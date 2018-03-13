Выбывшего до конца сезона футболиста «Зенита» Мамману прооперируют в среду в Риме
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, который пропустит
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, который пропустит
Игрок сборной Аргентины получил травму в воскресенье в матче 22-го тура чемпионата России с «Ростовом».
Маммана на первых минутах игры неудачно приземлился после верховой борьбы и покинул поле на носилках. Медобследование выявило у 22-летнего игрока субтотальное повреждение передней крестообразной связки.
«Общий срок восстановления оценивается в 6−9 месяцев, таким образом, Маммана пропустит остаток текущего сезона, чемпионат мира и начало следующего чемпионата. “Сине-бело-голубые” желают Эмануэлю здоровья и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Маммана сыграл 26 матчей за «Зенит».