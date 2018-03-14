Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро
В случае досрочной отставки главный тренер
В случае досрочной отставки главный тренер
Над главным тренером питерского «Зенита» Роберто Манчини сгущаются тучи. В чемпионате России после зимней паузы прошло уже два тура, а «Зенит» пока в ворота соперников не забил ни одного гола. Правда, клуб с берегов Невы и не пропускал, но все равно — это не тот результат, на который рассчитывали, нанимая одного из самых дорогих тренеров планеты прошлым летом. «Зенит» пока идет даже не в зоне Лиги чемпионов — настоящая катастрофа.
9 млн евро и он уйдет!
Зарплата Манчини в
Контракт можно назвать долгосрочным, особенно, учитывая то, как часто в последнее время «Зенит» увольняет наставников. В этом — минус контракта.
— В случае досрочного расторжения «Зенит» будет обязан выплатить Манчини всю сумму, которая причиталась бы ему по соглашению до окончания срока его действия, то есть 9 млн евро, если отставка произойдет по окончании сезона, и чуть больше, если его уволят в ближайшее время, — объяснил «Советскому спорту» источник, знакомый с ситуацией.
Конечно, контракт можно было бы заключить и таким образом, чтобы компенсация выплачивалась не за весь срок, а за год, или полгода, или вообще не выплачивалась бы, если бы Манчини не смог достигнуть с клубом определенных результатов. Однако на таких условиях затащить именитого итальянского тренера в Россию не представлялось возможным — пришлось прогибаться.
На момент заключения соглашения Манчини входил в список 15-ти самых высокооплачиваемых тренеров мира, а теперь входит в пятерку самых высокооплачиваемых итальянских наставников по всей планете, уступая лишь Карло Анчелотти (15 млн евро в «Баварии»), Массимилиано Аллегри и Антонио Конте (по 7 млн евро в «Ювентусе» и «Челси» соответственно).
39 млн евро в качестве компенсации
Если «Зенит» все же решит уволить Манчини, то станет далеко не первым клубом, который попался на удочку Роберто с огромной компенсацией.
Впервые крупные «отступные» Манчини получил в 2008 году, вскоре поле того, как переподписал выгодный для себя контракт с миланским «Интером», в котором он работал с 2004 года. Увольнение состоялось по итогам провального сезона. «Интеру» пришлось выплатить своему недавнему герою 16 млн евро.
Найти новое место работы Манчини удалось лишь через полтора года. В декабре 2009 года он устроился в «Манчестер Сити». «Горожане» терпели итальянского транжиру долгих 3,5 года, за которые главным достижением клуба стала победа в чемпионате Англии — совсем не то, чего ожидали владельцы команды. Ближе к концу сезона в 2013 году Манчини был вновь отправлен в отставку. На этот раз сумма компенсации за досрочное расторжение контракта составила порядка 12 млн евро.
Уже в сентябре 2013 года Манчини представили в качестве нового главного тренера турецкого «Галатасарая». Изначально Манчини просил 20 млн евро в год, но в итоге согласился и на 4,5 — столько же, сколько он получает в
К тому моменту он уже успел перестать считаться одним из лучших тренеров мира, а миланцы, наученные горьким опытом, не стали предлагать ему баснословных контрактов. В итоге сумма компенсации составила всего порядка 2−2,5 млн евро.
Выходит, если «Зенит» все же решит расторгнуть контракт с итальянцем и согласится заплатить за это 9 млн евро, сумма компенсаций, полученных итальянским тренером «просто так» составит порядка 39 млн евро!
Но у «Зенита» есть тайное орудие. Клуб может одновременно избавиться от итальянца и подпортить ему жизнь. Платить, правда, придется и в этом случае…
Как увольняют в «Зените»
В принципе, в «Зените» расставаться с тренерами умеют, в отличие от сборной России и Российского футбольного союза, которым в свое время также руководил все тот же Сергей Фурсенко.
Все мы помним, как в северной столице провожали Дика Адвоката — всем стадионом и со слезами на глазах. Тогда болельщики приехали провожать тренера в аэропорт. Клуб тоже не обидел наставника, полностью выплатив положенную ему компенсацию, которая оказалась незначительной по сегодняшним дням — не более миллиона евро.
Следующим «Зенит» возглавил еще один итальянский специалист Лучано Спаллетти. Он провел в Петербурге долгих пять лет, дважды завоевав звания чемпиона страны и получив продление контракта с зарплатой 3 млн евро в год. На европейской арене, правда, дела у клуба не заладились, а под конец работы начал разваливаться и коллектив. На момент увольнения в 2014 году у Спаллетти оставалось еще 1,5 года действующего контракта. От компенсации он отказываться не захотел. «Зенит» тоже отказался выплачивать тренеру единовременно положенные 4,5 млн евро. Выход был найден оригинальный — «Зенит» отстранил Спаллетти от работы в клубе, не расторгая контракт. Итальянец ничего не делал и продолжал получать зарплату — каждый месяц. Единственное условие — не подписывать контракт ни с одним другим клубом. В противном случае соглашение с «Зенитом» было бы аннулировано, а сам итальянец обязан был бы заплатить компенсацию
На смену Спаллетти пришел португалец Андре
Последним уволенным из «Зенита» тренером на данный момент является румынский специалист Мирча Луческу, сумевший продержаться в
С одной стороны мы имеем клуб, который вроде как умеет находить с тренерами компромисс, с другой упертого итальянского наставника, с которыми в «Зените» уже возникали проблемы. Интересно будет посмотреть, чем закончится это противостояние.
Больше Манчини тратил только в «Манчестер Сити»
В России Манчини, вылетевший с «Зенитом» из Лиги чемпионов и Кубка страны и, судя по всему, потерявший шансы на чемпионское звание, вместо того, чтобы раскаяться в ошибках, предъявляет претензии клубу. Мол, провели неправильную трансферную политику.
Мы решили поворошить прошлое и проверить, как для Манчини закупались другие его команды. Оказалось, что больше, чем в «Зените» итальянскому тренеру позволялось только в «Манчестер Сити». Там итальянец купил 19 футболистов, на которых потратил 344,6 млн евро — в среднем по 18,1 млн евро на игрока.
«Зенит» переплюнул даже миланский «Интер», причем дважды. В первый свой приход в «нерадзурри» Манчини потратил 126,2 млн евро на приобретение 17 игроков — в среднем по 7,4 млн евро. Во второй раз ему дали 174,7 млн евро на покупку 22 футболистов — в среднем по 7,9 млн евро на каждого.
На эти деньги было куплено 11 футболистов, имя каждого из которых было согласовано с главным тренером. В среднем на игрока потратили по 8,6 млн евро — больше, чем в «Интере», «Галатасарае», «Лацио» и «Фиорентине». Результата, правда, пока нет…
Нервы сдают
Не стоит думать, что проблемы в «Зените» — это надуманная история. Взять хотя бы поведение игроков в матче первого после паузы тура чемпионата страны, в котором
Да и у тренера нервишки шалят. Когда еще именитый иностранный специалист, получающий по 4,5 млн евро в год, опускался до перепалки с фанатами, да еще не очной, а виртуальной? Манчини это сделал…
После второй нулевой ничьей в чемпионате России подряд один из фанатов упомянул Манчини в своей публикации в сети Instagram, послав итальянца «в задницу». Тут же под публикацией появился комментарий от имени аккаунта итальянского тренера. Манчини посылал фаната в том же направлении, но не одного, а в компании с его сестрой… Не к добру это все.
Степан Чаушьян