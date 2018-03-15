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20:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление о расторжении контрактов

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление премьер-лиги (РФПЛ) по поводу прекращения трудовых договоров с несколькими игроками, игнформирукет официальный сайт РФС. Размер штрафа не сообщается.

Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб расторг контракты с голкипером Александром Фильцовым, полузащитником Альбертом Шариповым и нападающим Максимом Канунниковым.

«Удовлетворить заявление РФС о применении санкций в отношении МАУ «ФК «Рубин» в связи с несвоевременным уведомлением РФПЛ о факте прекращения трудовых договоров с футболистами-профессионалами Канунниковым М. С., Фильцовым А. Е., Шариповым А. Д. В связи с несвоевременным уведомлением РФПЛ о факте прекращения трудового договора с футболистами-профессионалами Канунниковым М. С., Фильцовым А. Е., Шариповым А. Д. применить к МАУ «ФК «Рубин» санкции в виде штрафа», — говорится в сообщении.

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