Гендиректор ФК «Урал»: Клуб доволен игрой новичков команды

«Мы провели всего две игры, и из тех ребят, кого мы взяли, сыграли только Андрей Егорычев и Отман Эль-Кабир. Мы довольны теми новичками, которые пришли в нашу команду, думаю, они усилят состав, — сказал Иванов. — Посмотрим, как дальше будет продолжаться, а пока мы, конечно, довольны теми, кого взяли, мы долго их просматривали, сейчас они на сборах были, мы на них смотрели — все хорошо».