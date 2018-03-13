Слова Манчини: эмоции или расчет?
Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР анализирует последние результаты «Зенита» и высказывания его главного тренера.
Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР анализирует последние результаты «Зенита» и высказывания его главного тренера.
УКОЛЫ В АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЕЙ
На прошлой неделе после матча с «Ростовом» (0:0) в течение получаса, сначала во
Отвечая на вопрос о травме Мамманы, итальянец заметил: «Не важно — сколько защитников (на поле), главная проблема в том, что важный игрок травмирован. Футболистов на эту позицию нет. Мы планировали взять туда еще игроков, но не вышло».
А пытаясь объясниться на тему трех нулевых ничьих подряд, он сообщил: «Мы столкнулись с проблемой еще в прошлом году — голы забивает исключительно Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него — это большая проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это длится уже не первый месяц».
Тремя днями ранее, сразу после поражения в Лейпциге (1:2), то же самое тренер сказал и еще об одной позиции: «Мы столкнулись с проблемой, о которой я знал — у нас
Итак, у «Зенита», по мнению его главного тренера (сообщившего по ходу дела, что во втором тайме матча с «Лейпцигом» в его команде были только четыре человека — остальные исчезли) некому играть. У него нет замены:
а) центральным защитникам. При том что, помимо Мамманы, в распоряжении имеются Иванович, Мевля, а также Кришито, не раз игравший в центре обороны. Итальянца же на фланге в этом случае способны заменить Жирков и Набиуллин. Первый — равноценно сейчас, второй — в перспективе, для чего и взят.
б) Кокорину как голеадору. При наличии таких игроков группы атаки, как Дриусси, Ригони, Полоз, Заболотный, а совсем недавно еще и Дзюба, которого Манчини забраковал сам. А летом присутствовал еще и Жулиану, один из лидеров команды в предыдущем сезоне, который никуда не рвался. Но на этом игроке с тонким пасом был тоже поставлен крест.
в) Паредесу в центре полузащиты. Не буду сравнивать с ним Ерохина и Оздоева, а вот Кузяев, пожалуй, играет стабильнее аргентинца. Но странно было бы иметь равноценную замену стержневому и дорогому игроку. При этом итальянец, хоть и сетует на отсутствие дублера Паредеса,
Не удивился бы, если бы в случае «пенки» Лодыгина в Ростове мы услышали из уст Манчини фразу, что Луневу в воротах альтернативы тоже нет. А о Кузяеве, если ему
Хотя справедливости ради прогресс Кузяева и доверие ему — это то немногое, за что Манчини действительно можно сказать «спасибо».
ПОСЛЕ МОЩНОГО СТАРТА ТРЕНЕР РАССЛАБИЛСЯ?
Все то, что процитировано выше, Манчини говорит о клубе, который прошлым летом потратил 85 миллионов евро (по данным transfermarkt) на новых игроков, обойдя по этому показателю всю остальную РФПЛ, вместе взятую. При этом было четко указано, что тем самым исчерпан бюджет на два трансферных окна вперед. И все же зимой «Зенит» приобрел Заболотного, Набиуллина и Оздоева — еще почти за девять миллионов евро. Зачем питерцам нужен, в частности, последний — это другой вопрос, но в любом случае на скупость клуба, тем более в сегодняшних российских реалиях, Манчини жаловаться не должен.
Однако он именно это и делает. Зачем?
Манчини — слишком опытный в футбольном бизнесе человек, чтобы такие слова вылетали из его уст в порыве эмоций. Когда у тебя — трехлетний контракт, согласно которому ты получаешь в районе 4,5 миллиона евро в год (когда после подписания соглашения президента «Зенита» Сергея Фурсенко агентство ТАСС спросило, верна ли эта сумма, он ответил: «Я не озвучиваю никаких цифр, но это очень похоже»), и ты имеешь опыт работы в таких клубах, как миланский «Интер» (дважды), «Манчестер Сити», «Фиорентина», «Лацио», «Галатасарай», то ни о какой наивности и прекраснодушном романтизме не может быть и речи. Тем более что Манчини никогда всех этих качеств и не приписывали.
А потому серия подобных высказываний говорит ровно об одном — итальянец сознательно играет на нервах у работодателей. Многие заметили, что ростовские фразы Манчини случились в день рождения Сергея Фурсенко. Такое вот поздравление с праздником.
Жалобы Манчини похожи на то, что говорили в последние годы сначала Андре
Здесь же правила игры были определены — и оглашены — заранее. Неплохие для Манчини правила, если сравнивать не с «Манчестер Сити», а с соперниками по РФПЛ. Оставшись два года подряд без Лиги чемпионов, «Зенит» стал строить новую команду, не жалея финансов. Пусть только и в летний период — объявив об этом заблаговременно.
Почти вся пресса — не исключая и автора этих строк — под впечатлением от первых побед и разгромов Манчини (включая 5:1 над «Спартаком») его команду тут же короновала. Не просматривается, мол, тех, кто может составить такому «Зениту» конкуренцию.
Не знаю, поверил ли в это сам Манчини, но ведь опять же — он достаточно опытный человек, чтобы не поддаваться переменчивым настроениям
И ведь никто из ключевых игроков осенью
А теперь смотришь и думаешь: зачем Петербургу Краневиттер? Когда начнет адаптироваться и давать результат Дриусси? Отчего охватил сплин Паредеса? И все это — о дорогостоящих футболистах, которые должны определять результат.
О том, что у «Зенита» нет человека с последним пасом, после закрытия летнего трансферного окна не говорил только ленивый. Если бы Жулиану был нужен Манчини — остался бы. Но его продали. К Дзюбе можно относиться как угодно, но он не только при тандеме
А может, просто не на тех людей ставка? Я вот, например, убежден, что итальянец даже на 20 процентов не использует потенциал Юрия Жиркова, который
В СЕМИ ИЗ ДЕСЯТИ ПОСЛЕДНИХ МАТЧЕЙ «ЗЕНИТ» НЕ ЗАБИВАЛ
Вспоминаю, что в 2012 году Манчини мог стать главным тренером сборной России. Но тут наша национальная команда не вышла из группы на Евро-2012 (по нынешним временам уже даже не могу сказать, что она там провалилась), после чего Сергей Фурсенко подал в отставку с поста президента РФС. А Виталий Мутко со своих тогдашних министерских высот решил вопрос с Фабио Капелло, и приезд Манчини в Россию был отложен на пять лет.
Дон Фабио в Бразилии и после нее тоже оставил о себе не самую светлую память, но хотя бы вышел на ЧМ-2014 с достойным уважения отборочным циклом — попробуй опереди с нашим подбором игроков Португалию. А он это сделал и будущего чемпиона Европы с Криштиану Роналду дома всухую обыграл. Прежде чем разочаровать публику разными поступками и высказываниями, он в России добился хоть
У Манчини же сейчас, мягко говоря, посредственные результаты — хуже за последние десять лет у «Зенита» после 22 тура не было ни разу. А высказывания о селекции и недовольство трансферной политикой клуба портят ему еще и репутацию. Хотя, смею напомнить, Манчини — первый тренер в истории российского клубного футбола, который выигрывал чемпионаты Италии и Англии. До сих пор у нас не было никого, кто брал бы хоть один из них. Понятно, кроме Капелло — но тот работал в сборной, а не в клубе.
То есть, если посмотреть на ситуацию прямолинейно, то в Россию должен был приехать человек, глядя на которого, коллеги цокали бы языками и учились. Мол, где АПЛ — а где мы. Но неудача Манчини в «Галатасарае» и во второй заход в «Интере» «Зенит» не напрягла.
И вот теперь происходит то, после чего не упускает возможности косвенно поддеть соотечественника даже Массимо Каррера, которого, правда, на
Из десяти последних матчей «Зенит» не забивал в семи. Сначала была серия из четырех «сухих» игр с 13-го по 16-й туры — 0:1 от «Арсенала», по 0:0 с ЦСКА и «Рубином», 0:3 от «Локомотива». И теперь трижды кряду по 0:0 — с «Ахматом», «Амкаром» и «Ростовом». А до этого еще случались нулевые ничьи с «Динамо» и с теми же ростовчанами.
Итак, в общей сложности питерцы не забивали в девяти матчах из 22. То есть в 40,9% игр чемпионата. В отрезке же начиная с 15 октября, то есть за последние пять месяцев, — в 70% встреч. Как это понимать? Причем это прямая вина Манчини. Ведь в его распоряжении за это время были следующие весьма квалифицированные игроки группы атаки. Плюс целая россыпь вполне себе забивных полузащитников.
Все эти результаты и высказывания Манчини особенно неприглядно выглядят на фоне того, что делает в ЦСКА Виктор Гончаренко. В его распоряжении — 13 — 14 футболистов (треть из которых — своя молодежь), которыми белорусский тренер ухитряется
О «Локомотиве» и Юрии Семине, которым в начале сезона в представлении российского футбольного сообщества было до «Зенита», как до Луны, я уже просто не говорю.
Единственный, кому действительно не оказалось замены в «Зените»,
ЕЩЕ МОЖНО ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
Вернемся, однако, к Манчини. Чего же он добивается? Зачем ему нужно говорить все то, от чего хватаются за головы даже болельщики «Зенита» — и, возможно, они больше всех?
С недавних пор ни для кого не является секретом, что Манчини хотят видеть во главе сборной Италии. И он, судя по всему, ничего против такого развития событий не имеет.
Вполне допускаю, что на фоне не самой престижной лиги в мире подобная перспектива (особенно если она будет оплачиваться не хуже, а работать надо меньше) действительно греет его итальянскую душу. Тем более что хуже Вентуры сработать уже невозможно, а сравнивают обычно с предшественником.
Если это действительно так, то со стороны Роберто было бы честно все объяснить, после чего уйти по доброй воле и без отступных. Неужели Манчини с такими результатами планирует покинуть Россию и получить компенсацию за трехлетний контракт?
Но «Зениту», который в таблице чемпионата нынче — пятый, от этого не легче.