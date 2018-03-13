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14:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандо стал MVP 22-го тура РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Фернандо признан MVP 22-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Бразильский футболист получил от членов постоянного жюри «Чемпионата» шесть очков. Ещё пять баллов он получил в опросах на странице проекта MVP и в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 22-го тура РФПЛ также претендовали: Александр Довбня, («СКА-Хабаровск»), Бибрас Натхо (ЦСКА), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Головин (ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив»), Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Артём Дзюба («Арсенал»), Дмитрий Хомич («Амкар»), Юрий Жирков («Зенит») и Тимофей Калачёв («Ростов»).

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