Прошедший тур чемпионата России по футболу завершился без серьезных правонарушений

22-й тур чемпионата России прошел с 9 по 12 марта.

«Тур прошел достаточно спокойно. Только на двух матчах были зафиксированы некоторые нарушения. В матче “Амкар” — “Арсенал” два болельщика пытались в концовке залезть на забор, но их быстро оттуда сняли. Основная нагрузка пришлась на встречу “Спартак” — “СКА-Хабаровск”, где была использована пиротехника, а также имелись случаи нецензурного скандирования традиционных спартаковских кричалок», — сказал Мейтин.

Он рассказал, что за 22 тура в чемпионате России увеличилась посещаемость на 14%. «Уверен, что к концу сезона она увеличится еще, тенденция положительная есть. Это очень помогает и клубам, и лиге. Большую роль сыграют и тестовые матчи на новых стадионах, они помогут еще поднять показатели», — отметил Мейтин.