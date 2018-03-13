Решение проводить матч «Урал» — «Локомотив» в Екатеринбурге принималось арбитром матча

Матч 22-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (0:2) находился под угрозой переноса в связи с неудовлетворительным состоянием газона на «СКБ-Банк Арене».
Комиссия РФПЛ, посетившая арену 7 марта, рекомендовала проводить игру при плотности травяного покрова 75−80%, хотя на день проверки его плотность составляла 15−20%. В понедельник, непосредственно перед матчем, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что доля качественного травяного покрова на стадионе составляет 20%.
«Я лично был делегатом матча. Могу сказать, что травы было менее 70%, но это не основание не проводить матчи. У нас все в равных условиях, а здесь решение принимал судья матча, есть документы, подтверждающие это разрешение. За час до игры представители команд подошли в ожидании решения, но судья сказал, что газон ровный, не травмоопасный, готов к игре», — сказал Пышкин.
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» сохранил первое место, набрав 49 очков. «Урал» с 25 очками идет 11-м. Следующая игра железнодорожников с «Ахматом», которая должна была состояться 18 марта, была перенесена на 18 апреля, поэтому ближайший матч в чемпионате России московский клуб проведет на выезде против пермского «Амкара» 1 апреля. «Урал» в 23-м туре в гостях встретится со «СКА-Хабаровском» 17 марта.