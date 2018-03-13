КДК готов отменить красную карточку Огуде, если получит рекомендации от ККК

Источник: Спорт-Экспресс

Такое решение будет принято, если Контрольно-квалификационная комиссия найдет для этого основания.

— КДК вчера во второй половине дня отправил запрос в Контрольно-квалификационную комиссию по поводу отмены красной карточки Огуде, — сказал Григорьянц. — Решение будет озвучено после заседания КДК. Решение будет принято на основе заключения ККК. В истории РФПЛ было много случаев, когда КДК отменял красную карточку.

— Почему в таком случае не была отменена красная карточка футболиста «Ахмата» Родолфу?

— Потому что не было соответствующего заключения ККК. Без него мы не можем отменить красную карточку.