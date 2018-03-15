Евсеев утвержден главным тренером «Амкара»

«Чемпионату» подтвердили, что в Российскую футбольную Премьер-Лигу поступило письмо из клуба о назначении специалиста на этот пост.

2 марта стало известно, что бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» назначен исполняющим обязанности главного тренера «Амкара» после того, как о своём уходе из стана пермского клуба объявил Гаджи Гаджиев, который возглавлял уральскую команду с декабря 2014 года.