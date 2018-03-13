«Поведение Манчини в соцсетях вне компетенции РФПЛ»
В Москве состоялась
В Москве состоялась
Болельщики «Спартака» докричались до КДК
— Тур прошел достаточно спокойно. Только в двух матчах были зафиксированы нарушения поведения. В матче «Амкар» — «Арсенал» два болельщика в конце матча пытались залезть на забор и были сняты стюардом.
Основные нарушения были в матче «Спартак» — «СКА-Хабаровск» болельщиками использовалась пиротехника, а также были скандирования традиционных спартаковских кричалок оскорбительного характера: с кем болельщики дружат, с кем — нет.
В среду, 14 марта, КДК на своем заседании даст правовую и финансовую оценку этим высказыванием.
Поле в Екатеринбурге соответствует регламенту РФПЛ
— В соответствии с рекомендациями, количество травы на поле должно составлять не менее 70%. Но ее отсутствие — не основание, чтобы не проводить матч. Все ведь находятся в равных условиях. В Екатеринбурге принимал решение судья матча Владимир Москалев. За час до игры представители обеих команд подтвердили судье, что с температурой проблем нет. Представители «Локомотива» обратили внимание на качество газона. Судья ответил, что он соответствует регламенту — поле ровное, не травмоопасное и безопасное для игроков, а значит играть на нем можно.
То же касается и поля в Ростове, где за день до матча провела тренировку местная одноименная команда. Со стороны поле выглядело неважно, но от бровки было видно, что оно вполне нормального качества и соответствовало регламенту.
Перед матчем «Урал» — «Локомотив» в прессе были опубликованы документы внутреннего содержания, относящиеся к работе РФПЛ, и
Все матчи ближайшего тура будут проводиться в соответствии с календарем.
Поведение Манчини — вне компетенции РФПЛ
Вопрос о поведении главного тренера «Зенита» Роберто Манчини находится в ведении комитета по этике РФС. РФПЛ не оценивает личные высказывания должностных лиц или команд в социальных сетях. Мы следим за соблюдением регламента, который касается участия в
5 тысяч зрителей в Екатеринбурге в марте — хороший показатель
— Невысокая посещаемость в 22-м туре (в среднем около 8 тыс) объясняется тем, что две команды — «Амкар» и «Тосно» — играли в других городах. 5 тыс зрителей, пришедших на матч «Урал» — «Локомотив», это хороший показатель для марта. При этом на топовые матчи все равно приходит масса болельщиков. Да и не только на них. На «Спартак» — «СКА-Хабаровск», например, пришли 19 тыс.
Когда в Екатеринбурге и Ростове введут в эксплуатацию новый стадион, посещаемость повысится. В этом вопросе идем поэтапно и постепенно, но есть независящие от нас факторы. В частности, погода. Также стоит отметить, что тур на тур не приходится. В 21-м туре, например, посещаемость была выше, чем в среднем по сезону.
Посещаемость не сказывается на коммерческой деятельности РФПЛ, но сказывается на деятельности клубов.
Одной из важных составляющих доходов клубов является выручка в день матча. Клубы проводят работу в этом отношении. Хороший пример — «Локомотив». Вы видите, как последовательная работа клуба в работе с болельщиками приводит к увеличению выручки. Все уделяют этому внимание, но иногда сторонние факторы оказывают на это влияние.
При этом по сравнению с предыдущим сезоном посещаемость по итогам 22 туров увеличилась на 14%, так что положительная динамика есть.
На тестовых матчах в рамках РФПЛ трибуны заполнят на 70%
ФИФА требует, чтобы в тестовых матчах была высокая заполняемость трибун. Постараемся это сделать. В РФПЛ у нас получится это сделать, во всяком случае, процентов на 70. А вот в тех, городах, где есть только команды ФНЛ и ПФЛ, придется проводить различные акции, привлекать студентов. Этим занимаются администрации городов, областей — все понимают важность момента. Можно и курсантов пригласить.
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Артем Зибрак