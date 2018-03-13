Григорий Иванов: Критика Мещерякова? Мы же не говорим, как нужно поезда отправлять

Источник: Спорт-Экспресс

— Слова Мещерякова? Послушайте, мы же не лезем в политику РЖД, не говорим им, как и куда поезда отправлять. Что началось-то?! Мещеряков — агроном, что ли? Мы сделали все возможное. У нас поле было даже лучше, чем в Грозном! — заявил Иванов.

— Серьезно?

— Да. В Грозном оно было зеленое, но бежать-то было невозможно!

— А у вас?

— Ровненькое поле, трава взошла. Но вы поймите одно. В ночь перед матчем у нас были морозы — 25 градусов! Но мы же сделали все от себя зависящее. Не нравится? Ок, разрешайте играть в манеже. Почему в Перми, в Уфе можно играть на искусственных полях, а в Екатеринбурге в манеже — нельзя?! У нас область тратит на клуб деньги, местные спонсоры. И почему мы должны ехать проводить матч в другой город?! Так нам потом скажут те же спонсоры, а зачем вы нужны, если играете не для болельщиков?! Разве не так? Это же неправильно!

— Потому что, по словам того же Мещерякова, играть на таком поле — неуважение к игрокам, зрителям и футболу в целом.

— Я вчера с Юрием Палычем Семиным разговаривал и мы пришли к выводу, что были все в равных условиях. Ну, мы же не на разных полях с «Локо» играли! Что опять началось-то?! У нас много людей, которые сидят в кабинетах, вроде как дают деньги, но понимают в футболе мало или ничего… Отсюда и все проблемы! Александр Федорович Тарханов, например, вспоминает, что раньше мы на таких полях всегда выступали в начале года! Всегда! Никто не возмущался. Почему наши болельщики должны ехать куда-то в другой город на домашний матч?!

— Это вы к чему?

— Да вот читал интервью игрока «Амкара», который провел домашний матч с Тулой в Уфе. И он справедливо замечает — вот придет губернатор и скажет: «На фиг вы мне нужны, для чего я вам деньги должен давать?! На вас и так полторы тысячи ходит, а в Уфе 10 человек придет…» Ну давайте похороним футбол в Перми, в регионах. Давайте играть только в Москве… Ну зачем они сейчас кипеш такой подняли, чего они хотят-то?! Что в России — люди не живут за Уралом, в Сибири?!

— На сколько процентов, по-вашему, удалось подготовить ваше поле?

— Да мы сделали все, что могли. Я четыре дня на стадионе провел! Открывали поле, закрывали, открывали, закрывали… И картинка-то была в итоге не хуже, чем где-то. А самое главное — поле ровное! А из «Локомотива» 8 человек приехало инспектировать поле… Ну-ну. Так там же ничего даже не дробило. Ровненькое!

В прошлом году мы играли в таких же условиях с «Амкаром», и никто почему-то не возмущался. В этот раз встречались с «Локомотивом», и сразу кипеш поднялся!

— Но травяного покрова, по мнения руководителя «Локо», не хватило.

— А, им травмы надо… Ладно, в следующем году будем привозить траву на одну игру. Зачем мы все концентрируемся на негативе? У нас все плохо, плохо, плохо… Ничего хорошего в нашем футболе нет? А у вас все газон никудышный.

— Но на таком поле, согласитесь, есть риск получить травму?

— Послушайте, это футбол. Акинфеев на хорошем газоне рвал себе кресты. Никто не застрахован, к сожалению. Ребята, мы в России живем! Тут такой климат. Мещерякову легко рассуждать о качестве газонов. Они же государственные деньги тратят. Не свои же. Они любой подогрев могут включить. А нам надо лампы покупать, чтобы и сверху подогревать, и снизу. Так у нас никакого бюджета не хватит! Я считаю, у нас было хорошее поле. Хороший матч получился. Признаю, «Локомотив» классом выше, победил заслуженно. Но мы находились в одинаковых условиях, никто травм не получил. И в конце хочу сказать о главном.

— О чем?

— Почему нам по такой погоде не разрешают играть в манеже? РФПЛ говорит, чтобы он вмещал 10 тысяч. А откуда они эту цифру взяли?

— Откуда?

— Без понятия. На «Амкар» ходит столько человек, на «Уфу»? На нас? Я этого не понимаю! В манеже людям было бы комфортно. Мы же играем для болельщиков. Почему Мещеряков не говорит, что болельщикам «Урала» тоже холодно? Хоть бы один предложил провести матч в манеже. Мы там новое поле постелили. Классный газон. И опять запрещают. Кто такие решения принимает? Почему «Енисею» можно в ФНЛ выступать в манеже, а нам нет? Там что — другие футболисты, из другого теста сделаны? Или же такой подход — пусть в первом дивизионе люди ломаются, а в РФПЛ — нет?! Ну так же неправильно!