервы, если они соответствуют определенному уровню и смогут принести пользу.

— Несмотря на потерю Кокорина, «Зенит» участвует в чемпионской гонке или отыграть 10 очков за 8 туров, тем более без него — нереально?