Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Евсеев утвержден главным тренером «Амкара»
«Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера команды.
«Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера команды.
«Чемпионату» подтвердили, что в Российскую футбольную
2 марта стало известно, что бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» назначен исполняющим обязанности главного тренера «Амкара» после того, как о своём уходе из стана пермского клуба объявил Гаджи Гаджиев, который возглавлял уральскую команду с декабря 2014 года.
После 22 туров «Амкар» занимает в таблице РФПЛ 14-е место.