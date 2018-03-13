Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Самые опасные симптомы при беременности
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ
Анже
Все события
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого»
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Очень необычные автомобили автосалона в Женеве: много фото
Все о новом кроссовере Lexus UХ: видео
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники
Медведева ушла. На время или навсегда?
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
18:54 (мск), источник: ТАСС

Арбитр Безбородов назначен на матч чемпионата России по футболу «Рубин» — «Спартак»

ТАСС, 13 марта. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга обслужит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Валерий Данченко (Уфа), резервным судьей назначен Станислав Васильев (Ижевск).

Читайте также
РФС утвердил список из 20 главных судей для работы в РФПЛ на год

Матч «СКА-Хабаровск» — «Урал» обслужит Игорь Федотов (Москва), «Арсенал» — «Ростов» — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Краснодар» — «Уфа» — Владимир Москалев (Воронеж), «Анжи» — «Тосно» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону). Все встречи пройдут 17 марта.

Матчи «Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар», «Зенит» — «Динамо» были перенесены с 18 марта на 18 апреля в связи с тем, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Врачи не рекомендуют Евгении Медведевой ехать на чемпионат мира
Каррера о Промесе: это не наказание, это во благо команды
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники
Медведева ушла. На время или навсегда?
Евролига перенесла матч ЦСКА — «Црвена Звезда»
А если Англия бойкотирует ЧМ-2018? Что ей за это будет
Сергей Ковалев может провести бой против россиянина в 2019 году
РФПЛ: Слова Манчини в адрес болельщиков — дело комитета по этике
Губерниев против Цветкова. Кто прав в финишном споре?
Новости
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь