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20:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Календарь «Локомотива»: где лидер потеряет очки?

Теоретически «Локо» может стать чемпионом уже в 25-м туре!

Источник: Чемпионат.com

Победа «Локомотива» над «Уралом» вернула москвичам гандикап в восемь очков. Именно такой отрыв был у москвичей от второго места на протяжении зимнего перерыва. Хотя это разные +8 тогда и сейчас. Если раньше до конца сезона оставалось десять туров, то теперь уже восемь. А при этом ещё на одну встречу с прямым конкурентом меньше.

В ближайшем туре «Локо» играет в Перми, а потом проводит сразу четыре встречи, фактически не покидая столицу (стадион «Арена Химки» находится в 400 метрах от Москвы).

Вот список оставшихся восьми матчей «Локомотива» в РФПЛ-2017/18:

1 апреля. Пермь. «Амкар»
8 апреля. Москва. «Ростов»
15 апреля. Химки. «Динамо»
18 апреля. Москва. «Ахмат»
22 апреля. Москва. «Уфа»
29 апреля. Краснодар. «Краснодар»
6 мая. Москва. «Зенит»
13 мая. Тула. «Арсенал».

Одно из главных испытаний ждет команду Сёмина уже в ближайшем матче. «Амкар» только на первый взгляд выглядит простым соперником. А ведь красно-чёрные не просто побеждали «Локо» в этом сезоне. Они вообще имеют положительный баланс очных встреч, как бы удивительно это не звучало! Команды встречались 28 раз: 9 ничей, 11 побед «Амкара», и 8 — «Локо».

Тут есть ещё одна серьёзная проблема, о которой несколько раз говорил Сёмин — игры после возвращения игроков из сборных. За последние два года у «Локо» в разы выросло количество футболистов национальных команд. Теперь из игроков сборной можно составить полноценный состав!

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Эти футболисты возвращаются в разной степени готовности: кто-то с болячками, кто-то просто устает от перелётов. Показательный факт: последнее поражение в РФПЛ случилось именно после такого перерыва на сборные в октябре.

Радовать «железнодорожников» могут только удаления Белорукова и Огуде, которые пропустят ближайший матч. Хотя насчёт Огуде — ещё не факт. КДК рассмотрит вопрос о том, чтобы снять дисквалификацию с футболиста.

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Затем у «Локо» те самые четыре матча без перелётов: «Ростов», «Динамо», «Ахмат», «Уфа». Судя по приличному футболу, который показали ростовчане — именно с ними придется тяжелее всего. Если вдруг вы не заметили: в прошедшем туре команда Карпина по игре не уступала «Зениту».

Дико интересно, как структурно будет выглядеть матч «Локомотив» — «Уфа». Обе команды играют от обороны. Любители ставок могут смело грузить на низовой матч по количеству голов. Как мы знаем по этому сезону именно с такими соперниками у «железнодорожников» случаются проблемы. Понятно, что наибольшее сопротивление «Локомотив» встретит в этом сезоне в 28-м и 29-м турах (с «Краснодаром» и «Зенитом»), но из соперников, которые вне топ-5 клубов именно «Ростов» и «Уфа» могут предоставить больше всего проблем.

Учитывая приведенные аргументы, таблицу и статистику по нашим оценкам такова вероятность, что «Локо» потеряет очки в оставшихся матчах:

«Амкар» — 35%
«Ростов» — 40%
«Динамо» — 25%
«Ахмат» — 25%
«Уфа» — 40%
«Краснодар» — 60%
«Зенит» — 55%
«Арсенал» — 25%

Понятно, что в нашей лиге может случиться всякое. И тут любые оценки условны. Тем более всё поменяется, если «Локо» досрочно гарантирует себе чемпионство. Тогда находить мотивацию будет сложнее. Например, в Тулу «железнодорожники» могут приехать вторым составом или не очень свежими.

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