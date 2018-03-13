Куда пропали судьи? На пять матчей всего семь кандидатов

Источник: Спорт-Экспресс

Назначения получили:

«СКА-Хабаровск» — «Урал» — ФЕДОТОВ (Москва), Назаров (Невинномысск), Бочков (Сочи), резервный Анопа (Благовещенск), инспектор Малый (Волгоград);.

«Арсенал» — «Ростов» — С. С. ЛАПОЧКИН, Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область), резервный Амелин (Тула), инспектор Мартынов (Москва);.

«Краснодар» — «Уфа» — МОСКАЛЕВ (Воронеж), Воронцов (Ярославль), Миневич (Смоленск), резервный Сухой (Люберцы), инспектор Баскаков (Московская область);.

«Анжи» — «Тосно» — С. ИВАНОВ, Сафьян (Москва), Петросян (Бронницы), резервный Фролов (Москва), инспектор Анохин (Москва);.

«Рубин» — «Спартак» — БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа), резервный Васильев (Ижевск), инспектор Гвардис (Калининград).

Во второй части чемпионата России пока не провели ни одного матча Алексей Николаев (не сдал тесты), Виталий Мешков (арбитр ФИФА, еще не сдал все тесты), Алексей Матюнин (арбитр ФИФА), Павел Кукуян, Сергей Куликов, Алексей Сухой и Станислав Васильев. Как известно, с ошибками работали Владимир Сельдяков, Артем Чистяков и Роман Галимов — им пока назначений в премьер-лиге не дают.

В марте в двух матчах подряд («Локомотив» — «Спартак» и «Амкар» — «Арсенал») несколько серьезных ошибок допустил Михаил Вилков. Его на время отстранили от работы в чемпионате и даже заменили на одной игр в первенстве России. 17 марта встречу «Енисей» — «Факел» вместо Вилкова судит Галимов.

В 22-м туре в игре «Ростов» — «Зенит» Алексей Еськов не назначил два пенальти (по одному в ворота каждой из команд) и тоже на время сел на скамейку запасных. Кирилл Левников на пару недель выбыл из-за повреждения.