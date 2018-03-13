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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КДК готов отменить красную карточку Огуде, если получит рекомендации от ККК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц допустил, что красная карточка, полученная полузащитником «Амкара» Фегором Огуде в матче 22-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2), может быть отменена.

Источник: Спорт-Экспресс

Такое решение будет принято, если Контрольно-квалификационная комиссия найдет для этого основания.

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— КДК вчера во второй половине дня отправил запрос в Контрольно-квалификационную комиссию по поводу отмены красной карточки Огуде, — сказал Григорьянц. — Решение будет озвучено после заседания КДК. Решение будет принято на основе заключения ККК. В истории РФПЛ было много случаев, когда КДК отменял красную карточку.

— Почему в таком случае не была отменена красная карточка футболиста «Ахмата» Родолфу?

— Потому что не было соответствующего заключения ККК. Без него мы не можем отменить красную карточку.

Ранее пермский клуб обратился в КДК с просьбой отменить удаление, полученное Огуде. Рефери игры Михаил Вилков также заявил, что он ошибся при вынесении наказания полузащитнику пермяков. (Андрей СИЗЯКИН).

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