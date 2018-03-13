Удивительные случаи, когда мальчики, подающие мячи, оказывались в центре внимания.
Фернандо стал MVP 22-го тура РФПЛ
Полузащитник «Спартака» Фернандо признан MVP 22-го тура российской
Полузащитник «Спартака» Фернандо признан MVP 22-го тура российской
Бразильский футболист получил от членов постоянного жюри «Чемпионата» шесть очков. Ещё пять баллов он получил в опросах на странице проекта MVP и в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 22-го тура РФПЛ также претендовали: Александр Довбня, («СКА-Хабаровск»), Бибрас Натхо (ЦСКА), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Головин (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив»), Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Артём Дзюба («Арсенал»), Дмитрий Хомич («Амкар»), Юрий Жирков («Зенит») и Тимофей Калачёв («Ростов»).