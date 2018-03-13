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14:54 (мск), источник: ТАСС

Прошедший тур чемпионата России по футболу завершился без серьезных правонарушений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Очередной тур чемпионата России по футболу состоялся без серьезных правонарушений со стороны болельщиков команд. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

22-й тур чемпионата России прошел с 9 по 12 марта.

«Тур прошел достаточно спокойно. Только на двух матчах были зафиксированы некоторые нарушения. В матче “Амкар” — “Арсенал” два болельщика пытались в концовке залезть на забор, но их быстро оттуда сняли. Основная нагрузка пришлась на встречу “Спартак” — “СКА-Хабаровск”, где была использована пиротехника, а также имелись случаи нецензурного скандирования традиционных спартаковских кричалок», — сказал Мейтин.

Он рассказал, что за 22 тура в чемпионате России увеличилась посещаемость на 14%. «Уверен, что к концу сезона она увеличится еще, тенденция положительная есть. Это очень помогает и клубам, и лиге. Большую роль сыграют и тестовые матчи на новых стадионах, они помогут еще поднять показатели», — отметил Мейтин.

Следующий тур чемпионата России стартует 17 марта. В этот день состоятся пять матчей. Еще три («Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар» и «Зенит» — «Динамо») должны были пройти 18 марта, но из-за выборов президента РФ были перенесены на 18 апреля.

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