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19:51 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» отправился на матч с «Рубином» без Боккетти, Таски и Зе Луиша

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Футболисты «Спартака» отправились в Казань на матч 23-го тура чемпионата России с местным «Рубином» без защитников Сальваторе Боккетти, Сердара Таски, полузащитника Куинси Промеса и нападающего Зе Луиша, сообщается на сайте московского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, «красно-белые» провели утром в пятницу тренировку на базе в Тарасовке, а днем команда отправилась в аэропорт, откуда вылетела в Казань.

Таски, Боккетти и Зе Луиш пропустили возобновление чемпионата России в марте из-за различных травм, но накануне игры со «СКА-Хабаровском» (1:0) главный тренер Массимо Каррера заявил, что надеется на их возвращение в строй к матчу с «Рубином». Отмечается, что эти футболисты будут тренироваться по индивидуальной программе в Тарасовке, вместе с ними будет заниматься полузащитник Артем Тимофеев, который восстанавливается после травмы крестообразной связки колена. Промес пропустит матч с «Рубином» из-за перебора желтых карточек.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 23, 17.03.2018, 19:00
Рубин
-Спартак М-

В Казань отправились следующие игроки «Спартака»:

вратари: Артём Ребров, Александр Селихов;.

защитники: Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов;.

полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софьян Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо;.

нападающие: Луис Адриано, Педро Роша.

Встреча «Рубин» — «Спартак» пройдет в субботу и начнется в 19:00 мск.

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