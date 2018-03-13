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14:53 (мск), источник: ТАСС

Переносов матчей ближайшего тура чемпионата России по футболу не планируется

ТАСС, 13 марта. Все матчи 23-го тура чемпионата России по футболу, назначенные на 17 марта, пройдут без переносов. Об этом журналистам сообщил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

Источник: РИА "Новости"

«Опасений для проведения субботних матчей 23-го тура нет. Думаю, все матчи будут проводиться там, где и планировалось», — отметил Пышкин.

17 марта состоятся пять встреч РФПЛ: «СКА-Хабаровск» дома примет екатеринбургский «Урал», «Арсенал» в Туле сыграет с «Ростовом», «Краснодар» на своем поле встретится с «Уфой», махачкалинский «Анжи» в Каспийске сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, а в Казани пройдет матч между местным «Рубином» и московским «Спартаком».

Еще три игры 23 тура ранее были перенесены с 18 марта на 18 апреля в связи с выборами президента РФ.

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