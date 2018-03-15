РФС оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление о расторжении контрактов
Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление
Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков оштрафовал «Рубин» за несвоевременное уведомление
Казанский клуб расторг контракты с голкипером Александром Фильцовым, полузащитником Альбертом Шариповым и нападающим Максимом Канунниковым.
«Удовлетворить заявление РФС о применении санкций в отношении МАУ «ФК «Рубин» в связи с несвоевременным уведомлением РФПЛ о факте прекращения трудовых договоров с