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13:00 (мск), источник: ТАСС

Церемония открытия «Екатеринбург-Арены» состоится 15 апреля перед игрой «Урал» — «Спартак»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Церемония открытия «Екатеринбург-Арены» после реконструкции к чемпионату мира пройдет перед матчем Российской футбольной премьер-лиги между местным «Уралом» и московским «Спартаком», который запланирован на 15 апреля. Об этом сообщил журналистам президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Источник: РИА "Новости"

На стадионе пройдет три тестовых матча в преддверии чемпионата мира: «Урал» сыграет в рамках чемпионата страны с «Рубином» (24-й тур, 1 апреля), «Спартаком» (26-й тур, 15 апреля) и «Амкаром» (29-й тур, 6 мая).

«1 апреля — это все-таки тестовый матч, будет проверено, как все пройдет, как сработают системы. 15 апреля будет официальное открытие перед матчем со «Спартаком», — сообщил Иванов. «Стадион комфортный, крыша закрывает полностью стадион. Ждем всех», — также отметил он.

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В пресс-службе «Урала» ТАСС уточнили, что церемония включит в себя шоу-программу, возможно появление известных личностей. В ней примут участие представители оргкомитета «Россия-2018», клуба и областного министерства спорта.

Первый в истории России домашний чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

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