Увольнение Манчини будет стоит «Зениту» 9 млн евро

Источник: Советский спорт

Над главным тренером питерского «Зенита» Роберто Манчини сгущаются тучи. В чемпионате России после зимней паузы прошло уже два тура, а «Зенит» пока в ворота соперников не забил ни одного гола. Правда, клуб с берегов Невы и не пропускал, но все равно — это не тот результат, на который рассчитывали, нанимая одного из самых дорогих тренеров планеты прошлым летом. «Зенит» пока идет даже не в зоне Лиги чемпионов — настоящая катастрофа.

9 млн евро и он уйдет!

Зарплата Манчини в Санкт-Петербурге составляет 4,5 млн евро в год — настоящая победа его агента и бывшего игрока «Сампдории» Джорджио де Джорджиса. Цифра неофициальная, но очень близка к правде, что в свое время подтвердил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко. Контракт заключен по системе 3+2. То есть, тренеру гарантировано три года работы в «Зенит», плюс возможное продление контракта на два года, если результаты команды при итальянце будут устраивать «Зенит», а работа в Питере будет нравиться самому тренеру.

Контракт можно назвать долгосрочным, особенно, учитывая то, как часто в последнее время «Зенит» увольняет наставников. В этом — минус контракта.

— В случае досрочного расторжения «Зенит» будет обязан выплатить Манчини всю сумму, которая причиталась бы ему по соглашению до окончания срока его действия, то есть 9 млн евро, если отставка произойдет по окончании сезона, и чуть больше, если его уволят в ближайшее время, — объяснил «Советскому спорту» источник, знакомый с ситуацией.

Конечно, контракт можно было бы заключить и таким образом, чтобы компенсация выплачивалась не за весь срок, а за год, или полгода, или вообще не выплачивалась бы, если бы Манчини не смог достигнуть с клубом определенных результатов. Однако на таких условиях затащить именитого итальянского тренера в Россию не представлялось возможным — пришлось прогибаться.

На момент заключения соглашения Манчини входил в список 15-ти самых высокооплачиваемых тренеров мира, а теперь входит в пятерку самых высокооплачиваемых итальянских наставников по всей планете, уступая лишь Карло Анчелотти (15 млн евро в «Баварии»), Массимилиано Аллегри и Антонио Конте (по 7 млн евро в «Ювентусе» и «Челси» соответственно).

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39 млн евро в качестве компенсации

Если «Зенит» все же решит уволить Манчини, то станет далеко не первым клубом, который попался на удочку Роберто с огромной компенсацией.

Впервые крупные «отступные» Манчини получил в 2008 году, вскоре поле того, как переподписал выгодный для себя контракт с миланским «Интером», в котором он работал с 2004 года. Увольнение состоялось по итогам провального сезона. «Интеру» пришлось выплатить своему недавнему герою 16 млн евро.

Найти новое место работы Манчини удалось лишь через полтора года. В декабре 2009 года он устроился в «Манчестер Сити». «Горожане» терпели итальянского транжиру долгих 3,5 года, за которые главным достижением клуба стала победа в чемпионате Англии — совсем не то, чего ожидали владельцы команды. Ближе к концу сезона в 2013 году Манчини был вновь отправлен в отставку. На этот раз сумма компенсации за досрочное расторжение контракта составила порядка 12 млн евро.

Уже в сентябре 2013 года Манчини представили в качестве нового главного тренера турецкого «Галатасарая». Изначально Манчини просил 20 млн евро в год, но в итоге согласился и на 4,5 — столько же, сколько он получает в Санкт-Петербурге. Не прошло и года, как турецкий клуб отправил в отставку итальянца. Переговоры по расторжению контракта шли долго, но каким-то чудесным образом «Галатасарай» заставил Манчини отказаться от претензий на компенсацию. Не пора ли Фурсенко звонить в Турцию?

В ноябре 2014 года Манчини вернулся в «Интер», в котором, несмотря на ужасные результаты команды, Роберто умудрился продержаться достаточно долго — больше полутора лет — до августа 2016 года.

К тому моменту он уже успел перестать считаться одним из лучших тренеров мира, а миланцы, наученные горьким опытом, не стали предлагать ему баснословных контрактов. В итоге сумма компенсации составила всего порядка 2−2,5 млн евро.

Выходит, если «Зенит» все же решит расторгнуть контракт с итальянцем и согласится заплатить за это 9 млн евро, сумма компенсаций, полученных итальянским тренером «просто так» составит порядка 39 млн евро!

Но у «Зенита» есть тайное орудие. Клуб может одновременно избавиться от итальянца и подпортить ему жизнь. Платить, правда, придется и в этом случае…

Как увольняют в «Зените»

В принципе, в «Зените» расставаться с тренерами умеют, в отличие от сборной России и Российского футбольного союза, которым в свое время также руководил все тот же Сергей Фурсенко.

Все мы помним, как в северной столице провожали Дика Адвоката — всем стадионом и со слезами на глазах. Тогда болельщики приехали провожать тренера в аэропорт. Клуб тоже не обидел наставника, полностью выплатив положенную ему компенсацию, которая оказалась незначительной по сегодняшним дням — не более миллиона евро.

Следующим «Зенит» возглавил еще один итальянский специалист Лучано Спаллетти. Он провел в Петербурге долгих пять лет, дважды завоевав звания чемпиона страны и получив продление контракта с зарплатой 3 млн евро в год. На европейской арене, правда, дела у клуба не заладились, а под конец работы начал разваливаться и коллектив. На момент увольнения в 2014 году у Спаллетти оставалось еще 1,5 года действующего контракта. От компенсации он отказываться не захотел. «Зенит» тоже отказался выплачивать тренеру единовременно положенные 4,5 млн евро. Выход был найден оригинальный — «Зенит» отстранил Спаллетти от работы в клубе, не расторгая контракт. Итальянец ничего не делал и продолжал получать зарплату — каждый месяц. Единственное условие — не подписывать контракт ни с одним другим клубом. В противном случае соглашение с «Зенитом» было бы аннулировано, а сам итальянец обязан был бы заплатить компенсацию сине-бело-голубым. Спаллетти выдержал полтора года без работы, получив в итоге свои 4,5 млн евро. Вполне возможно, что и Манчини предложат такой же выход.

На смену Спаллетти пришел португалец Андре Виллаш-Боаш. Результаты его деятельности в «Зените» тоже не впечатляли, но клуб все же хотел продлить контракт с молодым тренером. На этот раз отказ услышал уже «Зенит». По истечении своего двухлетнего соглашения Виллаш-Боаш покинул Россию — без всякой компенсации.

Последним уволенным из «Зенита» тренером на данный момент является румынский специалист Мирча Луческу, сумевший продержаться в Санкт-Петербурге 1 год и 4 дня. В мае 2017 года последовала отставка, хотя по контракту Луческу оставалось проработать в «Зените» еще год с зарплатой 4 млн евро. Именно эти деньги и требовал тренер. После длительных переговоров румынский специалист согласился сократить свои требования до 2,5 млн евро, которые в итоге и получил.

С одной стороны мы имеем клуб, который вроде как умеет находить с тренерами компромисс, с другой упертого итальянского наставника, с которыми в «Зените» уже возникали проблемы. Интересно будет посмотреть, чем закончится это противостояние.

Больше Манчини тратил только в «Манчестер Сити»

В России Манчини, вылетевший с «Зенитом» из Лиги чемпионов и Кубка страны и, судя по всему, потерявший шансы на чемпионское звание, вместо того, чтобы раскаяться в ошибках, предъявляет претензии клубу. Мол, провели неправильную трансферную политику.

Мы решили поворошить прошлое и проверить, как для Манчини закупались другие его команды. Оказалось, что больше, чем в «Зените» итальянскому тренеру позволялось только в «Манчестер Сити». Там итальянец купил 19 футболистов, на которых потратил 344,6 млн евро — в среднем по 18,1 млн евро на игрока.

«Зенит» переплюнул даже миланский «Интер», причем дважды. В первый свой приход в «нерадзурри» Манчини потратил 126,2 млн евро на приобретение 17 игроков — в среднем по 7,4 млн евро. Во второй раз ему дали 174,7 млн евро на покупку 22 футболистов — в среднем по 7,9 млн евро на каждого.

Общая цифра в «Зените» пока не так впечатляет — «всего» 94,3 млн евро. Но ведь и в клубе Манчини работает не так долго — меньше года.

На эти деньги было куплено 11 футболистов, имя каждого из которых было согласовано с главным тренером. В среднем на игрока потратили по 8,6 млн евро — больше, чем в «Интере», «Галатасарае», «Лацио» и «Фиорентине». Результата, правда, пока нет…

Нервы сдают

Не стоит думать, что проблемы в «Зените» — это надуманная история. Взять хотя бы поведение игроков в матче первого после паузы тура чемпионата страны, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Амкаром»…

Да и у тренера нервишки шалят. Когда еще именитый иностранный специалист, получающий по 4,5 млн евро в год, опускался до перепалки с фанатами, да еще не очной, а виртуальной? Манчини это сделал…

После второй нулевой ничьей в чемпионате России подряд один из фанатов упомянул Манчини в своей публикации в сети Instagram, послав итальянца «в задницу». Тут же под публикацией появился комментарий от имени аккаунта итальянского тренера. Манчини посылал фаната в том же направлении, но не одного, а в компании с его сестрой… Не к добру это все.