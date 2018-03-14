Церемония открытия «Екатеринбург-Арены» состоится 15 апреля перед игрой «Урал» — «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

На стадионе пройдет три тестовых матча в преддверии чемпионата мира: «Урал» сыграет в рамках чемпионата страны с «Рубином» (24-й тур, 1 апреля), «Спартаком» (26-й тур, 15 апреля) и «Амкаром» (29-й тур, 6 мая).

«1 апреля — это все-таки тестовый матч, будет проверено, как все пройдет, как сработают системы. 15 апреля будет официальное открытие перед матчем со «Спартаком», — сообщил Иванов. «Стадион комфортный, крыша закрывает полностью стадион. Ждем всех», — также отметил он.

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В пресс-службе «Урала» ТАСС уточнили, что церемония включит в себя шоу-программу, возможно появление известных личностей. В ней примут участие представители оргкомитета «Россия-2018», клуба и областного министерства спорта.