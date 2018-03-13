«Поведение Манчини в соцсетях вне компетенции РФПЛ»

Источник: AP 2018

Болельщики «Спартака» докричались до КДК

— Тур прошел достаточно спокойно. Только в двух матчах были зафиксированы нарушения поведения. В матче «Амкар» — «Арсенал» два болельщика в конце матча пытались залезть на забор и были сняты стюардом.

Основные нарушения были в матче «Спартак» — «СКА-Хабаровск» болельщиками использовалась пиротехника, а также были скандирования традиционных спартаковских кричалок оскорбительного характера: с кем болельщики дружат, с кем — нет.

В среду, 14 марта, КДК на своем заседании даст правовую и финансовую оценку этим высказыванием.

Поле в Екатеринбурге соответствует регламенту РФПЛ

— В соответствии с рекомендациями, количество травы на поле должно составлять не менее 70%. Но ее отсутствие — не основание, чтобы не проводить матч. Все ведь находятся в равных условиях. В Екатеринбурге принимал решение судья матча Владимир Москалев. За час до игры представители обеих команд подтвердили судье, что с температурой проблем нет. Представители «Локомотива» обратили внимание на качество газона. Судья ответил, что он соответствует регламенту — поле ровное, не травмоопасное и безопасное для игроков, а значит играть на нем можно.

То же касается и поля в Ростове, где за день до матча провела тренировку местная одноименная команда. Со стороны поле выглядело неважно, но от бровки было видно, что оно вполне нормального качества и соответствовало регламенту.

Перед матчем «Урал» — «Локомотив» в прессе были опубликованы документы внутреннего содержания, относящиеся к работе РФПЛ, и почему-то были сделаны выводы, что комиссия по оценке качества футбольных полей может принимать какие-то решения. Важно отметить, что данные документы носят только рекомендационный характер. Согласно регламенту РФПЛ, все решения о проведении матча принимает только лига, а не ее комиссия по оценке качества футбольных газонов. Для проведения матча требуется документ о том, что стадион готов к его проведению, для чего все арены проходят сертификацию, а запрета из-за плохого газона быть не может.

Все матчи ближайшего тура будут проводиться в соответствии с календарем.

Поведение Манчини — вне компетенции РФПЛ

Вопрос о поведении главного тренера «Зенита» Роберто Манчини находится в ведении комитета по этике РФС. РФПЛ не оценивает личные высказывания должностных лиц или команд в социальных сетях. Мы следим за соблюдением регламента, который касается участия в пресс-конференциях и общения игроков после матча. Мы можем только в частном порядке обратить на это внимание, но не более того.

5 тысяч зрителей в Екатеринбурге в марте — хороший показатель

— Невысокая посещаемость в 22-м туре (в среднем около 8 тыс) объясняется тем, что две команды — «Амкар» и «Тосно» — играли в других городах. 5 тыс зрителей, пришедших на матч «Урал» — «Локомотив», это хороший показатель для марта. При этом на топовые матчи все равно приходит масса болельщиков. Да и не только на них. На «Спартак» — «СКА-Хабаровск», например, пришли 19 тыс.

Когда в Екатеринбурге и Ростове введут в эксплуатацию новый стадион, посещаемость повысится. В этом вопросе идем поэтапно и постепенно, но есть независящие от нас факторы. В частности, погода. Также стоит отметить, что тур на тур не приходится. В 21-м туре, например, посещаемость была выше, чем в среднем по сезону.

Посещаемость не сказывается на коммерческой деятельности РФПЛ, но сказывается на деятельности клубов.

Одной из важных составляющих доходов клубов является выручка в день матча. Клубы проводят работу в этом отношении. Хороший пример — «Локомотив». Вы видите, как последовательная работа клуба в работе с болельщиками приводит к увеличению выручки. Все уделяют этому внимание, но иногда сторонние факторы оказывают на это влияние.

При этом по сравнению с предыдущим сезоном посещаемость по итогам 22 туров увеличилась на 14%, так что положительная динамика есть.

На тестовых матчах в рамках РФПЛ трибуны заполнят на 70%

ФИФА требует, чтобы в тестовых матчах была высокая заполняемость трибун. Постараемся это сделать. В РФПЛ у нас получится это сделать, во всяком случае, процентов на 70. А вот в тех, городах, где есть только команды ФНЛ и ПФЛ, придется проводить различные акции, привлекать студентов. Этим занимаются администрации городов, областей — все понимают важность момента. Можно и курсантов пригласить.

В пресс-конференции приняли участие директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин, спортивный директор Виктор Пышкин и директор по связям с общественностью Сергей Алексеев.

Матчи 23-го тура в связи с выборами президента России будут разбиты на два дня: 17 марта сыграют «СКА-Хабаровск» — «Урал», «Арсенал» — «Ростов», «Анжи» — «Тосно», «Краснодар» — «Уфа» и «Рубин» — «Спартак», а 18 апреля — «Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар» и «Зенит» — «Динамо».