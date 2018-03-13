Арбитр Безбородов назначен на матч чемпионата России по футболу «Рубин» — «Спартак»
ТАСС, 13 марта. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из
ТАСС, 13 марта. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из
Его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Валерий Данченко (Уфа), резервным судьей назначен Станислав Васильев (Ижевск).
Матч «СКА-Хабаровск» — «Урал» обслужит Игорь Федотов (Москва), «Арсенал» — «Ростов» — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Краснодар» — «Уфа» — Владимир Москалев (Воронеж), «Анжи» — «Тосно» — Сергей Иванов (Ростов-на- Дону). Все встречи пройдут 17 марта.
Матчи «Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар», «Зенит» — «Динамо» были перенесены с 18 марта на 18 апреля в связи с тем, что 18 марта пройдут выборы президента РФ.