Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли, что промахнулись с ультиматумом к России
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Почему не надо носить младенцев «столбиком»
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
Лолита исполнила «безумный» танец прямо в аэропорту
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Локомотив М
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Лацио
Футбол. Еврокубки
21:00
Зенит
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетик
Марсель
Футбол. Еврокубки
21:00
Виктория Пл
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:05
Лион
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:05
Зальцбург
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:05
Арсенал
Милан
Все события
Начало операции против РФ: послание Путина достигло цели - СМИ
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
«Барселона» идеальна. Главное – не возвращать Неймара
Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном красном платье
Лолита исполнила «безумный» танец прямо в аэропорту
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
У петербуржцев из кранов потек бензин
В России удвоили выдачу ипотеки
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Евсеев утвержден главным тренером «Амкара»

«Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера команды.

Источник: РИА "Новости"

«Чемпионату» подтвердили, что в Российскую футбольную Премьер-Лигу поступило письмо из клуба о назначении специалиста на этот пост.

2 марта стало известно, что бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» назначен исполняющим обязанности главного тренера «Амкара» после того, как о своём уходе из стана пермского клуба объявил Гаджи Гаджиев, который возглавлял уральскую команду с декабря 2014 года.

После 22 туров «Амкар» занимает в таблице РФПЛ 14-е место.

Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
«Зенит», ЦСКА, «Локо», где ваша смелость в Европе?
«Барселона» идеальна. Главное – не возвращать Неймара
«Милан» обречен. А Дортмунд? Матчи ЛЕ без российских клубов
Два участника Олимпиады дисквалифицированы за домогательства
«Рейнджерс» победили «Питтсбург», Бучневич набрал одно очко
Чего Украина добилась бойкотом этапа Кубка мира по биатлону?
Малкин: Будем китайским хоккеистам русский паспорт давать?
Новости
Авто
Сколько зарабатывают гаишники: ответ начальника ГИБДД По словам руководителя Госавтоинспекции, в ведомстве ведут работу, чтобы сотрудникам было комфортно работать
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс» Создатель многих популярных советских фильмов Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Участников реновации предупредили о мошенниках
В Москве выставили на аукцион столетний доходный дом
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь