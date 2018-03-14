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11:53 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Урал»: Клуб доволен игрой новичков команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты, которые пополнили состав екатеринбургского «Урала» в зимнее трансферное окно, усилят команду. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Григорий Иванов.

Источник: РИА "Новости"

В зимнее трансферное окно состав «Урала» пополнили вратарь Владислав Полетаев, защитник Мингиян Бевеев, полузащитники Андрей Егорычев, Отман Эль-Кабир, Дмитрий Хомченовский.

«Мы провели всего две игры, и из тех ребят, кого мы взяли, сыграли только Андрей Егорычев и Отман Эль-Кабир. Мы довольны теми новичками, которые пришли в нашу команду, думаю, они усилят состав, — сказал Иванов. — Посмотрим, как дальше будет продолжаться, а пока мы, конечно, довольны теми, кого взяли, мы долго их просматривали, сейчас они на сборах были, мы на них смотрели — все хорошо».

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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