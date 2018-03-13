Переносов матчей ближайшего тура чемпионата России по футболу не планируется

Источник: РИА "Новости"

«Опасений для проведения субботних матчей 23-го тура нет. Думаю, все матчи будут проводиться там, где и планировалось», — отметил Пышкин.

17 марта состоятся пять встреч РФПЛ: «СКА-Хабаровск» дома примет екатеринбургский «Урал», «Арсенал» в Туле сыграет с «Ростовом», «Краснодар» на своем поле встретится с «Уфой», махачкалинский «Анжи» в Каспийске сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, а в Казани пройдет матч между местным «Рубином» и московским «Спартаком».