«Спартак» отправился на матч с «Рубином» без Боккетти, Таски и Зе Луиша

Как сообщается, «красно-белые» провели утром в пятницу тренировку на базе в Тарасовке, а днем команда отправилась в аэропорт, откуда вылетела в Казань.
Таски, Боккетти и Зе Луиш пропустили возобновление чемпионата России в марте из-за различных травм, но накануне игры со «СКА-Хабаровском» (1:0) главный тренер Массимо Каррера заявил, что надеется на их возвращение в строй к матчу с «Рубином». Отмечается, что эти футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе в Тарасовке, вместе с ними будет заниматься полузащитник Артем Тимофеев, который восстанавливается после травмы крестообразной связки колена. Промес пропустит матч с «Рубином» из-за перебора желтых карточек.
В Казань отправились следующие игроки «Спартака»:
вратари: Артём Ребров, Александр Селихов;.
защитники: Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов;.
полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софьян Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо;.
нападающие: Луис Адриано, Педро Роша.
Встреча «Рубин» — «Спартак» пройдет в субботу и начнется в 19:00 мск.