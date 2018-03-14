Церемония открытия «Екатеринбург-Арены» состоится 15 апреля перед игрой «Урал» — «Спартак»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Церемония открытия «Екатеринбург-Арены» после реконструкции к чемпионату мира пройдет перед матчем Российской футбольной
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Церемония открытия «Екатеринбург-Арены» после реконструкции к чемпионату мира пройдет перед матчем Российской футбольной
На стадионе пройдет три тестовых матча в преддверии чемпионата мира: «Урал» сыграет в рамках чемпионата страны с «Рубином» (24-й тур, 1 апреля), «Спартаком» (26-й тур, 15 апреля) и «Амкаром» (29-й тур, 6 мая).
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Первый в истории России домашний чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).