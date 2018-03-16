«Спартак» отправился на матч с «Рубином» без Боккетти, Таски и Зе Луиша

Как сообщается, «красно-белые» провели утром в пятницу тренировку на базе в Тарасовке, а днем команда отправилась в аэропорт, откуда вылетела в Казань.

Таски, Боккетти и Зе Луиш пропустили возобновление чемпионата России в марте из-за различных травм, но накануне игры со «СКА-Хабаровском» (1:0) главный тренер Массимо Каррера заявил, что надеется на их возвращение в строй к матчу с «Рубином». Отмечается, что эти футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе в Тарасовке, вместе с ними будет заниматься полузащитник Артем Тимофеев, который восстанавливается после травмы крестообразной связки колена. Промес пропустит матч с «Рубином» из-за перебора желтых карточек.