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00:49 (мск), источник: Известия

Синицын: Место в основе не повлияло на нашу дружбу с Крицюком

Голкипер «Краснодара» — о ничьей с «Динамо», шансах попасть в Лигу чемпионов и своем будущем в клубе.

Источник: ИТАР-ТАСС

Меньше месяца назад футбольный клуб «Краснодар» отметил свое 10-летие. За столь непродолжительный для жизни спортивного сообщества срок команде удалось пробиться в элиту отечественного футбола и сыграть несколько сезонов в еврокубках. Сейчас «горожане» являются одними из главных претендентов на пьедестал по итогам текущего розыгрыша чемпионата России и борются за победу наравне с многолетними фаворитами РФПЛ. В 22-м туре РФПЛ «Краснодар» допустил неожиданную осечку, сыграв вничью с московским «Динамо» (0:0). После этой встречи «Известия» пообщались с основным стражем ворот «быков» Андреем Синицыным. 29-летний голкипер рассказал о шансах своей команды на попадание в Лигу чемпионов, будущем в краснодарском клубе и мечте о сборной России.

— Тот факт, что «Краснодар» перед игрой с «Динамо» шел на втором месте, психологически давил на команду?

— Я бы так не сказал. Все-таки мы шли не на первой строчке с небольшой форой от конкурентов. Тем более, впереди еще восемь матчей, и все команды, которые находятся рядом с нами, выступают в роли догоняющих, у всех максимальные задачи. Поэтому мы об этом даже не думали.

— Обидно, что упустили вторую строчку?

— Еще есть время это исправить — тем более, у нас впереди игры с прямыми конкурентами.

— Но все-таки ничью с «Динамо» можно назвать отрицательным результатом для клуба?

— Наверное. Мы потеряли два очка, а у нас были хорошие шансы, чтобы отличиться. Но в целом, игра была достаточно равной. Поле тяжелое, но условия одинаковые для всех.

— Предыдущий матч РФПЛ против «Ростова» «Краснодар» провел на хорошем газоне и забил много голов (3:1). Эта игра, по вашим словам, проходила на тяжелом покрытии и закончилась нулевой ничьей. Есть взаимосвязь?

— Думаю, если посмотреть статистику, то да. Наверное, любые тяжелые погодные условия усложняют игру. Даже если команды будут играть летом, но в сильный ливень — не стоит ждать обилия забитых мячей. Также и с холодом. Но в целом газон в Химках был не так плох, просто нужно было реализовывать свои моменты.

— Уже несколько лет Лига чемпионов остается несбыточной мечтой для «Краснодара». Насколько реально пробиться в самый престижный клубный турнир по итогам этого сезона?

— Не то чтобы это несбыточная мечта для нас. По сути, это цель для любой сильной команды, и конкуренция за попадание в этот турнир всегда очень высока. Где-то нам, наверное, не хватает опыта в борьбе за Лигу чемпионов, где-то везения, а где-то, возможно, и мастерства. Рано или поздно мы все равно к этому прийдем.

— Во время зимнего перерыва «Краснодар» фактически не поменял состав, команда пополнилась лишь Олегом Шатовым. Стабильность помогает вам или обновления все же необходимы?

— Думаю, у нас одна из самых техничных команд в чемпионате. Конечно, не со всеми соперниками удается показывать такой футбол — с кем-то нужно действовать от обороны. Но большенство матчей мы проводим с позиции силы. И тот момент, что мы сыграны и происходит мало кадровых перестановок, конечно, помогает нам.

— Сейчас вы — основной голкипер «Краснодара», хотя долгое время считались вторым номером. Как оцените свои перспективы в дальнейшем?

— Я не оцениваю свои выступления, а просто играю. Делать какие-то выводы — задача нашего тренерского штаба. Какого-то давления и мыслей, что я играю в основе до одной ошибки, стараюсь не допускать.

— Вас связывают дружеские отношения с конкурентом за место в основном составе «Краснодара» Станиславом Крицюком. То, что теперь вы первый номер клуба, как-то повлияло на ваше общение?

— Мое место в основе абсолютно не повлияло на нашу дружбу. Мы хорошо общались и когда он был основным голкипером, и теперь, когда я играю с первых минут. Мы всегда стараемся поддерживать друг друга и помогать во всем. Никаких проблем в общении у нас точно нет.

— Стабильная игра в «Краснодаре» позволяет задуматься о вызове в сборную России?

— Наверное, любой игрок, который занимается футболом профессионально, мечтает попасть в национальную команду. Это главная цель или мечта для любого футболиста, и я здесь — не исключение.

— У вас остается всего год до окончания контракта с «Краснодаром», что думаете о своем будущем?

— Придет время, будем разговаривать с клубом. Еще даже чуть больше года. По поводу пролонгации соглашения мы всегда успеем поговорить.

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