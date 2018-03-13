КДК готов отменить красную карточку Огуде, если получит рекомендации от ККК
Глава
Глава
Такое решение будет принято, если
— КДК вчера во второй половине дня отправил запрос в
— Почему в таком случае не была отменена красная карточка футболиста «Ахмата» Родолфу?
— Потому что не было соответствующего заключения ККК. Без него мы не можем отменить красную карточку.
Ранее пермский клуб обратился в КДК с просьбой отменить удаление, полученное Огуде. Рефери игры Михаил Вилков также заявил, что он ошибся при вынесении наказания полузащитнику пермяков. (Андрей СИЗЯКИН).