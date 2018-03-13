Календарь «Локомотива»: где лидер потеряет очки?
Теоретически «Локо» может стать чемпионом уже в 25-м туре!
Теоретически «Локо» может стать чемпионом уже в 25-м туре!
Победа «Локомотива» над «Уралом» вернула москвичам гандикап в восемь очков. Именно такой отрыв был у москвичей от второго места на протяжении зимнего перерыва. Хотя это разные +8 тогда и сейчас. Если раньше до конца сезона оставалось десять туров, то теперь уже восемь. А при этом ещё на одну встречу с прямым конкурентом меньше.
Вот список оставшихся восьми матчей «Локомотива» в РФПЛ-2017/18:
1 апреля. Пермь. «Амкар»
8 апреля. Москва. «Ростов»
15 апреля. Химки. «Динамо»
18 апреля. Москва. «Ахмат»
22 апреля. Москва. «Уфа»
29 апреля. Краснодар. «Краснодар»
6 мая. Москва. «Зенит»
13 мая. Тула. «Арсенал».
Одно из главных испытаний ждет команду Сёмина уже в ближайшем матче. «Амкар» только на первый взгляд выглядит простым соперником. А ведь
Тут есть ещё одна серьёзная проблема, о которой несколько раз говорил Сёмин — игры после возвращения игроков из сборных. За последние два года у «Локо» в разы выросло количество футболистов национальных команд. Теперь из игроков сборной можно составить полноценный состав!
Эти футболисты возвращаются в разной степени готовности:
Радовать «железнодорожников» могут только удаления Белорукова и Огуде, которые пропустят ближайший матч. Хотя насчёт Огуде — ещё не факт. КДК рассмотрит вопрос о том, чтобы снять дисквалификацию с футболиста.
Затем у «Локо» те самые четыре матча без перелётов: «Ростов», «Динамо», «Ахмат», «Уфа». Судя по приличному футболу, который показали ростовчане — именно с ними придется тяжелее всего. Если вдруг вы не заметили: в прошедшем туре команда Карпина по игре не уступала «Зениту».
Дико интересно, как структурно будет выглядеть матч «Локомотив» — «Уфа». Обе команды играют от обороны. Любители ставок могут смело грузить на низовой матч по количеству голов. Как мы знаем по этому сезону именно с такими соперниками у «железнодорожников» случаются проблемы. Понятно, что наибольшее сопротивление «Локомотив» встретит в этом сезоне в 28-м и 29-м турах (с «Краснодаром» и «Зенитом»), но из соперников, которые вне топ-5 клубов именно «Ростов» и «Уфа» могут предоставить больше всего проблем.
Учитывая приведенные аргументы, таблицу и статистику по нашим оценкам такова вероятность, что «Локо» потеряет очки в оставшихся матчах:
«Амкар» — 35%
«Ростов» — 40%
«Динамо» — 25%
«Ахмат» — 25%
«Уфа» — 40%
«Краснодар» — 60%
«Зенит» — 55%
«Арсенал» — 25%
Понятно, что в нашей лиге может случиться всякое. И тут любые оценки условны. Тем более всё поменяется, если «Локо» досрочно гарантирует себе чемпионство. Тогда находить мотивацию будет сложнее. Например, в Тулу «железнодорожники» могут приехать вторым составом или не очень свежими.