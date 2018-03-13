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15:58 (мск), источник: Р-Спорт

Выбывшего до конца сезона футболиста «Зенита» Мамману прооперируют в среду в Риме

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, который пропустит из-за травмы несколько месяцев, будет прооперирован в среду в Риме, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Игрок сборной Аргентины получил травму в воскресенье в матче 22-го тура чемпионата России с «Ростовом».

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Маммана на первых минутах игры неудачно приземлился после верховой борьбы и покинул поле на носилках. Медобследование выявило у 22-летнего игрока субтотальное повреждение передней крестообразной связки.

«Общий срок восстановления оценивается в 6−9 месяцев, таким образом, Маммана пропустит остаток текущего сезона, чемпионат мира и начало следующего чемпионата. “Сине-бело-голубые” желают Эмануэлю здоровья и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Маммана сыграл 26 матчей за «Зенит».

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