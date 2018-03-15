РФС оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление о расторжении контрактов

«Удовлетворить заявление РФС о применении санкций в отношении МАУ «ФК «Рубин» в связи с несвоевременным уведомлением РФПЛ о факте прекращения трудовых договоров с футболистами-профессионалами Канунниковым М. С., Фильцовым А. Е., Шариповым А. Д. В связи с несвоевременным уведомлением РФПЛ о факте прекращения трудового договора с футболистами-профессионалами Канунниковым М. С., Фильцовым А. Е., Шариповым А. Д. применить к МАУ «ФК «Рубин» санкции в виде штрафа», — говорится в сообщении.