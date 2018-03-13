Слова Манчини: эмоции или расчет?

Источник: Спорт-Экспресс

УКОЛЫ В АДРЕС РАБОТОДАТЕЛЕЙ

На прошлой неделе после матча с «Ростовом» (0:0) в течение получаса, сначала во флеш-интервью каналу «Наш футбол», а затем на пресс-конференции, Роберто Манчини дваж­ды уколол своих работодателей.

Отвечая на вопрос о травме Мамманы, итальянец заметил: «Не важно — сколько защитников (на поле), главная проблема в том, что важный игрок травмирован. Футболистов на эту позицию нет. Мы планировали взять туда еще игроков, но не вышло».

А пытаясь объясниться на тему трех нулевых ничьих подряд, он сообщил: «Мы столкнулись с проблемой еще в прошлом году — голы забивает исключительно Кокорин. Больше забивать некому. Наша зависимость от него — это большая проблема. Я просил купить игроков, которые могли бы забивать, их не дали, поэтому это длится уже не первый месяц».

Тремя днями ранее, сразу после поражения в Лейпциге (1:2), то же самое тренер сказал и еще об одной позиции: «Мы столкнулись с проб­лемой, о которой я знал — у нас один-единственный Паредес на всю команду, и другого игрока такого плана нет. Мы хотели взять еще одного такого игрока — по мышлению, игровым действиям, — нам это не удалось».

Итак, у «Зенита», по мнению его главного тренера (сообщившего по ходу дела, что во втором тайме матча с «Лейпцигом» в его команде были только четыре человека — остальные исчезли) некому играть. У него нет замены:

а) центральным защитникам. При том что, помимо Мамманы, в распоряжении имеются Иванович, Мевля, а также Кришито, не раз игравший в центре обороны. Итальянца же на фланге в этом случае способны заменить Жирков и Набиуллин. Первый — равноценно сейчас, второй — в перспективе, для чего и взят.

б) Кокорину как голеадору. При наличии таких игроков группы атаки, как Дриусси, Ригони, Полоз, Заболотный, а совсем недавно еще и Дзюба, которого Манчини забраковал сам. А летом присутствовал еще и Жулиану, один из лидеров команды в предыдущем сезоне, который никуда не рвался. Но на этом игроке с тонким пасом был тоже поставлен крест.

в) Паредесу в центре полузащиты. Не буду сравнивать с ним Ерохина и Оздоева, а вот Кузяев, пожалуй, играет стабильнее аргентинца. Но странно было бы иметь равноценную замену стержневому и дорогому игроку. При этом итальянец, хоть и сетует на отсутствие дублера Паредеса, зачем-то отдал в аренду в «Рубин» Нобоа.

Не удивился бы, если бы в случае «пенки» Лодыгина в Ростове мы услышали из уст Манчини фразу, что Луневу в воротах альтернативы тоже нет. А о Кузяеве, если ему какое-то количество матчей придется пропустить, наслушаемся обязательно.

Хотя справедливости ради прогресс Кузяева и доверие ему — это то немногое, за что Манчини действительно можно сказать «спасибо».

ПОСЛЕ МОЩНОГО СТАРТА ТРЕНЕР РАССЛАБИЛСЯ?

Все то, что процитировано выше, Манчини говорит о клубе, который прошлым летом потратил 85 миллионов евро (по данным transfermarkt) на новых игроков, обойдя по этому показателю всю остальную РФПЛ, вместе взятую. При этом было четко указано, что тем самым исчерпан бюджет на два трансферных окна вперед. И все же зимой «Зенит» приобрел Заболотного, Набиуллина и Оздоева — еще поч­ти за девять миллионов евро. Зачем питерцам нужен, в частности, последний — это другой вопрос, но в любом случае на скупость клуба, тем более в сегодняшних российских реалиях, Манчини жаловаться не должен.

Однако он именно это и делает. Зачем?

Манчини — слишком опытный в футбольном бизнесе человек, чтобы такие слова вылетали из его уст в порыве эмоций. Когда у тебя — трехлетний контракт, согласно которому ты получаешь в районе 4,5 миллиона евро в год (когда после подписания соглашения президента «Зенита» Сергея Фурсенко агентство ТАСС спросило, верна ли эта сумма, он ответил: «Я не озвучиваю никаких цифр, но это очень похоже»), и ты имеешь опыт работы в таких клубах, как миланский «Интер» (дважды), «Манчестер Сити», «Фиорентина», «Лацио», «Галатасарай», то ни о какой наивности и прекраснодушном романтизме не может быть и речи. Тем более что Манчини никогда всех этих качеств и не приписывали.

А потому серия подобных высказываний говорит ровно об одном — итальянец сознательно играет на нервах у работодателей. Многие заметили, что ростовские фразы Манчини случились в день рождения Сергея Фурсенко. Такое вот поздравление с праздником.

Жалобы Манчини похожи на то, что говорили в последние годы сначала Андре Виллаш-Боаш, а потом Мирча Луческу. Но они все же больше внимания уделяли судейству, что итальянец впервые подробно сделал после домашней ничьей с «Амкаром» (0:0). Хотя полезнее было бы объяснить, почему его команда почти не создала голевых моментов и вообще неудачно действует в позиционной атаке.

Здесь же правила игры были определены — и оглашены — заранее. Неплохие для Манчини правила, если сравнивать не с «Манчестер Сити», а с соперниками по РФПЛ. Оставшись два года подряд без Лиги чемпионов, «Зенит» стал строить новую команду, не жалея финансов. Пусть только и в летний период — объявив об этом заблаговременно.

Почти вся пресса — не исключая и автора этих строк — под впечатлением от первых побед и разгромов Манчини (включая 5:1 над «Спартаком») его команду тут же короновала. Не просматривается, мол, тех, кто может сос­тавить такому «Зениту» конкуренцию.

Не знаю, поверил ли в это сам Манчини, но ведь опять же — он достаточно опытный человек, чтобы не поддаваться переменчивым настроениям масс-медиа. Но похоже, что после такого старта итальянец сам оказался не готов к тому, что затем что-то пойдет не так. Расслабился.

И ведь никто из ключевых игроков осенью по-серьезному не «ломался» — тут Роберто пожаловаться не на что. Оказались ему не нужны Дзюба с Шатовым — клуб не стал настаивать, раздал, как еще десяток с лишним человек (что при их зарплатах, мягко говоря, нелегко) по арендам. Не сомневаюсь, что в «Зените» понимали риски с приобретением сразу пяти аргентинцев, к тому же части из них — вообще без европейского опыта, но опять же пошли Манчини навстречу.

А теперь смотришь и думаешь: зачем Петербургу Краневиттер? Когда начнет адаптироваться и давать результат Дриусси? Отчего охватил сплин Паредеса? И все это — о дорогостоящих футболистах, которые должны определять результат.

О том, что у «Зенита» нет человека с последним пасом, после закрытия летнего трансферного окна не говорил только ленивый. Если бы Жулиану был нужен Манчини — остался бы. Но его продали. К Дзюбе можно относиться как угодно, но он не только при тандеме Виллаш-Боаш — Халк (когда, напомню, стал лучшим снайпером группового турнира Лиги чемпионов), но и при Луческу, уже без Халка, забивал столько, что вошел в «Клуб 100». А теперь, по словам Манчини, забивать некому.

А может, просто не на тех людей ставка? Я вот, например, убежден, что итальянец даже на 20 процентов не использует потенциал Юрия Жиркова, который по-прежнему, несмотря на возраст и травмы, способен на очень многое. Что видно и в сборной, и в тех матчах клуба, когда он появляется на поле. Сейчас, в Ростове, он был одним из лучших, если не лучшим у «Зенита». Доставлять мяч в чужую штрафную он способен, как мало кто другой. Причем не запрограммированным навесом-прострелом, а разнообразными и непредсказуемыми действиями, каких ныне «Зениту» очень не хватает.

В СЕМИ ИЗ ДЕСЯТИ ПОСЛЕДНИХ МАТЧЕЙ «ЗЕНИТ» НЕ ЗАБИВАЛ

Вспоминаю, что в 2012 году Манчини мог стать главным тренером сборной России. Но тут наша национальная команда не вышла из группы на Евро-2012 (по нынешним временам уже даже не могу сказать, что она там провалилась), после чего Сергей Фурсенко подал в отставку с поста президента РФС. А Виталий Мутко со своих тогдашних министерских высот решил вопрос с Фабио Капелло, и приезд Манчини в Россию был отложен на пять лет.

Дон Фабио в Бразилии и после нее тоже оставил о себе не самую светлую память, но хотя бы вышел на ЧМ-2014 с достойным уважения отборочным циклом — попробуй опереди с нашим подбором игроков Португалию. А он это сделал и будущего чемпиона Европы с Криштиану Роналду дома всухую обыграл. Прежде чем разочаровать публику разными поступками и высказываниями, он в России добился хоть чего-то.

У Манчини же сейчас, мягко говоря, посредственные результаты — хуже за последние десять лет у «Зенита» после 22 тура не было ни разу. А высказывания о селекции и недовольство трансферной политикой клуба портят ему еще и репутацию. Хотя, смею напомнить, Манчини — первый тренер в истории российского клубного футбола, который выигрывал чемпионаты Италии и Англии. До сих пор у нас не было никого, кто брал бы хоть один из них. Понятно, кроме Капелло — но тот работал в сборной, а не в клубе.

То есть, если посмотреть на ситуацию прямолинейно, то в Россию должен был приехать человек, глядя на которого, коллеги цокали бы языками и учились. Мол, где АПЛ — а где мы. Но неудача Манчини в «Галатасарае» и во второй заход в «Интере» «Зенит» не напрягла.

И вот теперь происходит то, после чего не упускает возможности косвенно поддеть соотечественника даже Массимо Каррера, которого, правда, на пресс-конференции после матча «Спартака» со СКА направили на эту тему прямой наводкой: «Мне хватает игроков, которые у меня есть. Я всеми доволен. И никогда не буду ныть, потому что все мои футболисты оставляют душу на поле и полностью выкладываются». Интереснее, правда, было бы задать этот вопрос Массимо, если бы красно-белые у Хабаровска не выиграли. Тут-то тренер доволен результатом, в такие моменты его спровоцировать сложно. Ближе к концу прошлого лета, по ходу неудачной серии «Спартака» фразы и у самого Карреры были не такими миролюбивыми.

Из десяти последних матчей «Зенит» не забивал в семи. Сначала была серия из четырех «сухих» игр с 13-го по 16-й туры — 0:1 от «Арсенала», по 0:0 с ЦСКА и «Рубином», 0:3 от «Локомотива». И теперь трижды кряду по 0:0 — с «Ахматом», «Амкаром» и «Ростовом». А до этого еще случались нулевые ничьи с «Динамо» и с теми же ростовчанами.

Итак, в общей сложности питерцы не забивали в девяти матчах из 22. То есть в 40,9% игр чемпионата. В отрезке же начиная с 15 октября, то есть за последние пять месяцев, — в 70%­ встреч. Как это понимать? Причем это прямая вина Манчини. Ведь в его распоряжении за это время были следующие весьма квалифицированные игроки группы атаки. Плюс целая россыпь вполне себе забивных полузащитников.

Все эти результаты и высказывания Манчини особенно неприглядно выглядят на фоне того, что делает в ЦСКА Виктор Гончаренко. В его распоряжении — 13 — 14 футболистов (треть из которых — своя молодежь), которыми белорусский тренер ухитряется крутить-вертеть так, что его команда на сегодня обгоняет «Зенит». Три гола армейцев в Грозном — это столько же, сколько питерцы забили в пяти последних турах, вместе взятых.

О «Локомотиве» и Юрии Семине, которым в начале сезона в представлении российского футбольного сообщества было до «Зенита», как до Луны, я уже просто не говорю.

Единственный, кому действительно не оказалось замены в «Зените», из-за чего и происходит многое из того, что мы видим, — это Константин Сарсания. И как селекционер, и как переговорщик, и как человек, одним своим присутствием и контролем над ситуацией обеспечивающий позитивную атмосферу. Но это — жизнь, и тут, увы, уже ничего не изменить.

ЕЩЕ МОЖНО ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

Вернемся, однако, к Манчини. Чего же он добивается? Зачем ему нужно говорить все то, от чего хватаются за головы даже болельщики «Зенита» — и, возможно, они больше всех?

С недавних пор ни для кого не является секретом, что Манчини хотят видеть во главе сборной Италии. И он, судя по всему, ничего против такого развития событий не имеет.

Вполне допускаю, что на фоне не самой престижной лиги в мире подобная перспектива (особенно если она будет оплачиваться не хуже, а работать надо меньше) действительно греет его итальянскую душу. Тем более что хуже Вентуры сработать уже невозможно, а сравнивают обычно с предшественником.

Если это действительно так, то со стороны Роберто было бы честно все объяснить, после чего уйти по доброй воле и без отступных. Неужели Манчини с такими результатами планирует покинуть Россию и получить компенсацию за трехлетний контракт?